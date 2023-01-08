Простой хронический лишай представляет собой хроническое зудящее воспаление верхнего слоя кожи, вызванное повторным расчесыванием и трением как вместе, так и по отдельности.

Для простого хронического лишая характерен цикл, в котором расчесывание провоцирует зуд, провоцирующий более интенсивное расчесывание.

Чаще всего поражаются участки кожи, которые легче достигаются, например, верхняя часть грудной клетки, руки, шея, ноги и половые органы, а труднодостижимые участки кожи, например, в середине спины, часто не затронуты.

Кортикостероиды, наносимые на кожу, и меры, направленные на облегчение зуда, помогают избежать расцарапывания и натирания кожи.

(См. также Общие сведения о дерматите).

Простой хронический лишай вызван хроническим расчесыванием или трением какой-либо области кожи. Расчесывание вызывает еще больший зуд, начиная порочный круг «зуд-расчесывание-зуд».

Иногда расчесывание начинается без всякой видимой причины. Иногда расчесывание начинается из-за хронического дерматита или других состояний, но человек продолжает чесаться в течение длительного времени после того, как причина зуда исчезла. Этот стойкий зуд может включать изменения того, как нервная система человека воспринимает и обрабатывает ощущение зуда.

Простой хронический лишай часто возникает у людей с тревожными расстройствами и эмоциональным стрессом. Люди, страдающие атопическим дерматитом, сенной лихорадкой и астмой или только атопическим дерматитом, особенно чувствительны к развитию простого хронического лишая, учитывая их предрасположенность к зуду.

Симптомы простого хронического лишая Простой хронический лишай может возникать на любом участке тела, включая анус (см. Анальный зуд) и область половых органов (зуд влагалища или мошонки — см. Генитальный зуд). На ранних стадиях кожа выглядит нормально, но зудит. Позже в результате хронического расчесывания и натирания развиваются сухость, шелушение, утолщение и темные пятна. Этот процесс, называемый лихенизацией, приводит к тому, что кожа начинает напоминать выделанную. Простой хронический лишай Скрыть подробности При простом хроническом лишае кожа в конечном итоге утолщается и становится жесткой в ответ на постоянное натирание или расчесывание. Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.