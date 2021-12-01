Острая паронихия — это бактериальная инфекция ногтевого валика.

При острой паронихии бактерии (обычно золотистый стрептококк [Staphylococcus aureus] или стрептококки) попадают через повреждения кожи, образовавшиеся в результате заусениц, травм ногтевого валика (складки плотной кожи по обеим сторонам ногтевой пластины в месте прикрепления ногтя к коже), повреждения кутикулы (кожа в основании ногтя) или хронического раздражения (например, вызванного водой и моющими средствами). Острая паронихия на пальцах рук чаще встречается среди лиц, которые кусают или сосут свои пальцы. На пальцах ног инфекция часто начинается вокруг вросшего ногтя пальца стопы. Оказалось, что некоторые новые препараты, используемые для лечения отдельных видов онкологических заболеваний или подавления иммунной системы (например, после трансплантации органов), также иногда вызывают острую паронихию. Эти препараты включают гефитиниб, эрлотиниб, сиролимус, эверолимус, вемурафениб, дабрафениб и родственные препараты.

Паронихия обычно имеет острое течение, но может возникать и хроническая паронихия.

Острая паронихия развивается по краю ногтя (боковые и задний ногтевые валики). Через несколько часов или дней при острой паронихии развивается болезненность, повышение температуры ногтей, покраснение и отек. Гной обычно накапливается под кожей по краю ногтя, а иногда и под ногтем. Иногда инфекция проникает глубоко в ткани пальца руки или ноги и может угрожать потерей пальца или, в экстремальных случаях, руки или ноги. Эти глубокие инфекции главным образом встречаются у людей, страдающих сахарным диабетом или другими заболеваниями, вызывающими нарушение кровообращения.

Острая паронихия на пальце Скрыть подробности На этой фотографии признаки острой паронихии включают покраснение, главным образом с одной стороны пальца сразу за ногтем, и гной с другой стороны. Д-Р П. МАРАЦЦИ (P. MARAZZI)/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Врач ставит диагноз острой паронихии после обследования пораженного пальца руки или ноги.