Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Синдром зеленых ногтей

Авторы:Chris G. Adigun, MD, Dermatology & Laser Center of Chapel Hill
Проверено/пересмотрено дек. 2021 | Изменено сент. 2022
Просмотреть профессиональную версию

Синдром зеленых ногтей — инфекция, которую вызывают бактерии рода Pseudomonas.

    (См. также Общие сведения о заболеваниях ногтей).

    Синдром зеленых ногтей вызывает инфекция Pseudomonas. Он обычно развивается у пациентов с онихолизом (частичным отделением ногтевого ложа от ногтевой пластины или потерей ногтевой пластинки) или хронической паронихией, а также у людей, руки которых часто находятся в воде или подвергаются воздействию раздражающих веществ. Ноготь с онихолизом становится зеленоватого цвета.

    Синдром зеленого ногтя можно лечить антисептиками, антибиотиками, а иногда хирургическим удалением пораженного ногтя. 

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS

    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.