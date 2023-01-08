Аллергическая сыпь представляет собой красные зудящие слегка приподнятые припухлости. Опухание обусловлено выделением химических веществ (таких, как гистамин) из тучных клеток в коже, которые вызывают временную утечку жидкости из мелких кровеносных сосудов. Зуд может быть тяжелым. Аллергическая сыпь может иметь четко определенные границы и бледный участок в центре. Как правило, высыпания аллергической сыпи появляются и исчезают. Один узелок аллергической сыпи может сохраняться в течение нескольких часов, затем исчезнуть, и позже в другом месте может появиться другой. После исчезновения узелка кожа обычно выглядит совершенно нормально.
(См. также Зуд).
Ангионевротический отек (отек Квинке)
Аллергическая сыпь может развиться при ангионевротическом отеке (отеке Квинке), который, как и аллергическая сыпь, сопровождается припухлостью. Тем не менее, припухлость при ангионевротическом отеке находится под кожей, а не на ее поверхности. Иногда ангионевротический отек (отек Квинке) поражает лицо, губы, горло, язык и дыхательные пути. Он может быть опасен для жизни, если отек мешает дыханию.
Причины аллергической сыпи
Аллергическая сыпь и ангионевротический отек (отек Квинке) могут быть аллергическими реакциями.
Аллергическая сыпь может возникнуть при вдыхании, употреблении, впрыскивании или прикосновении к некоторым химическим веществам. Эти химические вещества могут присутствовать в окружающей среде, продуктах питания, лекарственных средствах (включая лекарственные препараты), насекомых, растениях или других источниках. Для большинства людей они безвредны. Однако если люди чувствительны к ним, то эти химические вещества (так называемые провоцирующие факторы или аллергены) могут вызвать аллергическую реакцию. Это значит, что иммунная система реагирует на химические вещества.
Тем не менее, в большинстве случаев крапивница не является проявлением аллергической реакции, а аллерген (причина аллергической реакции) не может быть идентифицирован. Например, она может возникать в результате аутоиммунных заболеваний. При этих заболеваниях нарушение функции иммунной системы вызывает неправильное распознавание собственных тканей организма как чужеродных и их атаку. Кроме того, некоторые лекарственные препараты непосредственно вызывают аллергическую сыпь, не провоцируя аллергической реакции. Некоторые физические раздражители (такие как тепло, холод, давление, трение или солнечный свет) могут вызывать крапивницу по причинам, которые не были изучены.
Аллергическая сыпь обычно длится менее 6 недель и классифицируется как острая. Если аллергическая сыпь длиться более 6 недель, то она классифицируется как хроническая.
Острая аллергическая сыпь
Если причина может быть определена, острая аллергическая сыпь чаще всего вызвана:
Аллергическими реакциями (например, на пищевые продукты и пищевые добавки, лекарственные препараты или укусы насекомых)
Неаллергическими реакциями (например, на лекарственные препараты, физические раздражители или аутоиммунными заболеваниями)
Аллергические реакции часто провоцируются продуктами питания, особенно яйцами, рыбой, моллюсками, орехами и фруктами, пищевыми добавками, лекарственными препаратами или укусами насекомых. Употребление даже небольших количеств некоторых продуктов может внезапно вызвать аллергическую сыпь. Но при употреблении других продуктов (например, клубники), аллергическая реакция возникает только после употребления их в большем количестве. Многие лекарственные препараты, особенно антибиотики, могут вызвать аллергическую сыпь. Немедленные аллергические реакции также могут возникать, когда вещество вступает в непосредственный контакт с кожей (например, латекс), после укуса насекомого или в качестве реакции на вещество, которое при вдыхании попадает в легкие или через нос.
Неаллергические причины аллергической сыпи включают инфекции, некоторые лекарственные препараты, некоторые физические раздражители (например, давление или холод).
Более чем в половине случаев конкретную причину острой аллергической сыпи определить невозможно.
Хроническая аллергическая сыпь
Возможные причины хронической аллергической сыпи, которые можно установить, аналогичны причинам острой аллергической сыпи. Тем не менее, в подавляющем большинстве случаев причину установить не удается (идиопатическая аллергическая сыпь). Считается, что большинство случаев хронической аллергической сыпи, причину которой установить не удается, вызваны аутоиммунной реакцией, которая сама по себе не имеет поддающейся обнаружению причины. Тем не менее, необходимо приложить все усилия для выявления причины, поскольку устранение причины является наилучшим подходом к лечению.
Иногда причину легко упустить из виду, например, когда люди постоянно употребляют пищевой продукт, о котором неизвестно, является ли он причиной реакции (например, консервант или краситель в пищевых продуктах или пенициллин в молоке). Часто, несмотря на все усилия, причина остается неустановленной.
