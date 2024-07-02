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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Феохромоцитома

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июл. 2024
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Что представляет собой феохромоцитома?

Феохромоцитома — это тип опухоли, который производит гормоны, повышающие артериальное давление. Большинство феохромоцитом вырастают в надпочечниках. Надпочечники расположены над почками.

  • Некоторые феохромоцитомы являются злокачественными, но большинство таковыми не являются

  • Феохромоцитомы часто вызваны генетическими заболеваниями

  • Феохромоцитомы обычно возникают в возрасте 20–40 лет

  • Симптомом является повышенное артериальное давление, которое периодически появляется и исчезает

  • Могут возникнуть головные боли, потливость, ощущение быстрого и сильного сердцебиения.

  • Врачи обычно проводят хирургическое вмешательство для удаления феохромоцитомы

Что вызывает появление феохромоцитомы?

Феохромоцитомы часто вызваны редкими генетическими заболеваниями, такими как:

Также феохромоцитома может развиться в отсутствие этих заболеваний. Врачи не знают причину возникновения феохромоцитом у таких людей.

Каковы симптомы феохромоцитомы?

К симптомам относятся:

  • быстрое, сильное сердцебиение;

  • повышенное потоотделение;

  • ощущение головокружения при вставании;

  • учащенное дыхание;

  • ощущение холодной и липкой кожи;

  • сильные головные боли;

Симптомы часто появляются и исчезают, и они могут ощущаться как приступ паники.

Как врачи диагностируют феохромоцитому?

Врачи проводят исследование на предмет феохромоцитомы, выполняя:

При наличии феохромоцитомы врачи также могут провести генетические анализы, чтобы выяснить, вызывает ли редкое заболевание появление феохромоцитом.

Как врачи лечат феохромоцитомы?

Врачи назначают лекарство для контроля артериального давления, а затем:

  • Хирургическое вмешательство для удаления опухоли

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.