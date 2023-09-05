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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Иммунная тромбоцитопения (ИТП)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Что такое иммунная тромбоцитопения (ИТП)?

Тромбоциты или кровяные пластинки — это клетки, которые циркулируют в крови и способствуют свертыванию крови. Под тромбоцитопенией подразумевают существенное снижение уровней тромбоцитов в крови.

Иммунная тромбоцитопения — это состояние, при котором число тромбоцитов снижается вследствие их разрушения собственной иммунной системой организма.

  • Из-за слишком низкого количества тромбоцитов повышается кровоточивость.

  • Могут возникать крошечные фиолетовые пятна на коже, а также носовые кровотечения и кровоточивость десен.

  • ИТП диагностируют с помощью анализов крови.

  • У детей ИТП обычно проходит сама по себе.

  • Взрослые пациенты с ИТП могут получать кортикостероиды или другие лекарственные препараты для подавления иммунной системы.

  • При неэффективности лекарств у взрослых пациентов может быть удалена селезенка.

Что является причиной ИТП?

ИТП возникает, когда иммунная система вырабатывает антитела, атакующие и разрушающие тромбоциты. Неизвестно почему так происходит, но у детей это состояние часто возникает после вирусной инфекции.

Каковы симптомы ИТП?

Симптомы ИТП могут возникать внезапно или развиваться медленно. Могут наблюдаться следующие симптомы:

  • крошечные красные пятна на коже или во рту;

  • кровоподтеки после минимальных травм;

  • Кровоточивость десен

  • обильные менструации.

Чем ниже количество тромбоцитов, тем выше склонность к кровотечениям. У пациентов с очень низким уровнем тромбоцитов может возникнуть сильное кровотечение из кишечника или представляющее угрозу для жизни кровотечение в головном мозге.

Как диагностируют ИТП?

Врачи проводят:

  • анализы крови для подсчета количества тромбоцитов в образце крови;

  • обследования для выявления других причин низкого количества тромбоцитов.

В редких случаях врач берет небольшой образец костного мозга (биопсия костного мозга), чтобы исключить нарушения выработки тромбоцитов.

Как лечат ИТП?

При ИТП назначаются:

  • Кортикостероиды

  • препараты для стимуляции выработки тромбоцитов;

  • препараты для подавления иммунной системы;

  • в редких случаях хирургическое вмешательство по удалению селезенки (спленэктомия).

При развитии опасного для жизни кровотечения может назначаться переливание тромбоцитарной массы. Переливание тромбоцитарной массы обычно неэффективно, потому что антитела в крови атакуют также и перелитые антитела.

Удаление селезенки может способствовать сохранению большего количества тромбоцитов в циркулирующей крови.

Взрослые обычно длительно болеют ИТП, но детям часто становится лучше даже без лечения.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.