Хроническая аллергическая сыпь может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет, иногда исчезая без всякой видимой причины.
Обследование при аллергической сыпи
Не каждый эпизод крапивницы требует немедленного врачебного осмотра. Следующая информация может помочь решить, требуется ли обращение к врачу, и узнать, чего ожидать во время осмотра у врача.
Настораживающие признаки
Некоторые симптомы и характеристики являются причиной для беспокойства:
Отек лица, губ, горла, языка или дыхательных путей (ангионевротический отек (отек Квинке))
Затрудненное дыхание, в том числе свистящие хрипы
Аллергическая сыпь, которая интенсивно окрашена, при которой образуются открытые язвы, или длящаяся более 48 часов
Лихорадка, увеличенные лимфатические узлы, желтуха, потеря веса и другие симптомы общего (системного) заболевания
Когда обращаться к врачу
Необходимо вызвать скорую помощь, если:
У человека затрудненное дыхание или свистящие хрипы.
Человек чувствует, что его горло как будто закрывается.
Необходимо обратиться в отделение неотложной помощи или кабинет врача как можно скорее, если:
Симптомы являются тяжелыми.
Человек чувствует увеличивающуюся слабость или головокружение, или испытывает тяжелую лихорадку или озноб.
У человека развивается рвота или боль в животе или диарея.
Необходимо обратиться к врачу, если:
Аллергическую сыпь провоцирует укус пчелы (чтобы получить консультацию о лечении в случае другого укуса пчелы).
У человека наблюдаются другие симптомы, такие как лихорадка, боли в суставах, потеря веса, увеличение лимфатических узлов или ночная потливость.
Аллергическая сыпь повторяется без воздействия провоцирующего фактора.
Симптомы продолжаются более 2-х дней.
Если у ребенка наблюдается аллергическая сыпь, которая появляется внезапно, быстро исчезает и не повторяется, то врачебный осмотр, как правило, не требуется. Причиной обычно является вирусная инфекция.
Что делает врач
Врачи сначала задают вопросы о симптомах и истории болезни. Затем проводят физикальное обследование. Как правило, знакомство с историей болезни и физикальное обследование позволяют выявить возможную причину заболевания и определить, какие необходимы анализы ( see table Некоторые причины и отличительные черты аллергической сыпи).
Врачи просят человека подробно описать каждый эпизод аллергической сыпи и все прочие возникавшие симптомы (например, зуд, затрудненное дыхание или отек лица и языка). Они спрашивают о деятельности человека до и во время эпизода и о возможном воздействии веществ, которые могут вызвать аллергические реакции, включая принимаемые лекарственные препараты. Человека также спрашивают о конкретных симптомах, которые могли бы указать на причину ( see table Некоторые причины и отличительные черты аллергической сыпи), недавно перенесенных инфекциях, предыдущих аллергических реакциях и недавних поездках.
Провоцирующий фактор не всегда удается установить на основании медицинской истории (зачастую, потому что провоцирующим фактором является что-то, что могло быть перенесено ранее).
Во время физикального обследования врачи сначала проверяют, наблюдается ли у пациента ли отек губ, языка, горла или дыхательных путей. При наличии отека немедленно начинают лечение. Затем врачи обращают внимание на то, как выглядит аллергическая сыпь, определяют, какие части тела затронуты, и проверяют наличие других симптомов, которые могут помочь подтвердить диагноз. Врачи могут использовать различные физические стимулы, чтобы увидеть, могут ли они вызвать аллергическую сыпь. Например, они могут применить на коже легкое давление, тепло и холод или поглаживать кожу.
Люди не должны самостоятельно пытаться спровоцировать возникновение аллергической сыпи, поскольку может развиться тяжелая реакция.
Некоторые причины и отличительные черты аллергической сыпи
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Острая аллергическая сыпь (длится менее 6 недель)
Лекарственные средства (включая лекарственные препараты), такие как:
Аллергическая сыпь может начаться через несколько минут после применения препарата, а может начаться и в период до 48 часов после него
Обследование врачом
Продукты питания, которые вызывают аллергическую реакцию (пищевые аллергены), такие как арахис, орехи, рыба, моллюски, пшеница, яйца, молоко и соя.
