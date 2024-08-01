Гиперпигментация представляет собой потемнение кожи, которое чаще всего вызвано патологическим увеличением количества кожного пигмента меланина.
При воздействии солнечного света специализированные клетки кожи, которые называются меланоцитами (см. Общие сведения о пигменте кожи), вырабатывают больше пигмента меланина, в результате чего кожа выглядит более темной или загорелой. У некоторых светлокожих людей определенные меланоциты в ответ на воздействие солнечного света продуцируют больше меланина чем другие. Это неравномерное производство меланина приводит к образованию пигментных пятен, известных как веснушки. Тенденция к образованию веснушек является наследственной.
Кроме солнечного света, увеличивать содержание меланина в коже могут другие факторы, при этом такое увеличение может наблюдаться в виде пятен или участков (ограниченное) или быть распространенным. Помимо меланина, в редких случаях потемнение кожи могут вызывать другие вещества.
Ограниченная гиперпигментация
Ограниченную гиперпигментацию могут вызывать
повреждения кожи;
воспаление кожи;
реакции на солнечный свет;
патологические новообразования кожи.
Гиперпигментация может также развиться после повреждений, таких как порезы или ожоги, либо при воспалении, вызванном такими заболеваниями, как угревая сыпь и волчанка.
У некоторых людей гиперпигментация развивается на участках кожи, которые подвергались воздействию солнечного света. Некоторые растения (в том числе лайм, сельдерей и петрушка) содержат соединения, называемые фурокумаринами, которые способны повышать чувствительность кожи некоторых людей к воздействию ультрафиолетового света при их контакте с кожей. Эта реакция называется фитофотодерматитом (см. Химическая фотосенсибилизация).
Гиперпигментация может также встречаться при мелазме, веснушках, лентигинозе, пятнах типа «кофе с молоком» (плоские коричневые пятна), а также при патологических новообразованиях кожи, например, родинках и меланоме.
У людей с заболеванием, которое называется акантокератодермией, темнеет и утолщается кожа в подмышечной области, в задней части шеи и в кожных складках. Акантокератодермия может быть симптомом диабета или синдрома поликистозных яичников (СПКЯ).
Лентигиноз
Лентигиноз обычно называют возрастными пятнами или печеночными пятнами (но он не имеет отношения к проблемам с печенью). Это плоские, рыже-коричневые овальные пятна на коже. Одно пятно называется «лентиго». Это один из видов ограниченной гиперпигментации.
Существует 2 типа лентигиноза:
солнечный;
несолнечный.
Солнечный лентигиноз вызван воздействием солнечного света и является наиболее частым типом лентиго. Чаще всего пятна появляются на областях, которые подвергались воздействию солнца, таких как лицо и задняя поверхность рук. Они обычно впервые появляются в среднем возрасте, и их количество со временем увеличивается. Лентигинозы незлокачественны (доброкачественны), но люди, у которых они есть, более подвержены риску меланомы.
Несолнечный лентигиноз не вызван воздействием солнечного света. Несолнечные лентигинозы иногда встречаются у людей с определенными редкими наследственными нарушениями, такими как синдром Пейтца-Егерса (который характеризуется множественными лентигинозами на губах и полипами в желудке и кишечнике), пигментная сухость кожи и синдром множественных лентиго (синдром LEOPARD).
Если участков лентигиноза не слишком много, но их внешний вид беспокоит человека, врачи могут их удалить с помощью замораживания (криотерапии) или лазерной терапии. Отбеливающие средства, такие как гидрохинон, не эффективны.
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Распространенная гиперпигментация
Распространенную гиперпигментацию могут вызывать
гормональные изменения;
внутренние болезни;
лекарственные препараты и тяжелые металлы.
К гормональным изменениям, которые могут увеличивать образование меланина и приводить к потемнению кожи, относятся болезнь Аддисона, беременность или применение оральных контрацептивов. Кроме того, к усилению образования меланина может привести заболевание печени под названием первичный билиарный холангит.
Некоторые случаи гиперпигментации вызваны не меланином, а другими пигментными веществами, которые в нормальных условиях отсутствуют в коже. Гиперпигментацию могут вызывать такие заболевания, как гемохроматоз или гемосидероз, причиной которых является слишком большое содержание железа в организме.
Люди с темной кожей подвержены риску гиперпигментации после воспаления кожи (например, сыпи или травмы), поэтому заживающую кожу следует защищать от воздействия солнечного света.
Гиперпигментацию могут вызывать некоторые лекарственные препараты и металлы при их нанесении на кожу, проглатывании или введении в виде инъекции.
Гиперпигментация, вызванная лекарственными препаратами и тяжелыми металлами
Лекарственные препараты и тяжелые металлы, которые могут вызывать гиперпигментацию, включают следующие:
Амиодарон
Гидрохинон
Противомалярийные препараты
Антибиотики тетрациклинового ряда
Фенотиазины
Некоторые препараты химиотерапии рака
Некоторые трициклические антидепрессанты
Некоторые тяжелые металлы (такие как мышьяк, серебро, золото и ртуть, которые могут быть ядовитыми)
Участки гиперпигментации обычно довольно обширны, однако некоторые лекарственные препараты могут поражать только определенные участки. Например, у некоторых людей развиваются фиксированные лекарственные реакции, при которых определенные лекарственные препараты (например, некоторые антибиотики, нестероидные противовоспалительные препараты [НПВП] и барбитураты) вызывают образование на коже круглых или овальных красных пятен или волдырей в одном и том же месте каждый раз при приеме лекарственного препарата. Эти реакции в конечном итоге приводят к гиперпигментации пораженной кожи.
В зависимости от лекарственного препарата или металла, а также от места его накопления в коже, гиперпигментация может быть фиолетовой, синевато-черной, желто-коричневой или иметь голубой, серебристый или серый оттенок (см. также Изменение цвета кожи). Помимо кожи, может изменяться цвет зубов, ногтей, белков глаз (склер) и выстилки рта (слизистой оболочки).
При использовании многих таких веществ гиперпигментация часто исчезает после прекращения воздействия, однако ее исчезновение у людей с более темной кожей может потребовать больше времени. Иногда гиперпигментация бывает постоянной, независимо от цвета кожи.
Поскольку многие вещества, вызывающие пигментацию кожи, также являются причиной реакций фоточувствительности, люди должны избегать воздействия солнца.