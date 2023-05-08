Мозоли — твердые конические выросты кожи, часто наблюдаемые на верхней поверхности мелких пальцев, особенно над суставами. Мозолистый нарост — это широкое, плоское утолщение кожи, которое обычно находится на ладонях или подошвах.
Мозоли могут быть болезненными или чувствительными, а мозолистые наросты обычно не вызывают симптомов.
Диагностика основана на внешнем виде и расположении мозолей и мозолистых наростов.
Может быть целесообразным удаление мозолей и мозолистых наростов, нанесение размягчающих препаратов (кератолитиков) на эту область и регулярное лечение у подиатра.
(См. также Общие сведения о болезнях стоп).
Мозоли и мозолистые наросты обычно являются следствием трения и давления, особенно при тесной или плохо подобранной обуви.
Мозоли вследствие молоткообразного пальца стопы и других деформаций пальцев стопы часто развиваются на верхней части или кончиках пальцев, а мозолистые наросты чаще всего возникают на верхней части пальцев стопы над суставами. Это твердые мозоли. Мозоли, которые развиваются между пальцами, являются мягкими. Мозоли могут быть размером в горошину или немного больше.
Мозолистые наросты часто возникают под сводом стопы вследствие неправильного положения стоп и неверного распределения нагрузки. Мозолистые наросты также развиваются по бокам стоп в месте повышенного давления.
Симптомы мозолей и мозолистых наростов
Мозоли могут быть болезненными и чувствительными при давлении. Под мозолью иногда образуется полость, наполненная жидкостью (сумка).
Мозолистые наросты обычно не вызывают симптомы. Однако при сильном трении мозолистые наросты могут утолщаться с возникновением раздражения, что приводит к ощущению легкого жжения или иногда боли, как при повреждении нервов стопы (невралгия межпальцевых нервов).
Диагностика мозолей и мозолистых наростов
Обследование врачом
Врачи диагностируют мозоли и мозолистые наросты на основании их внешнего вида и места возникновения.
Лечение мозолей и мозолистых наростов
Удаление
Кeратолитики
Подкладки и ортезы
Для удаления утолщенной кожи можно использовать пилку для ногтей, наждачную пилочку для ногтей или пемзу непосредственно после купания. На пораженные участки можно наносить кератолитики (средства, которые размягчают и разрыхляют верхний слой кожи и помогают его отделять).
Для профилактики мозолей и содействия в лечении существующих мозолей можно использовать упругие подкладки и устройства, которые перераспределяют давление на пораженные участки. Уменьшить давление помогают подкладки разных типов (например, защитные бандажи из войлока, молескина или пористой резины) и устройства, которые помещают в обувь (ортезы), или другие вкладыши для подкладывания и поддержки. Также для уменьшения давления и ослабления боли в участках обуви, прилежащих к болезненным точкам, вырезают отверстия.
Регулярное лечение у подиатра (врача, специализирующегося на заболеваниях стоп) может помочь людям со склонностью к образованию мозолей и мозолистых наростов. Важно надлежащим образом ухаживать за стопами (см. Уход за стопами).
Риск развития открытых ран (язв) на стопах при повреждении кожи повышается у людей с заболеваниями, нарушающими нормальную функцию нервов (невропатиями) и циркуляцию крови, например, при сахарном диабете (см. боковую панель Стопа при диабете). Эти язвы могут инфицироваться. Врачи могут отказаться от хирургического лечения мозолей и мозолистых наростов у людей с такими основными заболеваниями. В таких случаях для уменьшения давления на пораженный участок необходимо и целесообразно применять специальную обувь и обувные вкладыши.
Людей необходимо научить правильно осматривать стопы на предмет язв в домашних условиях и способам профилактики язв.