Мозоли — твердые конические выросты кожи, часто наблюдаемые на верхней поверхности мелких пальцев, особенно над суставами. Мозолистый нарост — это широкое, плоское утолщение кожи, которое обычно находится на ладонях или подошвах.

Мозоли могут быть болезненными или чувствительными, а мозолистые наросты обычно не вызывают симптомов.

Диагностика основана на внешнем виде и расположении мозолей и мозолистых наростов.

Может быть целесообразным удаление мозолей и мозолистых наростов, нанесение размягчающих препаратов (кератолитиков) на эту область и регулярное лечение у подиатра.

(См. также Общие сведения о болезнях стоп).

Мозоли и мозолистые наросты обычно являются следствием трения и давления, особенно при тесной или плохо подобранной обуви.

Мозоли вследствие молоткообразного пальца стопы и других деформаций пальцев стопы часто развиваются на верхней части или кончиках пальцев, а мозолистые наросты чаще всего возникают на верхней части пальцев стопы над суставами. Это твердые мозоли. Мозоли, которые развиваются между пальцами, являются мягкими. Мозоли могут быть размером в горошину или немного больше.

Мозоль (мизинец) Скрыть подробности Мозоль (центр мизинца) — это диск уплотненной ткани, часто окруженный покрасневшей кожей. JANE SHEMILT/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Мозолистые наросты часто возникают под сводом стопы вследствие неправильного положения стоп и неверного распределения нагрузки. Мозолистые наросты также развиваются по бокам стоп в месте повышенного давления.

Мозолистые наросты на стопе Скрыть подробности На этой фотографии показан человек с несколькими мозолистыми наростами, вызванными давлением. Фотография любезно предоставлена доктором медицины Кеном Уитни (Ken Whitney).

Симптомы мозолей и мозолистых наростов Мозоли могут быть болезненными и чувствительными при давлении. Под мозолью иногда образуется полость, наполненная жидкостью (сумка). Мозолистые наросты обычно не вызывают симптомы. Однако при сильном трении мозолистые наросты могут утолщаться с возникновением раздражения, что приводит к ощущению легкого жжения или иногда боли, как при повреждении нервов стопы (невралгия межпальцевых нервов).

Диагностика мозолей и мозолистых наростов Обследование врачом Врачи диагностируют мозоли и мозолистые наросты на основании их внешнего вида и места возникновения.