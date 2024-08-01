Витилиго — потеря меланоцитов, которая приводит к побледнению участков кожи.
Побледневшие участки кожи располагаются на различных частях тела.
Врачи обычно ставят диагноз по внешнему виду кожи.
Людям могут назначать кортикостероидные кремы или иногда таблетки, другие кремы, фототерапию или, при необходимости, трансплантацию кожи или нанесение татуировок.
(См. также Общие сведения о пигменте кожи).
Витилиго страдает до 2 % людей.
Причины витилиго
Причина витилиго неизвестна, но это нарушение кожной пигментации может быть связано с атакой иммунной системы клеток, образующих кожный пигмент меланин (меланоциты).
Витилиго чаще всего носит наследственный характер, но может развиваться и самопроизвольно у отдельных людей.
Витилиго может возникать при некоторых других заболеваниях, например, при аутоиммунных заболеваниях (когда организм атакует собственные ткани) и, в частности, при заболеваниях щитовидной железы. Заболевание в основном ассоциируется с чрезмерной активностью щитовидный железы (гипертиреоз, особенно вызванный болезнью Грейвса) и недостаточной активностью щитовидной железы (гипотиреоз, особенно вызванный тиреоидитом Хашимото). У людей, страдающих сахарным диабетом, болезнью Аддисона и злокачественной анемией, также существует более высокая вероятность развития витилиго. Однако связь между этими нарушениями и витилиго остается неясной.
Иногда витилиго возникает в результате физического повреждения кожи, например, как реакция на химический или солнечный ожог. Люди могут также отмечать, что витилиго инициировано временным эмоциональным стрессом.
Иммунотерапия также может провоцировать витилиго как побочный эффект (например, при использовании иммунотерапии для лечения меланомы).
Симптомы витилиго
У некоторых людей проявляются 1 или 2 четко определенных участка витилиго. У других людей участки появляются на значительной поверхности тела. Редко витилиго наблюдается на преобладающей части кожного покрова. Изменениям более всего подвержены люди с темной кожей.
Обычно зонами поражения являются лицо, пальцы рук и ног, запястья, колени, локти, руки, голени, лодыжки, подмышки, задний проход и область гениталий, пупок и соски. Пораженная кожа особенно подвержена солнечным ожогам. Области кожи, пораженные витилиго, покрыты белыми волосами, поскольку волосяные фолликулы лишены меланоцитов.
Белые пятна на голеностопном суставе — витилиго, которое вызвано отсутствием пигментирующих клеток кожи (меланоцитов).
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media
Волосы в областях, пораженных витилиго, обычно белого цвета.
© Springer Science+Business Media
Белые пятна на голеностопном суставе — витилиго, которое вызвано отсутствием пигментирующих клеток кожи (меланоцитов).
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media
Волосы в областях, пораженных витилиго, обычно белого цвета.
© Springer Science+Business Media
Диагностика витилиго
Обследование врачом;
Витилиго легко узнается по его типичным проявлениям.
Чтобы отличить витилиго от других возможных причин осветления кожи, нередко используется осмотр под лампой Вуда.
Другие тесты, включая биопсии кожи, редко бывают необходимы.
Лечение витилиго
Защита от солнца
Нанесение на кожу крема, содержащего кортикостероид и кальципотриен или иногда другие вещества (местная терапия)
Фототерапия
Кортикостероиды, которые принимаются внутрь (пероральная терапия)
Хирургическое вмешательство или нанесение татуировки
Отбеливание непораженной кожи
Метода излечения витилиго не существует, а лечение этого заболевания может представлять сложности. Однако цвет кожи может вернуться самопроизвольно. Лечение может быть полезным.
Все пораженные участки кожи подвержены риску тяжелого солнечного ожога, и их необходимо защищать от воздействия солнца с помощью одежды и солнцезащитных средств. Длительное воздействие солнечного света может увеличивать риск развития рака кожи.
Местная терапия
Небольшие участки кожи иногда темнеют (репигментация) в результате обработки сильнодействующими кортикостероидными кремами. На участки кожи лица или паховой области, где сильнодействующие кортикостероидные кремы могут вызвать побочные эффекты, могут наноситься такие лекарственные препараты, как такролимус или пимекролимус. Крем, содержащий кальципотриен (который также называется кальципотриолом и является формой витамина D) в сочетании с бетаметазоном (кортикостероидный крем), более эффективен, чем применение каждого крема по отдельности.
Для лечения витилиго доступен крем руксолитиниб. Однако депигментация может рецидивировать после прекращения применения этих лекарственных препаратов.
Некоторые люди для затемнения пораженных участков кожи просто используют косметику, имитирующую загар, краски для кожи или макияж.
Фототерапия
Поскольку у многих людей остается некоторое количество меланоцитов областях, пораженных витилиго, воздействие на них ультрафиолетового (УФ) света в кабинете врача (фототерапия) повторно стимулирует выработку пигмента в более чем половине из них (см. боковую панель Фототерапия: использование ультрафиолетового света при лечении кожных заболеваний). Однако для достижения эффекта может потребоваться несколько месяцев или лет фототерапии или же лечение может продолжаться неопределенно долго. Оно также может привести к развитию рака кожи.
При лечении некоторых людей с небольшими пятнами, которые не темнеют после использования кортикостероидных кремов, врачи также используют лазеры.
Пероральная терапия
Некоторые люди страдают витилиго, которое быстро распространяется за несколько недель или месяцев. Врачи иногда назначают этим людям пероральные кортикостероиды в низких дозах в течение нескольких недель, чтобы ограничить распространение.
Поскольку пероральные кортикостероиды не приводят к потемнению кожи, пациентам также назначают фототерапию для стимуляции выработки пигмента.
Хирургическое вмешательство
Области, на которые не действует фототерапия, могут быть вылечены с помощью различных трансплантационных методов и даже путем трансплантации меланоцитов, полученных из здоровых областей кожи человека.
Для областей, где трудно повторно стимулировать выработку пигмента (соски, губы, и кончики пальцев) можно делать татуировку.
Отбеливание
Некоторые люди, имеющие очень большие площади витилиго, иногда предпочитают отбеливание пигмента на здоровой коже для достижения одинакового цвета. Отбеливание проводится многократным нанесением на кожу концентрированного крема на основе гидрохинона на протяжении от нескольких недель до 1 года и более. Кремы могут вызывать сильное раздражение.
Результаты отбеливания (такие как окончательная потеря пигмента) необратимы.