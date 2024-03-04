У некоторых людей наблюдается аномально низкое выделение пота (нарушение, которое называется гипогидроз).

(См. также Общие сведения о нарушениях потоотделения).

Если человек не в состоянии переносить тепло, или у него снижено потоотделение на обширной части тела, человек может перегреваться. Тем не менее, пониженное потоотделение обычно ограничивается конкретной областью тела.

Причинами пониженного потоотделения могут служить повреждения кожи (например, травмы, лучевое поражение, инфекции [такие как проказа], воспаление) или системные ревматические (аутоиммунные) заболевания (например, системный склероз, системная красная волчанка или синдром Шегрена), которые иссушают потовые железы.

Пониженное потоотделение также может быть вызвано лекарственными препаратами, особенно препаратами, обладающими антихолинергическим эффектом (см. боковую панель Антихолинергический: что это означает?). Причинами пониженного потоотделения также могут стать как повреждения нервов вследствие диабета (диабетическая невропатия), так и ряд генетических заболеваний.

Некоторые генетические заболевания могут привести к снижению потоотделения. Одно из редких генных заболеваний приводит к тому, что люди не могут вырабатывать пот — состояние, называемое ангидрозом.

Иногда потоотделение прекращается у людей, получивших очень сильный тепловой удар.

Диагностика гипогидроза Обследование врачом; Врач ставит диагноз сниженного потоотделения по результатам наблюдения за пациентом.