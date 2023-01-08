Застойный дерматит представляет собой воспаление кожи голеней, вызванное застоем крови и жидкости.
(См. также Общие сведения о дерматите).
Застойный дерматит возникает у людей с хроническими отеками в результате хронической венозной недостаточности голеней, которая представляет собой поражение вен ног, препятствующее нормальному кровотоку, сердечной недостаточности или лимфатического отека.
Дерматит обычно возникает на голенях, но также может поражать другие участки, подверженные отеку, такие как руки, после лучевой терапии области лимфатических узлов.
Симптомы застойного дерматита
Сначала кожа становится зудящей, покрасневшей, чешуйчатой и утолщенной, обычно на голенях.
В конечном итоге целостность участков кожи может нарушаться с образованием открытых ран (язв). Язвы иногда заражаются бактериями, приводя к развитию флегмоны (бактериальной инфекции кожи), и обычно болезненны.
При наличии хронической венозной недостаточности кожа может становиться желтовато-коричневой, обычно появляются варикозно расширенные вены (расширенные, перекрученные вены), а кожа может становиться твердой, толстой и болезненной. Данное осложнение называется липодерматосклерозом. Липодерматосклероз придает голени форму перевернутой кегли с увеличением голени и сужением в области лодыжки.
Диагностика застойного дерматита
Внешний вид кожи и наличие хронической венозной недостаточности
Возможно, ультразвуковое исследование
Врачи диагностируют застойный дерматит у людей с характерными изменениями кожи и другими симптомами отека ног и хронической венозной недостаточности.
Иногда требуется более обширное обследование и проведение визуализирующих исследований (например, ультразвукового исследования).
Лечение застойного дерматита
Меры по предотвращению скопления крови в ногах
Средства для уменьшения проявлений дерматита
При язвах, специальные повязки или наложение сапожка Унна
При инфекциях, антибиотики
Проводится лечение причины хронического отека.
Лечение хронической венозной недостаточности
Длительное лечение хронической венозной недостаточности направлено на то, чтобы предотвратить скопление крови в венах вокруг лодыжек.
Несколько раз в день (примерно каждые 2 часа) и, если возможно, во время сна, следует поднимать ноги выше уровня сердца.
Назначение правильно подобранных поддерживающих чулок (компрессионные чулки) также предотвращает скопление крови и уменьшает отек. Доступные в универсальном магазине «поддерживающие» чулки обычно не подходят для этой цели.
Лечение дерматита
При недавно начавшемся дерматите и при отсутствии язв может помочь кортикостероидный крем или мазь, наносимые на пораженные участки. Если заболевание усугубляется, о чем свидетельствует повышение температуры кожи, покраснение, мокнутие или небольшие язвы, то может быть использована более абсорбирующая повязка (например, гидроколлоидная повязка).
При застойном дерматите кожа легко раздражается. Не следует использовать антибиотики в виде кремов, кремы для оказания первой помощи (анестетики), спирты шерстяного жира, гамамелис, ланолин или другие химические вещества, поскольку они могут усугублять заболевание.
Лечение язв
Язвы лучше всего лечить с помощью компрессов и повязок, в которых используется паста с оксидом цинка. Также можно использовать специальные влагопоглощающие гидроколлоидные или гидрогелевые повязки.
Некоторые люди могут нуждаться в наложении сапожка Унна с лекарственной пастой, которая представляет собой тканый эластичный бинт, заполненный желатиновой пастой, содержащей цинк. Бинт применяется на лодыжке и голени, где он затвердевает, сходно с гипсовой повязкой, но мягче ее. Повязка ограничивает отек и помогает защитить кожу от раздражения, а паста облегчает заживление кожи. Сначала повязку меняют каждые 2 или 3 дня, но позднее ее меняют только один или два раза в неделю. После заживления язв необходимо накладывать эластичный фиксатор перед тем, как человек встает с постели утром. Независимо от типа используемой повязки уменьшение отека (обычно со сжатием) имеет большое значение для заживления.
Антибиотики, наносимые на кожу, полезны для лечения некоторых открытых или раздраженных участков кожи и язв. Для лечения флегмоны используются антибиотики внутрь.
Иногда кожа из других мест на теле может быть пересажена, чтобы покрыть очень большие язвы.