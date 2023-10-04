Заражение чесоткой

Чесотка — паразитарное заболевание кожи, вызванное клещами.
Как правило, чесотка передается от человека к человеку при физическом контакте.
У больных чесоткой появляется сильный зуд несмотря на то, что число клещей на теле, как правило, невелико.
Диагноз чесотки ставится после обследования врачами зудящих участков кожи, а также в отдельных случаях после микроскопического исследования соскобов с пораженной кожи.
Лечение чесотки включает нанесение на кожу препаратов, содержащих перметрин или спиносад, а также прием ивермектина внутрь.
Паразиты — это живые существа, которые живут на другом организме или внутри него (хозяин), и зависят от хозяина с точки зрения питания. Вызывающие чесотку клещи являются паразитами, поскольку они живут, питаясь кровью человека.
Возбудителем чесотки является клещ — чесоточный зудень Sarcoptes scabiei. Случаи заражения клещами происходят во всем мире. Самка клеща прокусывает кожу, пробуравливает в ее поверхностных слоях чесоточные ходы и откладывает там яйца. Маленькие клещи (личинки) появляются на свет по прошествии нескольких дней. Инвазия чесоточного зудня вызывает сильный зуд, что, по-видимому, связано с аллергической реакцией на клещей. (См. также Укусы клещей).
Инвазия передается от человека к человеку при физическом контакте и нередко охватывает членов всей семьи. Чесоточные клещи, опасные для человека, могут распространяться через предметы обихода, такие как полотенца, постельные принадлежности, одежда и обувь, пользование которыми может вызвать заражение. Вместе с тем вне тела человека клещи живут не очень долго. Клещи животных могут передаваться человеку и вызывать зуд, но, попав на человека, они не приживаются и не требуют лечения. Клещи, вызывающие чесотку, как правило, гибнут во время обычной стирки белья (машинная стирка в горячей воде с последующей глажкой или сушкой в горячей сушилке) или химчистки. Основным фактором риска являются большие скопления людей (например, в школах, приютах, казармах и в некоторых семьях). Чесотка не связана с плохой гигиеной.
Симптомы заражения чесоткой
Отличительной чертой чесотки является сильный зуд, который обычно усиливается ночью. Чесоточные ходы, проделанные клещами, чаще всего выглядят как очень тонкие полоски длиной не более ½ дюйма (около 1 см), причем иногда с крошечным пузырьком на одном конце, под которым находится клещ. Часто расчесывание зудящих ходов приводит к бактериальной инфекции кожи (так называемая вторичная инфекция). В отдельных случаях видны только крошечные пузырьки или бугорки, многие из которых расцарапаны из-за зуда.
Такие пузырьки/бугорки могут появиться на любой части тела, включая молочные железы и мужской половой член. Вместе с тем их не бывает на лице у взрослых. Сначала бугорки образуются на перепонках между пальцами, запястьях, внутренней стороне локтей, под мышками, вдоль линии пояса или на ягодицах. Со временем чесоточные ходы все трудней различить из-за очагов воспаления, вызванных царапинами. В теплых климатических условиях у людей образуются маленькие красные пузырьки с небольшим количеством чесоточных ходов.
У людей с темным цветом кожи при чесотке могут возникать участки с уплотнениями, которые возвышаются над поверхностью кожи. У младенцев очаги поражения можно обнаружить на ладонях, подошвах стоп, лице и волосистой части головы, в особенности за ушами. У пожилых людей чесотка может вызывать сильный зуд, но при этом кожные симптомы проявляются очень слабо, что существенно усложняет диагностику этого заболевания.
На этой фотографии изображены бугорки при чесотке на коже между пальцами руки.
Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний (Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention).
У ребенка на этой фотографии видны царапины и крошечные красноватые бугорки, появившиеся на предплечье, ладони и в кожных складках запястья. Эти проявления характерны для чесотки. Чесоточные ходы представляют собой покрытые коркой бугорки длиной ½ дюйма в складках запястья и на других участках тела.
Фотография любезно предоставлена врачом Карен Маккой.
На этой фотографии изображены приподнятые участки при чесотке на подошвах у младенца.
© Springer Science+Business Media
На этой фотографии изображены бугорки при чесотке на коже между пальцами руки.
Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний (Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention).
