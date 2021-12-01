Онихомикоз — это грибковая инфекция ногтей.
(См. также Общие сведения о заболеваниях ногтей).
Около 10 % людей страдают от онихомикоза, который чаще всего поражает ногти пальцев ног, а не рук. Это заболевание наиболее распространено среди пожилых людей, особенно мужчин, лиц с нарушением циркуляции в сосудах ног (заболевания периферических артерий [ see page Уход за ногами]), сахарным диабетом ( see page Болезни стоп при диабете), ослабленной иммунной системой (из-за заболевания или применения лекарственного препарата), микозом или дистрофией ногтей.
Онихомикоз часто возникает снова, даже после длительного лечения.
Причины онихомикоза
Большинство случаев вызваны дерматофитами. Дерматофиты — это плесневые грибки (одна из разновидностей грибка). Грибком можно заразиться при контакте с инфицированным человеком или при контакте с поверхностью, на которой есть грибок (например, пол в ванной комнате).
Симптомы онихомикоза
Зараженные ногти имеют аномальный внешний вид, но не зудят и не болят. При инфекциях легкой степени на ногтях наблюдаются пятна белого или желтого цвета. Меловые белые пятна могут медленно распространяться под поверхностью ногтя. При более тяжелых инфекциях ногти утолщаются, их форма и цвет изменяются. Они могут отделяться от ногтевого ложа ( see page Опухоли ногтей). Как правило, частички инфицированного ногтя собирается под его свободным краем.
Диагностика онихомикоза
Обследование врачом
Исследование соскоба, взятого из-под края ногтя или с поверхности ногтя
Врач обычно ставит диагноз онихомикоза на основании внешнего вида ногтей. Для подтверждения диагноза онихомикоза врачу может потребоваться изучить соскоб, взятый из-под края ногтя, под микроскопом и иногда выполнить микробиологическое исследование, чтобы определить, какой грибок вызывал инфекцию, или же соскоблить часть ногтя и провести исследование, которое называется полимеразной цепной реакцией (ПЦР). При помощи теста ПЦР создается множество копий гена грибка, облегчая его идентификацию.
Лечение онихомикоза
Противогрибковые препараты для перорального приема
Иногда противогрибковые препараты для местного применения
Эти грибковые инфекции трудно излечимы, однако они, как правило, не вызывают осложнений, поэтому лечение рекомендуется только в случае развития особо серьезных или раздражающих симптомов, либо если у пациента есть риск осложнений. Например, пациенты, страдающие сахарным диабетом или заболеваниями периферических сосудов и онихомикозом, подвержены риску развития серьезной инфекции кожи и мягких тканей стоп и ног (так называемая флегмона).
Противогрибковые препараты для перорального приема
При необходимости лечения врач обычно назначает препараты, принимаемые внутрь, такие, как тербинафин, флуконазол или итраконазол. Эти противогрибковые препараты принимаются в течение длительного времени, как правило, не меньше нескольких месяцев. Тем не менее, даже тогда ногти не будут выглядеть нормально до тех пор, пока полностью не вырастет здоровый ноготь, что может занять от 12 до 18 месяцев. Существующий деформированный или обесцвеченный ноготь не меняется, но отрастающий ноготь должен быть нормальным.
Препараты местного действия
Циклопирокс представляет собой противогрибковый препарат, который смешивают с лаком для ногтей, однако он не очень эффективен при использовании без препаратов, принимаемых внутрь. Эфинаконазол и таваборол — новые противогрибковые препараты, которые можно наносить непосредственно на ноготь (для местного применения). Они не столь эффективны, как препараты, принимаемые внутрь, но они могут повысить вероятность излечения при применении с препаратом для приема внутрь. Их также могут использовать люди, которым противопоказаны препараты для приема внутрь.
Уход за ногами
Чтобы снизить вероятность рецидива, ногти следует коротко стричь, их нужно вытирать досуха после купания (в том числе, между пальцами ног), носить впитывающие носки; можно использовать противогрибковый порошок или крем для ног. По возможности следует избегать ношения старой обуви: она может содержать большое количество грибковых спор.