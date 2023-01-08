Застойный дерматит представляет собой воспаление кожи голеней, вызванное застоем крови и жидкости.

(См. также Общие сведения о дерматите).

Застойный дерматит возникает у людей с хроническими отеками в результате хронической венозной недостаточности голеней, которая представляет собой поражение вен ног, препятствующее нормальному кровотоку, сердечной недостаточности или лимфатического отека.

Дерматит обычно возникает на голенях, но также может поражать другие участки, подверженные отеку, такие как руки, после лучевой терапии области лимфатических узлов.

Симптомы застойного дерматита Сначала кожа становится зудящей, покрасневшей, чешуйчатой и утолщенной, обычно на голенях. В конечном итоге целостность участков кожи может нарушаться с образованием открытых ран (язв). Язвы иногда заражаются бактериями, приводя к развитию флегмоны (бактериальной инфекции кожи), и обычно болезненны. Застойный дерматит (открытая рана) Скрыть подробности На этой фотографии человека с застойным дерматитом кожа разрушается, образуя открытую рану (язву). Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом. При наличии хронической венозной недостаточности кожа может становиться желтовато-коричневой, обычно появляются варикозно расширенные вены (расширенные, перекрученные вены), а кожа может становиться твердой, толстой и болезненной. Данное осложнение называется липодерматосклерозом. Липодерматосклероз придает голени форму перевернутой кегли с увеличением голени и сужением в области лодыжки. Хроническая венозная недостаточность (изменения кожи) Скрыть подробности Хроническая венозная недостаточность вызывает изменение цвета кожи, а также появление шелушения, мокнущих участков и образование корок. Изменения хорошо видны и у лиц со светлой кожей (вверху), и у лиц с темной кожей (внизу). Изображения предоставлены Томасом Хабифом (Thomas Habif).

Диагностика застойного дерматита Внешний вид кожи и наличие хронической венозной недостаточности

Возможно, ультразвуковое исследование Врачи диагностируют застойный дерматит у людей с характерными изменениями кожи и другими симптомами отека ног и хронической венозной недостаточности. Иногда требуется более обширное обследование и проведение визуализирующих исследований (например, ультразвукового исследования).