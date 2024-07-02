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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Синдром Кушинга

(Синдром Кушинга)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июл. 2024
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Железы вырабатывают и выделяют гормоны.

Гормоны — это химические вещества, стимулирующие действие других клеток или тканей. Поскольку гормоны находятся в крови, они перемещаются по всему организму. Они могут одновременно воздействовать на многие органы.

В организме находятся 2 надпочечника, по одному над каждой почкой. Надпочечники выделяют несколько различных гормонов, которые помогают контролировать артериальное давление, частоту сердечных сокращений, баланс воды и соли, реакцию на стресс и некоторые мужские половые признаки.

Что представляет собой синдром Кушинга?

При синдроме Кушинга вырабатывается слишком много гормона надпочечников под названием кортизол.

  • Синдром Кушинга обычно вызван выработкой надпочечниками слишком большого количества кортизола

  • У людей с синдромом Кушинга часто имеется весьма округлое лицо, выпадение волос, депрессия и тонкая кожа, на которой часто появляются кровоподтеки

  • Лечение синдрома Кушинга зависит от того, что вызывает это заболевание; может потребоваться хирургическое вмешательство или лучевая терапия

Что вызывает синдром Кушинга?

Синдром Кушинга обычно вызывают:

  • надпочечники, которые вырабатывают слишком большое количество кортизола;

  • прием кортикостероидных препаратов, таких как преднизон, в течение длительного времени.

Надпочечники могут вырабатывать слишком большое количество кортизола, если у вас:

  • опухоль надпочечников, которая вырабатывает кортизол;

  • рак в других частях тела (например, рак легких), который вырабатывает гормон, сигнализирующий надпочечникам о необходимости выработки кортизола.

Что представляет собой болезнь Кушинга?

Болезнь Кушинга несколько отличается от синдрома Кушинга. При болезни Кушинга гиперактивный гипофиз сигнализирует надпочечникам о необходимости выработки слишком большого количества гормонов.

Болезнь Кушинга обычно возникает в результате опухоли на гипофизе. Врачи удаляют опухоль с помощью хирургического вмешательства или уничтожают ее облучением.

Каковы симптомы синдрома Кушинга?

К симптомам относятся:

  • большое количество жира на животе и в верхней части спины (так называемый «горб бизона»);

  • круглое, опухшее лицо;

  • тонкая кожа, на которой часто появляются кровоподтеки и которая медленно заживает;

  • фиолетовые полосы, похожие на растяжки, на груди и животе;

  • быстрое наступление усталости;

  • иногда избыток волос на лице и теле;

  • у женщин иногда выпадение волос.

У детей с синдромом Кушинга замедляется рост, и они на всю жизнь остаются невысокими.

Со временем, если синдром Кушинга не лечить, может развиться:

Как врачи диагностируют синдром Кушинга?

Врач назначит:

Как врачи лечат синдром Кушинга?

Врачи:

  • назначат рацион питания с высоким содержанием белка и калия;

  • иногда назначают лекарства для снижения уровня кортизола, повышения уровня калия или снижения уровня сахара в крови;

  • проведут хирургическое вмешательство или облучение, чтобы избавиться от опухолей.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.