Заражение чесоткой

Отличительной чертой чесотки является сильный зуд, который обычно усиливается ночью. Чесоточные ходы, проделанные клещами, чаще всего выглядят как очень тонкие полоски длиной не более ½ дюйма (около 1 см), причем иногда с крошечным пузырьком на одном конце, под которым находится клещ. Часто расчесывание зудящих ходов приводит к бактериальной инфекции кожи (так называемая вторичная инфекция). В отдельных случаях видны только крошечные пузырьки или бугорки, многие из которых расцарапаны из-за зуда.

Такие пузырьки/бугорки могут появиться на любой части тела, включая молочные железы и мужской половой член. Вместе с тем их не бывает на лице у взрослых. Сначала бугорки образуются на перепонках между пальцами, запястьях, внутренней стороне локтей, под мышками, вдоль линии пояса или на ягодицах. Со временем чесоточные ходы все трудней различить из-за очагов воспаления, вызванных царапинами. В теплых климатических условиях у людей образуются маленькие красные пузырьки с небольшим количеством чесоточных ходов.

У людей с темным цветом кожи при чесотке могут возникать участки с уплотнениями, которые возвышаются над поверхностью кожи. У младенцев очаги поражения можно обнаружить на ладонях, подошвах стоп, лице и волосистой части головы, в особенности за ушами. У пожилых людей чесотка может вызывать сильный зуд, но при этом кожные симптомы проявляются очень слабо, что существенно усложняет диагностику этого заболевания.

Изображения чесотки Чесотка на пальцах рук На этой фотографии изображены бугорки при чесотке на коже между пальцами руки. Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний (Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention). Чесотка У ребенка на этой фотографии видны царапины и крошечные красноватые бугорки, появившиеся на предплечье, ладони и в кожных складках запястья. Эти проявления характерны для чесотки. Чесоточные ходы представляют собой покрытые коркой бугорки длиной ½ дюйма в складках запястья и на других участках тела. ... Прочитайте дополнительные сведения Фотография любезно предоставлена врачом Карен Маккой. Чесотка у младенца (младенческая чесотка) На этой фотографии изображены приподнятые участки при чесотке на подошвах у младенца. © Springer Science+Business Media Чесотка на пальцах рук На этой фотографии изображены бугорки при чесотке на коже между пальцами руки. Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний (Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention). Чесотка У ребенка на этой фотографии видны царапины и крошечные красноватые бугорки, появившиеся на предплечье, ладони и в кожных складках запястья. Эти проявления характерны для чесотки. Чесоточные ходы представляют собой покрытые коркой бугорки длиной ½ дюйма в складках запястья и на других участках тела. ... Прочитайте дополнительные сведения Фотография любезно предоставлена врачом Карен Маккой. Чесотка у младенца (младенческая чесотка) На этой фотографии изображены приподнятые участки при чесотке на подошвах у младенца. © Springer Science+Business Media

К людям, у которых могут развиваться тяжелые поражения (так называемая корковая или норвежская чесотка), относятся

Лица с ослабленной иммунной системой (из-за инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], онкогематологических заболеваний или длительного использования кортикостероидов или других препаратов, подавляющих иммунную систему)

Лица с тяжелыми физическими или умственными отклонениями

Австралийские аборигены

Тяжелое заражение приводит к утолщению кожи, образованию корок (особенно на ладонях и подошвах у взрослых и на волосистой части головы у детей) на больших участках, причем это не сопровождается зудом.

Корковая чесотка (норвежская чесотка) Скрыть подробности На этой фотографии изображена корковая чесотка у человека с инфекцией, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). © Springer Science+Business Media

Чесотка «инкогнито» — это другая форма чесотки, которая развивается у людей, принимающих кортикостероиды местного действия в течение длительного периода времени. Ее иногда трудно распознать, поскольку ее внешний вид отличается от обычных форм чесотки, а клещей может быть трудно обнаружить.