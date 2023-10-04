Заражение вшами — это паразитарное заболевание кожи, вызываемое крошечными бескрылыми насекомыми.
Вши чаще всего передаются от человека к человеку при тесном контакте.
Пациенты, зараженные вшами, обычно испытывают сильный зуд.
Вши и их яйца можно обнаружить при осмотре волос на голове или других частях тела.
Как правило, лечение педикулеза включает в себя применение специальных шампуней, кремов или лосьонов, а иногда и обеззараживание одежды и постельных принадлежностей.
Некоторым людям необходимо принимать внутрь один из противопаразитарных препаратов.
Паразиты — это живые существа, которые живут на другом организме или внутри него (хозяин), и зависят от хозяина с точки зрения питания. Вши являются паразитами, поскольку они живут, питаясь кровью человека.
Вши — это едва заметные бескрылые насекомые, которые паразитируют на коже головы, лобка и других частей тела. Они легко передаются от человека к человеку при тесном контакте, в частности при совместном пользовании одеждой и другими вещами. На коже человека паразитируют три вида вшей. Головные и лобковые вши живут и размножаются на поверхности человеческого тела, а платяные вши — в складках и швах одежды или белья. В мире встречаются все виды педикулеза.
Изображение вшей крупным планом
На теле человека паразитируют три вида вшей. Взрослые насекомые достигают 1/8 дюйма (3 миллиметра) в длину.
Головные вши
Головные вши обитают на волосистой части головы. Заражение вшами происходит при тесном контакте людей, например, при совместном пользовании расческами, гребнями, головными уборами и другими вещами. Вши могут падать с волос под воздействием статического электричества или ветра. Головные вши чаще всего встречаются у девочек в возрасте от 5 до 11 лет, но могут появиться у кого угодно. Головные вши у чернокожих людей встречаются реже. Появление головных вшей не является результатом плохой гигиены или низкого социально-экономического статуса.
Платяные вши
Платяные вши обычно заражают людей, плохо следящих за гигиеной, людей, живущих в стесненных условиях, с большим количеством людей (например, в военных казармах) и местах с общими кроватями. Платяные вши живут на одежде и постельных принадлежностях, которые контактируют с кожей, а не на людях. Вши данного вида распространяются при совместном пользовании зараженной одеждой и постельным бельем. В отличие от головных вшей, платяные вши иногда являются переносчиками серьезных заболеваний, таких как тиф, траншейная лихорадка и возвратный тиф.
Лобковые вши
Лобковые вши (площицы), которые паразитируют преимущественно на волосистой части гениталий и в области анального отверстия, встречаются, как правило, у подростков и взрослых и передаются при половом контакте. Они могут передаваться и детям, которые находятся в тесном контакте с родителями. Лобковые вши могут также распространяться через предметы обихода, такие как полотенца, постельные принадлежности и одежда. Возможно появление лобковых вшей на волосистой части груди, бедер и лица (борода, усы и ресницы).
© Springer Science+Business Media
Это изображение увеличено во много раз.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
© Springer Science+Business Media
Лобковые вши могут переползти на ресницы. На этой фотографии показаны ресницы, зараженные вшами и их яйцами (гнидами).
ПОЛ ПАРКЕР (PAUL PARKER)/SCIENCE PHOTO LIBRARY
© Springer Science+Business Media
Это изображение увеличено во много раз.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
© Springer Science+Business Media
Лобковые вши могут переползти на ресницы. На этой фотографии показаны ресницы, зараженные вшами и их яйцами (гнидами).
ПОЛ ПАРКЕР (PAUL PARKER)/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Симптомы заражения вшами
Педикулез обычно вызывает сильный зуд в очагах поражения.
Укусы платяных вшей оставляют на коже маленькие красноватые точечные отверстия. У людей могут появиться царапины и следы аллергической сыпи, а при сильном расчесывании и повреждении кожи может развиться бактериальная инфекция. Эти симптомы чаше всего наблюдаются на плечах, ягодицах и животе.
В результате укусов лобковых вшей возможно также появление сероватых пятен на груди, ягодицах и бедрах. При этом может наблюдаться увеличение лимфатических узлов. Вши, паразитирующие на ресницах, вызывают зуд, жжение и раздражение глаз.
У детей головные вши могут оставаться едва заметными, сопровождаясь лишь небольшим раздражением кожи головы.
Диагностика заражения вшами
Наличие гнид, вшей, или и того, и другого
Головные вши можно увидеть, перемещая частый гребень против роста волос, которые необходимо смочить перед осмотром. Вши обычно находятся на затылке или за ушами. Обнаружить вшей иногда значительно сложнее, чем их яйца. Самка вши откладывает блестящие серовато-белые яйца (гниды), которые выглядят, как маленькие крупинки, прочно прикрепленные к основанию волосяного стержня. Взрослая самка способна откладывать от 3 до 5 яиц в сутки, поэтому количество гнид, как правило, превосходит популяцию вшей. При хроническом педикулезе волосистой части головы гниды могут оказаться на некотором расстоянии над уровнем кожи в результате роста волос. Расстояние при этом зависит от продолжительности заражения.
