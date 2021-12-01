Общие сведения о заболеваниях ногтей

Существует множество заболеваний, поражающих ногти, в том числе деформация и дистрофия, травмы, инфекции и врастание ногтя пальца стопы. Инфекции могут развиваться на любом участке ногтя и изменять внешний вид ногтя, но могут и не вызывать никаких изменений. Большинство инфекций ногтей являются грибковыми (онихомикоз), но также могут возникать бактериальные и вирусные инфекции.
Ноготь состоит из ногтевой пластины (плотная часть ногтя, состоящая из белка кератина) и прилегающих к ней структур. Ногтевое ложе находится под ногтем и присоединяет ноготь к пальцу. Матрица ногтя расположена у основания ногтя, и именно здесь происходит рост ногтей. Кутикула (кожица) соединяет верхнюю часть ногтевой пластины с кожей позади нее. Ногтевая лунка — это структура в форме полумесяца у основания ногтя. Ногтевой валик — это складки плотной кожи у основы и по обеим сторонам ногтевой пластины в месте прикрепления ногтя к коже.
Знаете ли Вы, что...
Причины заболеваний ногтей
Некоторые из причин заболеваний ногтей включают:
Инфекции (такие как паронихия, ретронихия, бородавки и синдром зеленых ногтей)
Болезни внутренних органов (например, некоторые заболевания легких могут вызвать синдром желтых ногтей)
Грибок ногтей (онихомикоз)
Нарушения структуры (например, врастание ногтя пальца стопы)
Врожденные пороки развития (например, врожденная пахионихия)
Взгляд на старение: Заболевания ногтей
С возрастом ногти становятся более сухими и ломкими, их форма (в норме выпуклая) уплощается или даже становится вогнутой. На ногтях могут появляться продольные борозды. Цвет ногтей может измениться на желтый или серый. Хрупкие ногти могут трескаться.
Ногти пальцев стоп требуют особого внимания у пожилых людей и больных сахарным диабетом ( see page Болезни стоп при диабете) или заболеваниями периферических сосудов ( see page Уход за ногами). У таких людей может быть снижена чувствительность стоп, что увеличивает риск получения травмы, когда они стригут ногти. Врач, специализирующийся на лечении заболеваний стоп, может обеспечить уход за ногтями больных для профилактики образования трещин кожи, которые могут привести к развитию инфекций.