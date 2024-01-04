Базальноклеточная карцинома, наиболее распространенный рак кожи, представляет собой злокачественное новообразование, которое возникает в определенных клетках наружного слоя кожи (эпидермисе).

Обычно на коже появляются небольшой блестящий бугорок, который медленно увеличивается в размерах.

Бугорки могут вскрываться с образованием корочек, иногда кровоточащих, или становятся плоскими, напоминающими рубец.

Этот вид рака часто может быть выявлен визуально, но обычно врачи выполняют биопсию.

Злокачественную опухоль обычно удаляют, но иногда пациентам назначают химиотерапевтические препараты, наносимые на кожу, иммунотерапию или, в редких случаях, лучевую терапию или лекарственные препараты для приема внутрь.

Базальные клетки находятся в самом нижнем слое эпидермиса (наружного слоя кожи). Несмотря на то, что базальноклеточная карцинома может не происходить из базальных клеток, заболевание называется так, поскольку опухолевые клетки под микроскопом напоминают базальные клетки.

Базальноклеточная карцинома является наиболее распространенным типом рака кожи. Ежегодно в Соединенных Штатах Америки этот вид рака диагностируют приблизительно у 2 миллионов человек.

Базальноклеточная карцинома наиболее распространена среди людей со светлой кожей и наличием в анамнезе воздействия солнечных лучей. Он очень редко встречается у людей с темной кожей.

Базальноклеточная карцинома обычно развивается на поверхностях кожи, которые подвергаются воздействию солнечных лучей, обычно на голове или шее, и может развиваться в виде родимого пятна, которое часто появляется на волосистой части головы (невус сальных желез). Базальноклеточная карцинома также может развиться у людей с определенными наследственными заболеваниями, такими как пигментная ксеродермия, синдром Горлина и синдром Базекса.

Опухоли увеличиваются в размере очень медленно, иногда настолько медленно, что они остаются незамеченными как новообразования. Тем не менее, темпы роста опухолей варьируют в широких пределах, при росте некоторых на ½ дюйма (около 1 сантиметра) в год.

Базальноклеточные карциномы редко распространяются (метастазируют) в другие части тела. Вместо этого они прорастают и медленно разрушают окружающие ткани. При росте базальноклеточных карцином около глаз, ушей, рта, костей или головного мозга последствия распространения могут быть серьезными и привести к летальному исходу. Тем не менее, у большинства пациентов опухоли просто медленно прорастают в кожу.

Симптомы базальноклеточной карциномы Существует несколько типов базальноклеточной карциномы. Узелковая форма базальноклеточной карциномы обычно возникает в виде небольшого, блестящего, плотного, от почти прозрачного до розового цвета новообразования, возвышающегося над уровнем кожи. Через несколько месяцев или лет на его поверхности могут появляться видимые расширенные кровеносные сосуды (телеангиэктазии), центр может вскрываться с образованием струпа. Граница новообразования иногда утолщена и имеет жемчужно-белый цвет. Злокачественная опухоль может периодически кровоточить с образованием корочки и заживлением, вызывая у пациента ошибочное мнение, что это язва, а не онкологическое заболевание. Другие типы базальноклеточных карцином могут значительно различаться по своему внешнему виду. Например, поверхностный тип выглядит как плоские, тонкие бляшки красного или розового цвета, а склеротический тип — как более толстые пятна телесного или светло-красного цвета, похожие на шрамы. Примеры базальноклеточной карциномы Узловая базальноклеточная карцинома В этом случае базальноклеточной карциномы красный бугорок (узелок) начинает вскрываться в середине. Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом. Узловая базальноклеточная карцинома У данного пациента с базальноклеточной карциномой на поверхности видны расширенные кровеносные сосуды (телеангиэктазия). ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Морфеаформная базальноклеточная карцинома Базальноклеточная карцинома — это светло-красная бляшка, внешне похожая на шрам. © Springer Science+Business Media Узловая базальноклеточная карцинома В этом случае базальноклеточной карциномы красный бугорок (узелок) начинает вскрываться в середине. Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом. Узловая базальноклеточная карцинома У данного пациента с базальноклеточной карциномой на поверхности видны расширенные кровеносные сосуды (телеангиэктазия). ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Морфеаформная базальноклеточная карцинома Базальноклеточная карцинома — это светло-красная бляшка, внешне похожая на шрам. © Springer Science+Business Media

Диагностика базальноклеточной карциномы Биопсия Врачи часто могут распознать базальноклеточную карциному, просто посмотрев на нее, но биопсия является стандартной процедурой для подтверждения диагноза. Во время данной процедуры врачи берут кусочек опухоли, который исследуют под микроскопом.

Лечение базальноклеточной карциномы Удаление опухоли (много различных методов) Базальноклеточная карцинома должна лечиться специалистом. Врачи могут удалить злокачественное новообразование амбулаторно путем выскабливания и прижигания с помощью электрической иглы (эта процедура называется кюретажем и фульгурацией) или путем хирургического удаления. Врачи могут разрушить злокачественную опухоль с помощью крайне низких температур (криохирургия). На кожу могут наноситься определенные химиотерапевтические препараты. Может также проводиться фотодинамическая терапия (см. Использование лазеров для лечения кожных заболеваний), при которой на кожу наносятся химические вещества и используется лазер. Иногда используется лучевая терапия. При некоторых базальноклеточных карциномах, которые отличаются большим размером или повторным ростом, либо которые возникают на определенных участках тела, таких как вокруг носа и глаз, может потребоваться применение методики, называемой микрографическим хирургическим вмешательством по методу Моса. Пациентам с распространением злокачественного новообразования на соседние ткани или другие части тела (метастазированием), которые не являются кандидатами для хирургического вмешательства или лучевой терапии, возможно назначение лекарственного препарата висмодегиба или сонидегиба для приема внутрь. Людям, которые не могут принимать висмодегиб или сонидегиб, может быть назначен иммунотерапевтический препарат под названием цемиплимаб. Микрографическое хирургическое вмешательство по методу Моса

Прогноз при базальноклеточной карциноме Лечение базальноклеточной карциномы почти всегда эффективно, и злокачественное новообразование редко заканчивается летальным исходом. Тем не менее, почти у 25 % пациентов, у которых в прошлом развилась одна базальноклеточная карцинома, в течение 5 лет с момента развития первой опухоли развивается новая базальноклеточная опухоль. Таким образом, любому пациенту с одной базальноклеточной карциномой следует проводить ежегодный осмотр кожи.

Профилактика базальноклеточной карциномы Поскольку базальноклеточная карцинома часто вызывается воздействием солнечных лучей, предотвратить возникновение данного злокачественного новообразования можно с помощью следующих мер, начиная с раннего детского возраста: Ограничение воздействия солнечных лучей: Например, находиться в тени, минимизируя активный отдых с 10.00 до 16.00 часов (период максимальной активности солнечных лучей), и избегать приема солнечных ванн и посещения солярия.

Ношение защитной одежды: Например, рубашки с длинными рукавами, брюки и широкополые шляпы

Использование солнцезащитных средств: Солнцезащитный фактор (СЗФ) не менее 30 с защитой от УФА и УФB, применяемый в соответствии с инструкцией и наносимый повторно каждые 2 часа и после купания или потения, но не применяемый для продления пребывания на солнце. Кроме того, любое изменение кожи, которое сохраняется более нескольких недель, следует показать врачу для проведения его оценки.