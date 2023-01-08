Простой хронический лишай представляет собой хроническое зудящее воспаление верхнего слоя кожи, вызванное повторным расчесыванием и трением как вместе, так и по отдельности.
Для простого хронического лишая характерен цикл, в котором расчесывание провоцирует зуд, провоцирующий более интенсивное расчесывание.
Чаще всего поражаются участки кожи, которые легче достигаются, например, верхняя часть грудной клетки, руки, шея, ноги и половые органы, а труднодостижимые участки кожи, например, в середине спины, часто не затронуты.
Кортикостероиды, наносимые на кожу, и меры, направленные на облегчение зуда, помогают избежать расцарапывания и натирания кожи.
(См. также Общие сведения о дерматите).
Простой хронический лишай вызван хроническим расчесыванием или трением какой-либо области кожи. Расчесывание вызывает еще больший зуд, начиная порочный круг «зуд-расчесывание-зуд».
Иногда расчесывание начинается без всякой видимой причины. Иногда расчесывание начинается из-за хронического дерматита или других состояний, но человек продолжает чесаться в течение длительного времени после того, как причина зуда исчезла. Этот стойкий зуд может включать изменения того, как нервная система человека воспринимает и обрабатывает ощущение зуда.
Простой хронический лишай часто возникает у людей с тревожными расстройствами и эмоциональным стрессом. Люди, страдающие атопическим дерматитом, сенной лихорадкой и астмой или только атопическим дерматитом, особенно чувствительны к развитию простого хронического лишая, учитывая их предрасположенность к зуду.
Симптомы простого хронического лишая
Простой хронический лишай может возникать на любом участке тела, включая анус (см. Анальный зуд) и область половых органов (зуд влагалища или мошонки — см. Генитальный зуд).
На ранних стадиях кожа выглядит нормально, но зудит. Позже в результате хронического расчесывания и натирания развиваются сухость, шелушение, утолщение и темные пятна. Этот процесс, называемый лихенизацией, приводит к тому, что кожа начинает напоминать выделанную.
Диагностика простого хронического лишая
Обследование врачом;
Иногда биопсия кожи
При анальном или вагинальном зуде, обследования для исключения других причин
Врачи ставят диагноз простого хронического лишая, опираясь на результаты физикального обследования, а иногда берут образцы кожи и отправляют их в лабораторию (биопсия). Врачи пытаются обнаружить любые возможные основные аллергические реакции или заболевания, которые могут вызывать начальный зуд.
Когда сильный зуд возникает вокруг ануса или влагалища, врачи могут попытаться определить, не являются ли возможной причиной:
Лечение простого хронического лишая
Меры, направленные на облегчения зуда и помощь людям в прекращении расчесывания и натирания
Кортикостероиды
Антигистаминные препараты
Если причина зуда может быть установлена, проводится ее лечение.
На зудящую область наносят сильнодействующую кортикостероидную мазь. Люди могут усилить действие кортикостероидной мази, закрывая область пластиковой оберткой и оставляя ее на ночь. Коммерческие хирургические ленты, которые насыщаются кортикостероидами, помогают облегчить зуд и воспаление и защищают кожу от царапин. При лечении небольших областей врач может впрыскивать под кожу кортикостероиды длительного действия, чтобы контролировать зуд.
Врачи могут назначать антигистаминные препараты для приема внутрь. На пораженные участки также могут наноситься увлажняющие (смягчающие) средства и капсаициновый крем.
Если заболевание развивается вокруг ануса или области половых органов, лучшим методом лечения является кортикостероидный крем.