Что представляет собой феохромоцитома?
Феохромоцитома — это тип опухоли, который производит гормоны, повышающие артериальное давление. Большинство феохромоцитом вырастают в надпочечниках. Надпочечники расположены над почками.
Некоторые феохромоцитомы являются злокачественными, но большинство таковыми не являются
Феохромоцитомы часто вызваны генетическими заболеваниями
Феохромоцитомы обычно возникают в возрасте 20–40 лет
Симптомом является повышенное артериальное давление, которое периодически появляется и исчезает
Могут возникнуть головные боли, потливость, ощущение быстрого и сильного сердцебиения.
Врачи обычно проводят хирургическое вмешательство для удаления феохромоцитомы
Что вызывает появление феохромоцитомы?
Феохромоцитомы часто вызваны редкими генетическими заболеваниями, такими как:
Также феохромоцитома может развиться в отсутствие этих заболеваний. Врачи не знают причину возникновения феохромоцитом у таких людей.
Каковы симптомы феохромоцитомы?
К симптомам относятся:
быстрое, сильное сердцебиение;
повышенное потоотделение;
ощущение головокружения при вставании;
учащенное дыхание;
ощущение холодной и липкой кожи;
сильные головные боли;
Симптомы часто появляются и исчезают, и они могут ощущаться как приступ паники.
Как врачи диагностируют феохромоцитому?
Врачи проводят исследование на предмет феохромоцитомы, выполняя:
Анализы крови и мочи
КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография)
При наличии феохромоцитомы врачи также могут провести генетические анализы, чтобы выяснить, вызывает ли редкое заболевание появление феохромоцитом.
Как врачи лечат феохромоцитомы?
Врачи назначают лекарство для контроля артериального давления, а затем:
Хирургическое вмешательство для удаления опухоли