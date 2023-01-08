Аллергическая сыпь и ангионевротический отек (отек Квинке) могут быть аллергическими реакциями.

Аллергическая сыпь может возникнуть при вдыхании, употреблении, впрыскивании или прикосновении к некоторым химическим веществам. Эти химические вещества могут присутствовать в окружающей среде, продуктах питания, лекарственных средствах (включая лекарственные препараты), насекомых, растениях или других источниках. Для большинства людей они безвредны. Однако если люди чувствительны к ним, то эти химические вещества (так называемые провоцирующие факторы или аллергены) могут вызвать аллергическую реакцию. Это значит, что иммунная система реагирует на химические вещества.

Тем не менее, в большинстве случаев крапивница не является проявлением аллергической реакции, а аллерген (причина аллергической реакции) не может быть идентифицирован. Например, она может возникать в результате аутоиммунных заболеваний. При этих заболеваниях нарушение функции иммунной системы вызывает неправильное распознавание собственных тканей организма как чужеродных и их атаку. Кроме того, некоторые лекарственные препараты непосредственно вызывают аллергическую сыпь, не провоцируя аллергической реакции. Некоторые физические раздражители (такие как тепло, холод, давление, трение или солнечный свет) могут вызывать крапивницу по причинам, которые не были изучены.

Аллергическая сыпь обычно длится менее 6 недель и классифицируется как острая. Если аллергическая сыпь длиться более 6 недель, то она классифицируется как хроническая.

Острая аллергическая сыпь Если причина может быть определена, острая аллергическая сыпь чаще всего вызвана: Аллергическими реакциями (например, на пищевые продукты и пищевые добавки, лекарственные препараты или укусы насекомых)

Неаллергическими реакциями (например, на лекарственные препараты, физические раздражители или аутоиммунными заболеваниями) Аллергические реакции часто провоцируются продуктами питания, особенно яйцами, рыбой, моллюсками, орехами и фруктами, пищевыми добавками, лекарственными препаратами или укусами насекомых. Употребление даже небольших количеств некоторых продуктов может внезапно вызвать аллергическую сыпь. Но при употреблении других продуктов (например, клубники), аллергическая реакция возникает только после употребления их в большем количестве. Многие лекарственные препараты, особенно антибиотики, могут вызвать аллергическую сыпь. Немедленные аллергические реакции также могут возникать, когда вещество вступает в непосредственный контакт с кожей (например, латекс), после укуса насекомого или в качестве реакции на вещество, которое при вдыхании попадает в легкие или через нос. Неаллергические причины аллергической сыпи включают инфекции, некоторые лекарственные препараты, некоторые физические раздражители (например, давление или холод). Более чем в половине случаев конкретную причину острой аллергической сыпи определить невозможно.