Характерной отличительной особенностью гнид является то, что они достаточно прочно приклеены к волосам.
Взрослых особей платяных вшей можно найти в швах одежды и постельного белья.
Лобковых вшей можно обнаружить путем тщательного осмотра пораженных участков при свете ультрафиолетовой лампы и опознать с помощью микроскопа. Кроме того, лобковые вши оставляют на коже или нижнем белье крохотные, темно-коричневые пятнышки (испражнения).
Лечение при заражении вшами
Для избавления от головных и лобковых вшей используют шампуни и кремы
Удаление гнид из волос и ресниц
Тщательная стирка или химическая чистка или замена одежды и белья
При всех формах педикулеза рекомендуется замена или обеззараживание одежды и постельного белья посредством тщательной стирки или химчистки. Чтобы вши погибли, предметы, не подлежащие стирке, могут быть помещены в герметичные пластиковые пакеты на 2 недели.
Лечение педикулеза, вызванного головными вшами
Для выведения головных вшей существует ряд эффективных рецептурных и безрецептурных лекарственных препаратов.
Безрецептурные шампуни и кремы, содержащие пиретрины и пиперонилбутоксид, наносят на 10 минут, а затем смывают.
Отпускаемый по рецепту перметрин (синтетическое производное пиретрина), применяемый в виде крема или лосьона, также довольно эффективен.
Суспензия спиносада (жидкость) может использоваться у людей в возрасте 4 лет и старше и наносится на сухую кожу головы, на сухие волосы, оставляется на 10 минут, а затем тщательно смывается теплой водой. Следует избегать контакта с глазами. Если через 7 дней видны живые вши, следует провести повторную обработку.
Отпускаемый по рецепту малатион отличается высокой эффективностью в уничтожении вшей и их яиц, но врачи не торопятся назначать этот препарат, поскольку он содержит легковоспламеняющиеся вещества, имеет неприятный запах и должен оставаться на коже в течение 8–12 часов.
Линдан (рецептурный препарат, который можно наносить в виде лосьона или шампуня) также излечивает от заражения вшами, но больше не рекомендуется из-за распространенной резистентности и токсических побочных эффектов.
Все эти методы лечения педикулеза применяют повторно через 7–10 дней для уничтожения вновь вылупившихся вшей. Вши начали приобретать устойчивость к лекарственным препаратам, поэтому их выведение может оказаться непростой задачей. Если стандартное лечение не оказывает нужного эффекта на вшей, обычно внутрь назначается ивермектин.
Большинство методов медикаментозного лечения уничтожают гнид, но не удаляют их. Удаление мертвых гнид не является обязательным, но лекарственные препараты не всегда уничтожают всех гнид. Поскольку отличить живые гниды от мертвых обычно не представляется возможным, врачи рекомендуют полностью их удалить. Кроме того, у небольшого процента детей с гнидами в волосах все еще остаются живые вши. Для удаления гнид необходимо взять частый гребень, который нередко входит в комплект средств для избавления от вшей, а также провести очень тщательный поиск.
Поскольку гниды достаточно прочно прикреплены к волосам, существует ряд безрецептурных препаратов (шампуни, гели и спреи), облегчающих процесс снятия их с волос. Воздействуя на волосы горячим воздухом от фена в течение тридцати минут, также можно уничтожить гнид (но не вшей). По мере роста волос гниды поднимаются над уровнем кожи головы. Если в пределах 0,64 см на волосистой части головы гнид не оказалось, это означает, что у такого пациента нет живых вшей.
Что касается головных вшей, у врачей нет веских оснований считать необходимым чистить или выбрасывать личные вещи больных педикулезом или не допускать их в школы или на работу. Тем не менее многие специалисты рекомендуют сменить, а также тщательно выстирать или подвергнуть химчистке одежду и постельное белье, на которых могут находиться гниды. Такую одежду и постельное белье следует по возможности просушить в сушильной машине при температуре 54 °C (130 °F) приблизительно в течение 30 минут.
Лечение педикулеза, вызванного лобковыми вшами
Для избавления от лобковых вшей можно использовать безрецептурные шампуни и кремы, содержащие пиретрины и пиперонил бутоксид, а также линдан, то есть те же препараты, которые применяют для выведения головных вшей. Половые партнеры больных педикулезом также должны пройти лечение. Против вшей, которые паразитируют на ресницах, можно использовать вазелин на протяжении 8–10 дней, флуоресцеин в виде глазных капель, ивермектин для приема внутрь, вазелиновую мазь, мазь с физостигмином, а также процедуру удаления вшей с помощью специального инструмента.
Лечение педикулеза, вызванного платяными вшами
Как правило, лекарственные препараты не используются для выведения платяных вшей, потому что они обитают не на теле человека, а на одежде и белье. Врачи лечат симптомы пациентов и рекомендуют заменить или провести обеззараживание одежды и постельного белья, на которых могут быть платяные вши, посредством тщательной стирки или химчистки. Лучше всего подвергнуть такие вещи горячей сушке при температуре не менее 65 °C (149 °F).