Аллергическая сыпь, которая начинается в течение нескольких минут или часов после употребления
Обследование врачом, особенно определение медицинского анамнеза
Иногда аллергический кожный игольный тест
Инфекции (редкие причины)
Лихорадка, озноб и усталость
Симптомы конкретной инфекции
В частности, для паразитарных инфекций, недавняя поездка в развивающуюся страну
Исследования в зависимости от подозреваемой инфекции (которая предположена на основании результатов медицинской истории и обследования)
Диагноз подтверждается, если аллергическая сыпь исчезает после устранения инфекции
Аллергическая сыпь, которая начинается в течение нескольких секунд или минут после укуса насекомого или ожога
Обследование врачом
Физические раздражители
Для большинства стимулов — аллергическая сыпь, которая обычно начинается в течение нескольких секунд или минут после контакта с раздражителем
Для давления на кожу — аллергическая сыпь, которая начинается в течение 4–6 часов и влияет только на участок кожи, где было оказано давление
Для солнечного света — аллергическая сыпь, которая поражает только участок кожи, подвергнутый воздействию солнечного света
Обследование врачом
Воздействие подозреваемого физического стимула, чтобы увидеть, вызывает ли он симптомы
Сывороточная болезнь
Аллергическая сыпь, которая начинается в течение 7–10 дней после инъекции
Может сопровождаться лихорадкой, болью в суставах, увеличением лимфатических узлов, а также болью в животе
Обследование врачом
Вещества, которые провоцируют аллергическую реакцию путем прямого контакта с кожей (контактные аллергены), например, латекс или мясо
Аллергическая сыпь, которая начинается в течение нескольких минут или часов после контакта
Обследование врачом
Иногда аллергопробы
Трансфузионные реакции
Аллергическая сыпь, которая обычно начинается в течение нескольких минут после переливания препарата крови
Обследование врачом
Хроническая аллергическая сыпь (длящаяся более 6 недель)
Аутоиммунные заболевания
Различные симптомы в зависимости от аутоиммунного заболевания
При системной красной волчанке симптомы могут включать лихорадку, усталость, головную боль, боль в суставах и опухание суставов, боль во время дыхания и язвы в полости рта
При синдроме Шегрена — сухость глаз и сухость во рту
При уртикарном васкулите — аллергическая сыпь, которая:
Для всех аутоиммунных заболеваний проводят анализы крови для проверки на наличие аномальных антител
Иногда биопсия кожи
При синдроме Шегрена проводят исследование, в котором оценивают количество вырабатываемой слезной жидкости
При уртикарном васкулите проводят биопсию кожи
Онкологическое заболевание (как правило, органов пищеварения или легких, либо лимфома)
Потеря веса, ночная потливость, боль в животе, кашель (иногда с кровью), желтуха, увеличение лимфатических узлов или комбинация этих симптомов
Проводят различные исследования в зависимости от подозреваемого онкологического заболевания
Хроническая идиопатическая аллергическая сыпь (диагностируется, когда никакие конкретные причины не выявлены)
Аллергическая сыпь, которая возникает ежедневно (или почти ежедневно) и зуд, который длится в течение по крайней мере 6 недель, без очевидной причины
Обследование врачом
Анализ крови и иногда другие исследования, такие как кожный игольный тест и воздействие различных провоцирующих факторов, чтобы исключить другие причины
Лекарственные средства, включая лекарственные препараты (такие же, как и при острой аллергической сыпи)
Аллергическая сыпь, которая возникает у человека, который принимал рецептурные, безрецептурные или растительные лекарственные препараты в течение длительного времени, когда другое объяснение отсутствует
Обследование врачом
Иногда аллергопробы
Исследование избегания, чтобы увидеть, исчезнет ли аллергическая сыпь после отмены лекарственного препарата
Эндокринные нарушения, такие как заболевание щитовидной железы или повышенный уровень прогестерона (женский гормон)
Для заболеваний щитовидной железы: трудности при перенесении тепла или холода, медленный или быстрый сердечный ритм и дрожь (тремор) или медлительность
Возникает у женщин, которые принимают противозачаточные таблетки (оральные контрацептивы) или проходят гормональную терапию на основе прогестерона, или у которых аллергическая сыпь появляется перед началом менструального периода и исчезает после его окончания
Обследование врачом
Если подозревается заболевание щитовидной железы, то проводят анализ крови для измерения уровня тиреотропного гормона
Небольшие участки покраснения кожи, которые превращаются в аллергическую сыпь и приподнимаются над поверхностью при прикосновении
Иногда боль в животе, легкие приливы и повторяющиеся головные боли
Биопсия кожи и иногда костного мозга
Иногда анализы крови для определения уровня веществ, выделяемых при активации определенных иммунных клеток (так называемые тучные клетки)
Физические раздражители (те же, что для острой аллергической сыпи)
Для большинства стимулов аллергическая сыпь, которая обычно возникает в течение нескольких секунд или минут после контакта со стимулом
Для давления на кожу — аллергическая сыпь, которая начинается в течение 4–6 часов и влияет только на участок кожи, где было оказано давление
Для солнечного света — аллергическая сыпь, которая поражает только участок кожи, подвергнутый воздействию солнечного света
Обследование врачом
Воздействие подозреваемого стимула, чтобы увидеть, вызывает ли он симптомы
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
ВИЧ — вирус иммунодефицита человека.
