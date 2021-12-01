Онихомикоз — это грибковая инфекция ногтей.

(См. также Общие сведения о заболеваниях ногтей).

Около 10 % людей страдают от онихомикоза, который чаще всего поражает ногти пальцев ног, а не рук. Это заболевание наиболее распространено среди пожилых людей, особенно мужчин, лиц с нарушением циркуляции в сосудах ног (заболевания периферических артерий [ see page Уход за ногами]), сахарным диабетом ( see page Болезни стоп при диабете), ослабленной иммунной системой (из-за заболевания или применения лекарственного препарата), микозом или дистрофией ногтей.

Онихомикоз часто возникает снова, даже после длительного лечения.

Причины онихомикоза Большинство случаев вызваны дерматофитами. Дерматофиты — это плесневые грибки (одна из разновидностей грибка). Грибком можно заразиться при контакте с инфицированным человеком или при контакте с поверхностью, на которой есть грибок (например, пол в ванной комнате).

Симптомы онихомикоза Зараженные ногти имеют аномальный внешний вид, но не зудят и не болят. При инфекциях легкой степени на ногтях наблюдаются пятна белого или желтого цвета. Меловые белые пятна могут медленно распространяться под поверхностью ногтя. При более тяжелых инфекциях ногти утолщаются, их форма и цвет изменяются. Они могут отделяться от ногтевого ложа ( see page Опухоли ногтей). Как правило, частички инфицированного ногтя собирается под его свободным краем. Онихомикоз Скрыть подробности На верхней фотографии инфекция еще не распространилась на всю ногтевую пластину (твердую часть ногтя, состоящую из белка кератина), и чешуйка цвета мела видна прямо под поверхностью ногтя. На нижней фотографии инфекция более обширна, ноготь утолщается, деформируется и приобретает желтый цвет. Изображения предоставлены Томасом Хабифом (Thomas Habif).

Диагностика онихомикоза Обследование врачом

Исследование соскоба, взятого из-под края ногтя или с поверхности ногтя Врач обычно ставит диагноз онихомикоза на основании внешнего вида ногтей. Для подтверждения диагноза онихомикоза врачу может потребоваться изучить соскоб, взятый из-под края ногтя, под микроскопом и иногда выполнить микробиологическое исследование, чтобы определить, какой грибок вызывал инфекцию, или же соскоблить часть ногтя и провести исследование, которое называется полимеразной цепной реакцией (ПЦР). При помощи теста ПЦР создается множество копий гена грибка, облегчая его идентификацию.