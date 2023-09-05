Что такое иммунная тромбоцитопения (ИТП)?

Что такое иммунная тромбоцитопения (ИТП)?

Тромбоциты или кровяные пластинки — это клетки, которые циркулируют в крови и способствуют свертыванию крови. Под тромбоцитопенией подразумевают существенное снижение уровней тромбоцитов в крови.

Иммунная тромбоцитопения — это состояние, при котором число тромбоцитов снижается вследствие их разрушения собственной иммунной системой организма.