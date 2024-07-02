Железы вырабатывают и выделяют гормоны.

Гормоны — это химические вещества, стимулирующие действие других клеток или тканей. Поскольку гормоны находятся в крови, они перемещаются по всему организму. Они могут одновременно воздействовать на многие органы.

В организме находятся 2 надпочечника, по одному над каждой почкой. Надпочечники выделяют несколько различных гормонов, которые помогают контролировать артериальное давление, частоту сердечных сокращений, баланс воды и соли, реакцию на стресс и некоторые мужские половые признаки.

Что представляет собой синдром Кушинга? При синдроме Кушинга вырабатывается слишком много гормона надпочечников под названием кортизол. Синдром Кушинга обычно вызван выработкой надпочечниками слишком большого количества кортизола

У людей с синдромом Кушинга часто имеется весьма округлое лицо, выпадение волос, депрессия и тонкая кожа, на которой часто появляются кровоподтеки

Лечение синдрома Кушинга зависит от того, что вызывает это заболевание; может потребоваться хирургическое вмешательство или лучевая терапия

Что вызывает синдром Кушинга? Синдром Кушинга обычно вызывают: надпочечники, которые вырабатывают слишком большое количество кортизола;

прием кортикостероидных препаратов, таких как преднизон, в течение длительного времени. Надпочечники могут вырабатывать слишком большое количество кортизола, если у вас: опухоль надпочечников, которая вырабатывает кортизол;

рак в других частях тела (например, рак легких), который вырабатывает гормон, сигнализирующий надпочечникам о необходимости выработки кортизола.

Что представляет собой болезнь Кушинга? Болезнь Кушинга несколько отличается от синдрома Кушинга. При болезни Кушинга гиперактивный гипофиз сигнализирует надпочечникам о необходимости выработки слишком большого количества гормонов. Болезнь Кушинга обычно возникает в результате опухоли на гипофизе. Врачи удаляют опухоль с помощью хирургического вмешательства или уничтожают ее облучением.

Каковы симптомы синдрома Кушинга? К симптомам относятся: большое количество жира на животе и в верхней части спины (так называемый «горб бизона»);

круглое, опухшее лицо;

тонкая кожа, на которой часто появляются кровоподтеки и которая медленно заживает;

фиолетовые полосы, похожие на растяжки, на груди и животе;

быстрое наступление усталости;

иногда избыток волос на лице и теле;

у женщин иногда выпадение волос. У детей с синдромом Кушинга замедляется рост, и они на всю жизнь остаются невысокими. Со временем, если синдром Кушинга не лечить, может развиться: остеопороз.

Повышенное артериальное давление

повышенная вероятность заражения инфекциями.

Как врачи диагностируют синдром Кушинга? Врач назначит: анализы мочи и крови для измерения уровня кортизола в разное время суток, а иногда до и после приема специального лекарства;

анализы крови для измерения уровня гормонов гипофиза;

иногда КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография) для выявления опухолей в организме.