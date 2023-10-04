Заражение вшами — это паразитарное заболевание кожи, вызываемое крошечными бескрылыми насекомыми.

Вши чаще всего передаются от человека к человеку при тесном контакте.

Пациенты, зараженные вшами, обычно испытывают сильный зуд.

Вши и их яйца можно обнаружить при осмотре волос на голове или других частях тела.

Как правило, лечение педикулеза включает в себя применение специальных шампуней, кремов или лосьонов, а иногда и обеззараживание одежды и постельных принадлежностей.

Некоторым людям необходимо принимать внутрь один из противопаразитарных препаратов.

Паразиты — это живые существа, которые живут на другом организме или внутри него (хозяин), и зависят от хозяина с точки зрения питания. Вши являются паразитами, поскольку они живут, питаясь кровью человека.

Вши — это едва заметные бескрылые насекомые, которые паразитируют на коже головы, лобка и других частей тела. Они легко передаются от человека к человеку при тесном контакте, в частности при совместном пользовании одеждой и другими вещами. На коже человека паразитируют три вида вшей. Головные и лобковые вши живут и размножаются на поверхности человеческого тела, а платяные вши — в складках и швах одежды или белья. В мире встречаются все виды педикулеза.

Изображение вшей крупным планом

Головные вши Головные вши обитают на волосистой части головы. Заражение вшами происходит при тесном контакте людей, например, при совместном пользовании расческами, гребнями, головными уборами и другими вещами. Вши могут падать с волос под воздействием статического электричества или ветра. Головные вши чаще всего встречаются у девочек в возрасте от 5 до 11 лет, но могут появиться у кого угодно. Головные вши у чернокожих людей встречаются реже. Появление головных вшей не является результатом плохой гигиены или низкого социально-экономического статуса. Головные вши Скрыть подробности Яйца вшей (гниды) овальной формы и серовато-белого цвета прикреплены к волосам. Фотография любезно предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).

Платяные вши Платяные вши обычно заражают людей, плохо следящих за гигиеной, людей, живущих в стесненных условиях, с большим количеством людей (например, в военных казармах) и местах с общими кроватями. Платяные вши живут на одежде и постельных принадлежностях, которые контактируют с кожей, а не на людях. Вши данного вида распространяются при совместном пользовании зараженной одеждой и постельным бельем. В отличие от головных вшей, платяные вши иногда являются переносчиками серьезных заболеваний, таких как тиф, траншейная лихорадка и возвратный тиф. Вши, которые переносят возвратный тиф Скрыть подробности Возвратный тиф, переносимый вшами, вызывают бактерии вида Borrelia, которые передаются от человека к человеку через платяную вошь. Изображение любезно предоставлено Всемирной организацией здравоохранения и библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний.

Лобковые вши Лобковые вши (площицы), которые паразитируют преимущественно на волосистой части гениталий и в области анального отверстия, встречаются, как правило, у подростков и взрослых и передаются при половом контакте. Они могут передаваться и детям, которые находятся в тесном контакте с родителями. Лобковые вши могут также распространяться через предметы обихода, такие как полотенца, постельные принадлежности и одежда. Возможно появление лобковых вшей на волосистой части груди, бедер и лица (борода, усы и ресницы). Изображения лобковой вши Фотография лобковой вши крупным планом © Springer Science+Business Media Лобковая вошь Это изображение увеличено во много раз. Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом. Лобковые вши с гнидами, прикрепленными к лобковым волосам © Springer Science+Business Media Вши на ресницах Лобковые вши могут переползти на ресницы. На этой фотографии показаны ресницы, зараженные вшами и их яйцами (гнидами). ПОЛ ПАРКЕР (PAUL PARKER)/SCIENCE PHOTO LIBRARY Фотография лобковой вши крупным планом © Springer Science+Business Media Лобковая вошь Это изображение увеличено во много раз. Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом. Лобковые вши с гнидами, прикрепленными к лобковым волосам © Springer Science+Business Media Вши на ресницах Лобковые вши могут переползти на ресницы. На этой фотографии показаны ресницы, зараженные вшами и их яйцами (гнидами). ПОЛ ПАРКЕР (PAUL PARKER)/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Симптомы заражения вшами Педикулез обычно вызывает сильный зуд в очагах поражения. Укусы платяных вшей оставляют на коже маленькие красноватые точечные отверстия. У людей могут появиться царапины и следы аллергической сыпи, а при сильном расчесывании и повреждении кожи может развиться бактериальная инфекция. Эти симптомы чаше всего наблюдаются на плечах, ягодицах и животе. В результате укусов лобковых вшей возможно также появление сероватых пятен на груди, ягодицах и бедрах. При этом может наблюдаться увеличение лимфатических узлов. Вши, паразитирующие на ресницах, вызывают зуд, жжение и раздражение глаз. Голубовато-серые точки вследствие укусов лобковых вшей Скрыть подробности На этой фотографии изображены голубовато-серые точки в области бедра (так называемые голубые пятна), вызванные укусами лобковых вшей. © Springer Science+Business Media У детей головные вши могут оставаться едва заметными, сопровождаясь лишь небольшим раздражением кожи головы.

Диагностика заражения вшами Наличие гнид, вшей, или и того, и другого Головные вши можно увидеть, перемещая частый гребень против роста волос, которые необходимо смочить перед осмотром. Вши обычно находятся на затылке или за ушами. Обнаружить вшей иногда значительно сложнее, чем их яйца. Самка вши откладывает блестящие серовато-белые яйца (гниды), которые выглядят, как маленькие крупинки, прочно прикрепленные к основанию волосяного стержня. Взрослая самка способна откладывать от 3 до 5 яиц в сутки, поэтому количество гнид, как правило, превосходит популяцию вшей. При хроническом педикулезе волосистой части головы гниды могут оказаться на некотором расстоянии над уровнем кожи в результате роста волос. Расстояние при этом зависит от продолжительности заражения. Характерной отличительной особенностью гнид является то, что они достаточно прочно приклеены к волосам. Взрослых особей платяных вшей можно найти в швах одежды и постельного белья. Лобковых вшей можно обнаружить путем тщательного осмотра пораженных участков при свете ультрафиолетовой лампы и опознать с помощью микроскопа. Кроме того, лобковые вши оставляют на коже или нижнем белье крохотные, темно-коричневые пятнышки (испражнения).