Синдром зеленых ногтей — инфекция, которую вызывают бактерии рода Pseudomonas.

(См. также Общие сведения о заболеваниях ногтей).

Синдром зеленых ногтей Изображение © Springer Science+Business Media

Синдром зеленых ногтей вызывает инфекция Pseudomonas. Он обычно развивается у пациентов с онихолизом (частичным отделением ногтевого ложа от ногтевой пластины или потерей ногтевой пластинки) или хронической паронихией, а также у людей, руки которых часто находятся в воде или подвергаются воздействию раздражающих веществ. Ноготь с онихолизом становится зеленоватого цвета.

Синдром зеленого ногтя можно лечить антисептиками, антибиотиками, а иногда хирургическим удалением пораженного ногтя.