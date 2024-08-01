Ограниченную гиперпигментацию могут вызывать

повреждения кожи;

воспаление кожи;

реакции на солнечный свет;

патологические новообразования кожи.

Гиперпигментация может также развиться после повреждений, таких как порезы или ожоги, либо при воспалении, вызванном такими заболеваниями, как угревая сыпь и волчанка.

У некоторых людей гиперпигментация развивается на участках кожи, которые подвергались воздействию солнечного света. Некоторые растения (в том числе лайм, сельдерей и петрушка) содержат соединения, называемые фурокумаринами, которые способны повышать чувствительность кожи некоторых людей к воздействию ультрафиолетового света при их контакте с кожей. Эта реакция называется фитофотодерматитом (см. Химическая фотосенсибилизация).

Гиперпигментация может также встречаться при мелазме, веснушках, лентигинозе, пятнах типа «кофе с молоком» (плоские коричневые пятна), а также при патологических новообразованиях кожи, например, родинках и меланоме.

У людей с заболеванием, которое называется акантокератодермией, темнеет и утолщается кожа в подмышечной области, в задней части шеи и в кожных складках. Акантокератодермия может быть симптомом диабета или синдрома поликистозных яичников (СПКЯ).