Проведение анализов
Как правило, исследование не требуется для одного эпизода аллергической сыпи, если симптомы не указывают на специфическое заболевание, которое требует лечения (например, некоторые инфекции). Однако если аллергическая сыпь имеет необычные характеристики, повторяется или сохраняется, обычно проводят исследования.
Как правило, исследования включают общий анализ крови и анализы крови для измерения уровней электролитов, сахара (глюкозы) и тиреотропного гормона и определения эффективности функционирования почек и печени.
Кожные пробы, такие как кожный игольный тест, проводятся аллергологом (врач, который специализируется на аллергических заболеваниях) для выявления конкретных аллергенов. Визуализирующие исследования и другие анализы крови проводят на основании результатов медицинской истории и физикального обследования. Если результаты позволяют предположить, что причиной является заболевание, затрагивающее весь организм, то для ее выявления необходимо тщательное обследование.
Биопсию кожи выполняют, если диагноз неясен или если аллергическая сыпь не проходит более 48 часов.
Лечение аллергической сыпи
Избегание провоцирующих факторов
Способы облегчения зуда
Лекарственные препараты
Аллергическая сыпь часто разрешается без вмешательства через день или два. Если причина является очевидной или если врач выявляет причину, люди должны избегать ее, если это возможно. Если причина не является очевидной, люди должны прекратить прием всех несущественных лекарственных препаратов до тех пор, пока аллергическая сыпь не разрешится.
Симптомы можно облегчить, если принимать ванну и душ, используя только прохладную воду, воздерживаться от царапин и носить свободную одежду.
Лекарственные препараты
Для лечения аллергической сыпи применяют антигистаминные препараты для приема внутрь. Эти лекарственные препараты частично облегчают зуд и уменьшают отек. Для достижения эффекта их следует принимать регулярно, а не по необходимости. Некоторые антигистаминные препараты, включая цетиризин, дифенгидрамин и лоратадин, доступны без рецепта. Дифенгидрамин является более старым антигистаминным препаратом, который с большей вероятностью вызывает сонливость, чем два других. Другие антигистаминные препараты включают дезлоратидин, фексофенадин, гидроксизин и левоцетиризин.
Кремы и лосьоны, содержащие антигистаминный препарат, обычно не применяют из-за того, что они могут сделать кожу более чувствительной и усилить зуд
Если симптомы являются тяжелыми и другие методы лечения неэффективны, применяют кортикостероиды для приема внутрь (такие, как преднизон). Их принимают в течение как можно более короткого периода времени. При приеме внутрь на протяжении более 3–4 недель кортикостероиды вызывают многие, в том числе иногда серьезные, нежелательные эффекты ( see sidebar Кортикостероиды Применение и побочные эффекты).
Кортикостероидные кремы не помогают.
Эпинефрин сужает кровеносные сосуды и открывает дыхательные пути в легких. Его вводят поступающим в стационар людям с тяжелыми реакциями или ангионевротическим отеком. Люди с такими тяжелыми реакциями должны иметь шприц-ручку для самостоятельных инъекций с эпинефрином (шприц для самоинъекций эпинефрина), и при возникновении реакции они должны немедленно использовать его.
Примерно у половины людей с хронической аллергической сыпью она исчезает без лечения в течение 2 лет. У людей с хронической аллергической сыпью, которая появляется снова, несмотря на другие методы лечения, можно применять омализумаб — моноклональное антитело.
Главное, что нужно знать пожилым людям: Аллергическая сыпь
Пожилые люди более склонны к развитию нежелательных эффектов, когда они принимают старые антигистаминные препараты (например, гидроксизин и дифенгидрамин). Помимо сонливости более старые препараты могут приводить к спутанности сознания и бреду, а также могут вызывать затруднения в начале и в процессе мочеиспускания. Обычно пожилым людям не следует принимать эти препараты при аллергической сыпи.
Ключевые моменты
Аллергическая сыпь может являться либо не являться аллергической реакцией.
У большинства людей установить причину не удается.
Если установлена причина аллергической сыпи, которая длилась менее 6 недель, то причиной обычно является аллергическая реакция на конкретное вещество, острая инфекция или неаллергическая реакция на конкретное вещество.
Если аллергическая сыпь длилась 6 недель и более, то причина обычно не может быть выявлена (идиопатическая).
Люди должны вызывать скорую помощь, если у них затрудненное дыхание или если они чувствуют, что их горло как будто закрывается.
Люди с симптомами легкой степени тяжести должны избегать любых известных или подозреваемых провоцирующих факторов и могут принимать антигистаминные препараты для облегчения симптомов.
Люди с тяжелыми реакциями должны иметь адреналиновый шприц-ручку для самостоятельных инъекций и, если возникает реакция, немедленно использовать его.