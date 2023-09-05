Что такое иммунная тромбоцитопения (ИТП)?
Тромбоциты или кровяные пластинки — это клетки, которые циркулируют в крови и способствуют свертыванию крови. Под тромбоцитопенией подразумевают существенное снижение уровней тромбоцитов в крови.
Иммунная тромбоцитопения — это состояние, при котором число тромбоцитов снижается вследствие их разрушения собственной иммунной системой организма.
Из-за слишком низкого количества тромбоцитов повышается кровоточивость.
Могут возникать крошечные фиолетовые пятна на коже, а также носовые кровотечения и кровоточивость десен.
ИТП диагностируют с помощью анализов крови.
У детей ИТП обычно проходит сама по себе.
Взрослые пациенты с ИТП могут получать кортикостероиды или другие лекарственные препараты для подавления иммунной системы.
При неэффективности лекарств у взрослых пациентов может быть удалена селезенка.
Что является причиной ИТП?
ИТП возникает, когда иммунная система вырабатывает антитела, атакующие и разрушающие тромбоциты. Неизвестно почему так происходит, но у детей это состояние часто возникает после вирусной инфекции.
Каковы симптомы ИТП?
Симптомы ИТП могут возникать внезапно или развиваться медленно. Могут наблюдаться следующие симптомы:
крошечные красные пятна на коже или во рту;
кровоподтеки после минимальных травм;
Кровоточивость десен
обильные менструации.
Чем ниже количество тромбоцитов, тем выше склонность к кровотечениям. У пациентов с очень низким уровнем тромбоцитов может возникнуть сильное кровотечение из кишечника или представляющее угрозу для жизни кровотечение в головном мозге.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Как диагностируют ИТП?
Врачи проводят:
анализы крови для подсчета количества тромбоцитов в образце крови;
обследования для выявления других причин низкого количества тромбоцитов.
В редких случаях врач берет небольшой образец костного мозга (биопсия костного мозга), чтобы исключить нарушения выработки тромбоцитов.
Как лечат ИТП?
При ИТП назначаются:
Кортикостероиды
препараты для стимуляции выработки тромбоцитов;
препараты для подавления иммунной системы;
в редких случаях хирургическое вмешательство по удалению селезенки (спленэктомия).
При развитии опасного для жизни кровотечения может назначаться переливание тромбоцитарной массы. Переливание тромбоцитарной массы обычно неэффективно, потому что антитела в крови атакуют также и перелитые антитела.
Удаление селезенки может способствовать сохранению большего количества тромбоцитов в циркулирующей крови.
Взрослые обычно длительно болеют ИТП, но детям часто становится лучше даже без лечения.