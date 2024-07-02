Железы вырабатывают и выделяют гормоны.
Гормоны — это химические вещества, стимулирующие действие других клеток или тканей. Поскольку гормоны находятся в крови, они перемещаются по всему организму. Они могут одновременно воздействовать на многие органы.
В организме находятся 2 надпочечника, по одному над каждой почкой. Надпочечники выделяют несколько различных гормонов, которые помогают контролировать артериальное давление, частоту сердечных сокращений, баланс воды и соли, реакцию на стресс и некоторые мужские половые признаки.
Что представляет собой синдром Кушинга?
При синдроме Кушинга вырабатывается слишком много гормона надпочечников под названием кортизол.
Синдром Кушинга обычно вызван выработкой надпочечниками слишком большого количества кортизола
У людей с синдромом Кушинга часто имеется весьма округлое лицо, выпадение волос, депрессия и тонкая кожа, на которой часто появляются кровоподтеки
Лечение синдрома Кушинга зависит от того, что вызывает это заболевание; может потребоваться хирургическое вмешательство или лучевая терапия
Что вызывает синдром Кушинга?
Синдром Кушинга обычно вызывают:
надпочечники, которые вырабатывают слишком большое количество кортизола;
прием кортикостероидных препаратов, таких как преднизон, в течение длительного времени.
Надпочечники могут вырабатывать слишком большое количество кортизола, если у вас:
опухоль надпочечников, которая вырабатывает кортизол;
рак в других частях тела (например, рак легких), который вырабатывает гормон, сигнализирующий надпочечникам о необходимости выработки кортизола.
Что представляет собой болезнь Кушинга?
Болезнь Кушинга несколько отличается от синдрома Кушинга. При болезни Кушинга гиперактивный гипофиз сигнализирует надпочечникам о необходимости выработки слишком большого количества гормонов.
Болезнь Кушинга обычно возникает в результате опухоли на гипофизе. Врачи удаляют опухоль с помощью хирургического вмешательства или уничтожают ее облучением.
Каковы симптомы синдрома Кушинга?
К симптомам относятся:
большое количество жира на животе и в верхней части спины (так называемый «горб бизона»);
круглое, опухшее лицо;
тонкая кожа, на которой часто появляются кровоподтеки и которая медленно заживает;
фиолетовые полосы, похожие на растяжки, на груди и животе;
быстрое наступление усталости;
иногда избыток волос на лице и теле;
у женщин иногда выпадение волос.
У детей с синдромом Кушинга замедляется рост, и они на всю жизнь остаются невысокими.
Со временем, если синдром Кушинга не лечить, может развиться:
повышенная вероятность заражения инфекциями.
Как врачи диагностируют синдром Кушинга?
Врач назначит:
анализы мочи и крови для измерения уровня кортизола в разное время суток, а иногда до и после приема специального лекарства;
анализы крови для измерения уровня гормонов гипофиза;
иногда КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография) для выявления опухолей в организме.
Как врачи лечат синдром Кушинга?
Врачи:
назначат рацион питания с высоким содержанием белка и калия;
иногда назначают лекарства для снижения уровня кортизола, повышения уровня калия или снижения уровня сахара в крови;
проведут хирургическое вмешательство или облучение, чтобы избавиться от опухолей.