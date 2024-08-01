Причина витилиго неизвестна, но это нарушение кожной пигментации может быть связано с атакой иммунной системы клеток, образующих кожный пигмент меланин (меланоциты).

Витилиго чаще всего носит наследственный характер, но может развиваться и самопроизвольно у отдельных людей.

Витилиго может возникать при некоторых других заболеваниях, например, при аутоиммунных заболеваниях (когда организм атакует собственные ткани) и, в частности, при заболеваниях щитовидной железы. Заболевание в основном ассоциируется с чрезмерной активностью щитовидный железы (гипертиреоз, особенно вызванный болезнью Грейвса) и недостаточной активностью щитовидной железы (гипотиреоз, особенно вызванный тиреоидитом Хашимото). У людей, страдающих сахарным диабетом, болезнью Аддисона и злокачественной анемией, также существует более высокая вероятность развития витилиго. Однако связь между этими нарушениями и витилиго остается неясной.

Меланоцит Изображение

Иногда витилиго возникает в результате физического повреждения кожи, например, как реакция на химический или солнечный ожог. Люди могут также отмечать, что витилиго инициировано временным эмоциональным стрессом.

Иммунотерапия также может провоцировать витилиго как побочный эффект (например, при использовании иммунотерапии для лечения меланомы).