Кровь — это жидкость красного цвета, циркулирующая в артериях и венах. Она снабжает ткани и органы кислородом, водой и питательными веществами, необходимыми для выживания. В организме содержится около 5 литров (немного больше 1 галлона) крови. Сердце постоянно перекачивает кровь в организме.
Какова функция крови?
Кровь выполняет функцию службы доставки в организме. Кровь:
переносит кислород, воду и питательные вещества во все ткани организма;
собирает отходы жизнедеятельности из тканей и доставляет их в органы выделения;
переносит клетки и белки, которые помогают защитить организм от инородных веществ.
Всем клеткам в организме для выживания требуется кислород и вода. Клеткам также нужны питательные вещества, такие как сахар, белки и жиры. Кровь захватывает кислород в легких, а также воду и питательные вещества из желудка и кишечника.
При переработке питательных веществ клетками образуются отходы жизнедеятельности. Кислород и питательные вещества превращаются в углекислый газ и химические продукты жизнедеятельности, которые выводятся с мочой. Кровь переносит углекислый газ в легкие, откуда он выводится при выдохе. Продукты жизнедеятельности переносятся в почки, где они фильтруются из крови в мочу. Кровь переносит прочие продукты жизнедеятельности в печень для дальнейшей переработки и выведения.
Иммунная система — это защитная система организма против чужеродных захватчиков, таких как микробы и опухолевые клетки. Кровь переносит особые клетки и белки иммунной системы в то место, где они требуются.
Что такое кровь?
Кровь состоит из:
жидкости (плазмы);
эритроцитов;
Лейкоциты
Тромбоциты
Эритроциты и лейкоциты постоянно вырабатываются в костном мозге, который находится внутри костей.
Плазма
Плазма состоит в основном из воды. Кроме того, плазма содержит важные минералы и соли (электролиты), а также многие полезные белки. Некоторые белки участвуют в формировании сгустков крови. Другие белки атакуют чужеродные объекты, такие как микробы.
эритроцитов;
Эритроциты содержат материал красного цвета, называемый гемоглобином. Когда кровь течет через легкие, гемоглобин захватывает кислород, чтобы доставить его в ткани. Гемоглобин также переносит углекислый газ обратно в легкие, где он выдыхается в окружающую среду.
Лейкоциты
Лейкоциты — это компонент иммунной системы. Лейкоциты циркулируют с кровью, находят и борются с чужеродными объектами, такими как микробы и опухолевые клетки. После столкновения с определенным веществом лейкоциты обычно запоминают его, чтобы быстрее справиться с ним при следующей встрече.
Тромбоциты
Тромбоциты — это мелкие частицы размером меньше эритроцитов или лейкоцитов. Они вместе с белками крови участвуют в свертывании крови, чтобы останавливать кровотечение.
Какие проблемы могут возникнуть с кровью?
Частые проблемы с кровью включают:
Слишком малое или слишком большое количество эритроцитов
Слишком малое или слишком большое количество лейкоцитов
Слишком малое или слишком большое количество тромбоцитов
При слишком малом количестве эритроцитов (анемии) возникает слабость и утомляемость, поскольку ткани организма не могут получить достаточное количество кислорода. Слишком большое количество эритроцитов может возникать в результате нарушения под названием истинная полицитемия.
Слишком малое количество лейкоцитов повышает вероятность развития инфекции. Слишком большое количество лейкоцитов может быть признаком опухоли крови под названием лейкоз.
Слишком малое количество тромбоцитов повышает риск кровотечения после травмы, хирургического вмешательства или даже без всякой причины. Слишком большое количество тромбоцитов затрудняет нормальное свертывание крови. Это может привести к чрезмерному свертыванию или к недостаточному свертыванию крови.