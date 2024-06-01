Щитовидная железа — это железа, которая находится ниже кадыка в шее.
Щитовидная железа вырабатывает гормоны щитовидной железы. Эти гормоны щитовидной железы контролируют скорость химических функций организма (интенсивность метаболизма). Почти каждая клетка организма нуждается в гормонах щитовидной железы. Помимо прочего, гормоны щитовидной железы помогают контролировать следующие функции:
скорость сжигания калорий;
частоту сердцебиения;
температуру тела.
Йод необходим щитовидной железе для выработки гормонов щитовидной железы. Организму требуется лишь небольшое количество йода. Но если щитовидная железа не получает йода, она не вырабатывает достаточное количество гормонов щитовидной железы.
Расположение щитовидной железы
Что представляет собой гипотиреоз?
Гипотиреоз имеет место, когда щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество гормонов щитовидной железы.
Гипотиреоз является распространенным заболеванием, особенно среди пожилых женщин.
Болезнь тиреоидит Хашимото является наиболее распространенной причиной гипотиреоза.
Симптомы гипотиреоза — усталость, вялость и ощущение холода
Гипотиреоз обычно развивается медленно
Диагноз гипотиреоза можно подтвердить при помощи анализов крови
Возможно, потребуется принимать таблетки гормонов щитовидной железы на протяжении всей оставшейся жизни
Что вызывает гипотиреоз?
Причины гипотиреоза включают:
Хирургическое вмешательство или лучевую терапию для удаления или прекращения работы щитовидной железы
Недостаток йода
Расстройства со стороны гипофиза
При тиреоидите Хашимотоиммунная система организма ошибочно атакует щитовидную железу. Этот тип заболевания называется аутоиммунным заболеванием.
Недостаток йода редко встречается в современном мире. В большинстве стран в соли содержится небольшое количество йода, поэтому все получают достаточно йода. В морепродуктах также находится йод. Люди в некоторых бедных странах, находящихся далеко от моря, подвержены риску получения недостаточного количества йода.
Гипофиз в головном мозге вырабатывает гормон под названием ТТГ, который дает сигнал щитовидной железе о необходимости выработки гормонов щитовидной железы. Если имеются проблемы с гипофизом, он может не вырабатывать ТТГ, и развивается гипотиреоз.
У кого может развиться гипотиреоз?
Почти у каждого человека может развиться гипотиреоз, но чаще он встречается у пожилых людей. Иногда гипотиреоз может развиваться у:
новорожденных младенцев;
женщин во время или сразу после окончания беременности;
людей с другими аутоиммунными заболеваниями, такими как ревматоидный артрит.
Каковы симптомы гипотиреоза?
Недостаточная выработка гормонов щитовидной железы приводит к замедлению функционирования организма, что в свою очередь может повлиять на внешний вид, голос и ощущения.
Симптомы, которые влияют на внешний вид или голос, включают следующие:
опухшие глаза и лицо, опущенные веки;
утонченные, жесткие, сухие волосы;
огрубевшая, сухая, чешуйчатая, толстая кожа;
охриплость голоса и замедленная речь.
Симптомы, которые влияют на самочувствие, включают следующие:
Запор
частые простудные заболевания;
покалывание или болезненные ощущения в руках;
снижение частоты сердечных сокращений;
спутанность сознания, забывчивость и депрессия.
При отсутствии лечения гипотиреоз может в конечном итоге привести к следующим исходам:
У пожилых людей спутанность сознания и забывчивость могут быть ошибочно приняты за болезнь Альцгеймера или другие виды деменции.
Как врачи диагностируют гипотиреоз?
Врач назначит:
иногда визуализирующие обследования щитовидной железы.
Как врачи лечат гипотиреоз?
Врачи лечат гипотиреоз, назначая:
таблетки гормонов щитовидной железы.
После начала приема таблеток врач будет постепенно корректировать дозу, исходя из уровня ТТГ. Важно поговорить со своим врачом о лекарствах, которые влияют на всасывание гормонов щитовидной железы. К таким лекарствам относятся препараты железа, кальция и некоторые антациды.