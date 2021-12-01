Ретронихия — это менее распространенная форма паронихии.

Ретронихия возникает, когда ногтевая пластина (твердая часть ногтя, состоящая из белка кератина) прорастает в ногтевой валик. Множество поколений новых ногтевых пластин могут затем нарастать друг на друга в виде массы под старой ногтевой пластиной, поскольку ногтевой матрикс и старая ногтевая пластина больше не находятся на одном уровне. Рост новой ногтевой пластины выталкивает старый ноготь вверх.

Ретронихия чаще всего поражает ногти больших пальцев ног и вызвана повторяющейся травмой ногтя, чаще всего при ношении тесной обуви или при выполнении действий, приводящих к травме ногтя пальца ноги.

В острой стадии это состояние болезненное и вызывает воспаление ногтевого валика, желтое или белое окрашивание ногтевой пластины (ксантонихия) и рост новой соединительной ткани на воспаленных участках (грануляционная ткань).

Острая ретронихия Скрыть подробности На этом изображении показано воспаление ногтевого валика и желтое окрашивание ногтевой пластины (ксантонихия), которые характерны для острой ретронихии. Изображение любезно предоставлено д-ром Крисом Дж. Адигуном (Chris G. Adigun).

В хронической стадии воспаление проходит, но ногтевая пластина утолщается и отделяется от ногтевого ложа. Слои ногтевых пластин могут накладываться друг на друга, а кутикула отсутствует. Ноготь становится слоистым, а под ногтем почти или совсем не скапливаются омертвевшие ткани. Ткани вокруг ногтя также могут быть опухшими, красными и болезненными. Обследование может помочь отличить онихомикоз от ретронихии, но лишь иногда.

Хроническая ретронихия Скрыть подробности На этом изображении хронической ретронихии ногти накладываются друг на друга, а кутикула отсутствует. Ткань вокруг ногтя опухшая, красная и болезненная. Изображение любезно предоставлено д-ром Крисом Дж. Адигуном (Chris G. Adigun).

Врачи диагностируют хроническую ретронихию по ее внешнему виду, включая слоистую ногтевую пластину и отсутствие кутикулы.

(См. также Острая паронихия и Хроническая паронихия).