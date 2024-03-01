Кровь выполняет функцию службы доставки в организме. Кровь:

переносит кислород, воду и питательные вещества во все ткани организма;

собирает отходы жизнедеятельности из тканей и доставляет их в органы выделения;

переносит клетки и белки, которые помогают защитить организм от инородных веществ.

Всем клеткам в организме для выживания требуется кислород и вода. Клеткам также нужны питательные вещества, такие как сахар, белки и жиры. Кровь захватывает кислород в легких, а также воду и питательные вещества из желудка и кишечника.

При переработке питательных веществ клетками образуются отходы жизнедеятельности. Кислород и питательные вещества превращаются в углекислый газ и химические продукты жизнедеятельности, которые выводятся с мочой. Кровь переносит углекислый газ в легкие, откуда он выводится при выдохе. Продукты жизнедеятельности переносятся в почки, где они фильтруются из крови в мочу. Кровь переносит прочие продукты жизнедеятельности в печень для дальнейшей переработки и выведения.

Иммунная система — это защитная система организма против чужеродных захватчиков, таких как микробы и опухолевые клетки. Кровь переносит особые клетки и белки иммунной системы в то место, где они требуются.