Заражение постельными клопами

Клопы — это крошечные бескрылые насекомые, чьи укусы обычно безболезненны, но могут привести к кожным реакциям, вызывающим зуд.

Паразиты — это живые существа, которые живут на другом организме или внутри него (хозяин), и зависят от хозяина с точки зрения питания. Постельные клопы являются паразитами, поскольку они живут, питаясь кровью человека и некоторых животных. Наиболее распространенными клопами, паразитирующими на человеке, являются Cimex lectularis (живет в мягком или умеренном климате) и Cimex hemipterus (живет главным образом в тропическом климате). Постельные клопы красновато-коричневого цвета и не имеют крыльев. Их размер колеблется от 1/25 до более 1/4 дюйма (от 1 до 7 миллиметров). Они могут жить в течение нескольких месяцев, не питаясь кровью.

Случаи заражения постельными клопами во всем мире стали более распространенными. Постельные клопы плоские, они прячутся в трещинах и щелях матрасов и других местах, таких как кровати, подушки и стены. Человек может увидеть экскременты клопов или кровь на постельном белье или за обоями. В других регионах они прячутся в таких конструкциях, как глинобитные дома и соломенные крыши.

Клоп постельный Изображение Изображение любезно предоставлено CDC/DPDx.

Клоп постельный (вид спереди) Изображение Изображение любезно предоставлено CDC / Гарвардским университетом, д-ром Гари Алпертом (Gary Alpert), отдел комплексной борьбы с вредителями — городские вредители (IPM); д-ром Гарольдом Харланом (Harold Harlan); и Ричардом Поллаком (Richard Pollack) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Постельные клопы двигаются медленно, но быстро размножаются. Несколько постельных клопов размножаются до тысяч в течение 2–3 месяцев. Они покидают свои убежища, привлекаемые теплом тел и углекислым газом, выдыхаемым людьми. Они могут укусить любые открытые участки кожи, как правило, когда человек спит. Долго не питавшийся клоп имеет плоскую форму и красновато-коричневый цвет. После сосания крови он становится выпуклым и приобретает красный оттенок. Клоп наедается за 5–10 минут, после чего возвращается в свое укрытие. О передаче постельными клопами инфекций людям ничего не известно.

Симптомы заражения постельными клопами Следы укусов на коже появляются от нескольких часов до 10 дней после укуса. Они могут выглядеть как: только крошечные отверстия

плоские пятна фиолетового оттенка

красные пятна, плотные возвышающиеся бугорки или аллергическая сыпь (волдыри), которые часто сопровождаются зудом и имеют небольшое отверстие в центре

Волдыри Укусы безболезненны, но у некоторых людей может появиться зуд. Они могут выстраиваться в линию, располагаться в виде узоров или группами. У пожилых людей симптомы развиваются реже, чем у молодых. Следы укусов исчезают приблизительно через 1 неделю. При расчесывании следов укусов может развиваться инфекция. Людей могут беспокоить трудности и расходы, связанные с избавлением от заражения клопами. Они могут также испытывать эмоциональный стресс из-за невозможности принимать приглашения в гости к друзьям, их могут избегать члены семьи и друзья, или они могут самоизолироваться, чтобы избежать распространения клопов. Укусы постельных клопов Скрыть подробности На этой фотографии изображены укусы постельных клопов. Укусы, которые находятся на одной линии, обычно свидетельствуют об укусах постельных клопов («завтрак, обед и ужин»). © Springer Science+Business Media

Диагностика заражения постельными клопами Обследование врачом; Врачи основывают диагноз на внешнем виде укусов, но диагностика может быть затруднительной, потому что их внешний вид различается. Однако большинство укусов клопов больше по размеру, чем укусы других насекомых (например, блох). Чтобы подтвердить диагноз, врачи могут попытаться обнаружить клопа.

Лечение заражения постельными клопами Симптоматическое лечение

Истребление клопов и профилактика заражения Врачи назначают кремы с содержанием кортикостероидов, антигистаминные препараты внутрь, либо их комбинацию, чтобы облегчить зуд и другие симптомы, вызванные укусами. Клопов уничтожают с помощью физических и обычно химических методов. Физические методы включают обработку пораженных участков пылесосом, стирку одежды и постельного белья, а затем их сушку при высоких температурах. Кроме того, по возможности, комнаты должны быть полностью обработаны профессиональными командами дезинсекторов. Специалисты могут подогреть помещение до температуры 50 °C и выше или могут использовать несколько инсектицидов. Постельные клопы и яйца на зараженных предметах погибают при замораживании при температуре –20 °C в течение не менее 2 часов. Тем не менее, помещение предметов в большинство домашних кухонных морозильных камер обычно бывает недостаточным, потому что эти морозильники создают недостаточно низкую температуру.