Причины гипотиреоза включают:

Тиреоидит Хашимото

Хирургическое вмешательство или лучевую терапию для удаления или прекращения работы щитовидной железы

Недостаток йода

Расстройства со стороны гипофиза

При тиреоидите Хашимотоиммунная система организма ошибочно атакует щитовидную железу. Этот тип заболевания называется аутоиммунным заболеванием.

Недостаток йода редко встречается в современном мире. В большинстве стран в соли содержится небольшое количество йода, поэтому все получают достаточно йода. В морепродуктах также находится йод. Люди в некоторых бедных странах, находящихся далеко от моря, подвержены риску получения недостаточного количества йода.

Гипофиз в головном мозге вырабатывает гормон под названием ТТГ, который дает сигнал щитовидной железе о необходимости выработки гормонов щитовидной железы. Если имеются проблемы с гипофизом, он может не вырабатывать ТТГ, и развивается гипотиреоз.