Общие сведения о заболеваниях ногтей

Существует множество заболеваний, поражающих ногти, в том числе деформация и дистрофия, травмы, инфекции и врастание ногтя пальца стопы. Инфекции могут развиваться на любом участке ногтя и изменять внешний вид ногтя, но могут и не вызывать никаких изменений. Большинство инфекций ногтей являются грибковыми (онихомикоз), но также могут возникать бактериальные и вирусные инфекции.

Анатомия ногтя пальца руки Изображение

Ноготь состоит из ногтевой пластины (плотная часть ногтя, состоящая из белка кератина) и прилегающих к ней структур. Ногтевое ложе находится под ногтем и присоединяет ноготь к пальцу. Матрица ногтя расположена у основания ногтя, и именно здесь происходит рост ногтей. Кутикула (кожица) соединяет верхнюю часть ногтевой пластины с кожей позади нее. Ногтевая лунка — это структура в форме полумесяца у основания ногтя. Ногтевой валик — это складки плотной кожи у основы и по обеим сторонам ногтевой пластины в месте прикрепления ногтя к коже.