У ребенка на этой фотографии видны царапины и крошечные красноватые бугорки, появившиеся на предплечье, ладони и в кожных складках запястья. Эти проявления характерны для чесотки. Чесоточные ходы представляют собой покрытые коркой бугорки длиной ½ дюйма в складках запястья и на других участках тела.
Фотография любезно предоставлена врачом Карен Маккой.
На этой фотографии изображены приподнятые участки при чесотке на подошвах у младенца.
© Springer Science+Business Media
К людям, у которых могут развиваться тяжелые поражения (так называемая корковая или норвежская чесотка), относятся
Лица с ослабленной иммунной системой (из-за инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], онкогематологических заболеваний или длительного использования кортикостероидов или других препаратов, подавляющих иммунную систему)
Лица с тяжелыми физическими или умственными отклонениями
Австралийские аборигены
Тяжелое заражение приводит к утолщению кожи, образованию корок (особенно на ладонях и подошвах у взрослых и на волосистой части головы у детей) на больших участках, причем это не сопровождается зудом.
Чесотка «инкогнито» — это другая форма чесотки, которая развивается у людей, принимающих кортикостероиды местного действия в течение длительного периода времени. Ее иногда трудно распознать, поскольку ее внешний вид отличается от обычных форм чесотки, а клещей может быть трудно обнаружить.
Диагностика заражения чесоткой
Обследование врачом;
Соскобы кожи в пораженных ходами участках
Как правило, для диагностирования чесотки бывает достаточно наличие зуда и характерных внешних особенностей чесоточных ходов. Иногда врачи используют увеличительное стекло для более тщательного осмотра кожи и чесоточных ходов. Однако, чтобы подтвердить наличие клещей, их яиц или испражнений, врачи, как правило, берут соскобы с участков кожи, покрытых бугорками или чесоточными ходами, для микроскопического исследования.
Лечение при заражении чесоткой
Перметрин или другой крем со скабицидом
Иногда ивермектин
У детей старшего возраста и взрослых чесотку можно вылечить с помощью крема, содержащего перметрин или другой скабицид (лекарственный препарат, убивающий чесоточного клеща), которые наносятся на все тело (от шеи до ног) на 8–14 часов, после чего нанесенный препарат необходимо смыть. Такое лечение повторяют через неделю.
Для лечения новорожденных и детей младшего возраста перметрин наносят на кожу головы и шеи, избегая участков вокруг глаз и рта, а также на все тело. Особое внимание следует уделить обработке кожных складок, ногтей пальцев рук и ног, а также пупка. Чтобы не допустить попадания перметрина в рот, на руки младенцев можно надевать варежки. Кроме того, мазь на основе серы и вазелина младенцам можно наносить вечером и смывать утром. Линдан больше не рекомендуется из-за его токсических побочных эффектов.
Взрослым и детям в возрасте 4 лет и старше суспензия спиносада (жидкость) наносится на всю кожу от шеи вниз, включая подошвы стоп. У людей с облысением лосьон также следует наносить на кожу головы, лоб, линию роста волос и виски. Следует дать ему подсохнуть в течение 10 минут перед одеванием, а затем оставить на коже на 6 часов перед принятием душа или ванны. Это лечение следует повторить через 1 неделю. Следует избегать контакта с глазами.
Ивермектин, который принимают внутрь двумя дозами с интервалом в одну неделю, также эффективен для лечения людей, которым не помогли или не подходят препараты, наносимые непосредственно на кожу; он особенно полезен при тяжелых формах поражения у пациентов с ослабленной иммунной системой.
Даже после успешного лечения и уничтожения клещей зуд и бугорки могут сохраняться в течение до 3-х недель ввиду продолжающейся аллергической реакции на клещей, чьи тела некоторое время еще продолжают оставаться под кожей. Зуд можно вылечить при помощи мягкого крема с кортикостероидами, антигистаминных препаратов для приема внутрь или с применением обоих этих методов. Иногда раздражение кожи и глубокие царапины приводят к бактериальной инфекции, для лечения которой могут потребоваться антибиотики, принимаемые внутрь.
Члены одной семьи и люди, которые находятся в тесном физическом контакте (например, при половом контакте) с больным чесоткой, также должны пройти лечение. Одежду, полотенца и постельное белье, которые использовались в течение предшествующих нескольких дней, следует постирать в горячей воде и просушить в горячей сушилке, подвергнуть химчистке или положить в герметичный пластиковый пакет минимум на 3 дня.