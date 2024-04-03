У мужчин количество волос на теле сильно варьируется (см. также Общие сведения о росте волос), но лишь немногие мужчины испытывают беспокойство по поводу избытка волос и обращаются к врачу. У женщин количество волос, считающееся чрезмерным, варьируется в зависимости от их этнической принадлежности и особенностей той или иной культуры. Как правило, избыток волос на теле является лишь косметической и психологической проблемой. Тем не менее, в некоторых случаях причиной этого расстройства могут служить серьезные гормональные нарушения, особенно у женщин, у которых развиваются характеристики, свойственные мужчинам (вирилизация).

Волосатость можно классифицировать как

Гирсутизм

Гипертрихоз

Гирсутизм — это избыточный рост темных или жестких волос у женщин по мужскому типу. При этом волосы могут появляться на лице (над верхней губой, на подбородке или щеках (бакенбарды)), туловище (вокруг сосков, на груди, в нижней части живота или на спине) и конечностях (на плечах или внутренней стороне бедер).

Гирсутизм Изображение БОЛЬНИЦА ДЖОНА РЭДКЛИФФА/БИБЛИОТЕКА НАУЧНЫХ ФОТОГРАФИЙ.

Гипертрихоз — это избыточный рост волос на любых участках тела у лиц обоих полов. Избыток волос может наблюдаться как по всему телу, так и на отдельных участках. Волосы могут быть тонким, светлыми и похожими на пух или жесткими, темными и длинными. Это заболевание может появляться как при рождении (врожденный гипертрихоз), так и развиться в последующие годы жизни (приобретенный гипертрихоз).

Причины волосатости Рост волос зависит от баланса между мужскими и женскими половыми гормонами. Мужские гормоны стимулируют рост густых, темных волос. В женском организме, как правило, вырабатывается небольшое количество мужских половых гормонов, а в организме мужчин — небольшое количество женских гормонов. Гирсутизм Гирсутизм, как правило, является результатом высокого уровня мужских половых гормонов (андрогенов, таких, как тестостерон) или повышенной чувствительности волосяных луковиц к нормальным уровням мужских половых гормонов. Тестостерон стимулирует рост волос в подмышечной и паховой области. Дигидротестостерон стимулирует усиленный рост волос в области бороды, а также вызывает выпадение волос на волосистой части головы. Заболевания, сопровождающиеся нарушением гормонального баланса с преобладанием мужских гормонов, могут вызвать гирсутизм. Гормональный баланс может быть нарушен в результате избыточной секреции мужских половых гормонов. Тем не менее, при гирсутизме у женщин в определенных семьях (семейный гирсутизм) волосяные фолликулы просто отличаются повышенной чувствительностью к нормальному количеству мужских гормонов. Наиболее распространенной причиной гирсутизма является Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) Существует множество менее распространенных причин гирсутизма (см. таблицу Некоторые причины и особенности проявления гирсутизма): нарушения функций гипофиза, яичников или заболевания надпочечников, которые приводят к избыточной выработке мужских половых гормонов;

опухоли, которые секретируют мужские гормоны (в том числе некоторые опухоли яичников, надпочечников, легких или пищеварительного тракта);

использование определенных лекарственных препаратов, таких как тестостерон, даназол или противозачаточные таблетки (оральные контрацептивы), которые содержат высокую дозу прогестерона, или скрытное применение анаболических стероидов;

наследственность, что особенно характерно для выходцев из Средиземноморья, Ближнего Востока или Южной Азии.

Иногда после наступления менопаузы или во время беременности при изменении гормонального баланса Если гирсутизм вызван повышенным уровнем андрогенов, у женщины часто наблюдается вирилизация. Вирилизация — это появление мужских или иных признаков в дополнение к чрезмерному росту волос на лице и теле. Например, снижение тембра голоса;

увеличение размеров мышц;

выпадение волос на голове;

увеличение клитора (небольшой женский орган, соответствующий пенису);

нерегулярные менструации или их прекращение.

Кроме того, может появляться угревая сыпь. Гипертрихоз Гипертрихоз обусловлен нарушениями, которые не влияют на уровень мужских гормонов. Наиболее распространенными причинами гипертрихоза являются определенные осложнения при злокачественных новообразованиях (паранеопластические синдромы);

применение некоторых лекарственных препаратов, особенно миноксидила, фенитоина, циклоспорина или глазных капель с простагландином, биматопроста или латанопроста;

серьезное системное заболевание, например ВИЧ/СПИД, нарушение функции головного мозга или травмы головного мозга, недостаточное питание (в том числе нарушения пищевого поведения, включая нейрогенную анорексию и булимию), дерматомиозит и порфирия;

повторные травмы и/или трение или воспаление участков кожи (например, увеличение роста волос после снятия гипса с руки или ноги). Изредка гипертрихоз может быть вызван мутацией генов. В таких случаях это заболевание, как правило, проявляется при рождении.

Оценка волосатости Врачи должны определить, является ли избыток волос следствием какого-либо заболевания или просто косметической проблемой. Настораживающие признаки У женщин с избытком волос на теле определенные симптомы должны вызывать озабоченность: снижение тембра голоса, увеличение мышечной массы, облысение, нерегулярность или отсутствие менструальных циклов, а также угревая сыпь, являющиеся признаками вирилизации;

внезапное появление и быстрый рост избыточных волос (в течение нескольких недель или месяцев);

опухоль в животе или полости таза. Внезапное появление лишних волос может указывать на злокачественную опухоль. Когда обращаться к врачу Если присутствуют настораживающие признаки, необходимо немедленно обратиться к врачу. Если избыточный рост волос происходит постепенно и без настораживающих признаков, необходимо обратиться к врачу, но не обязательно срочно. Обычно при отсутствии настораживающих признаков женщинам не требуется консультация врача, если у них на теле всегда наблюдался избыточный рост волос, и у них при этом не было жалоб на самочувствие, нарушений менструальных циклов и каких-либо иных признаков вирилизации, а также если среди их ближайших родственников есть лица с избыточным ростом волос. У таких женщин избыток волос на теле связан с семейным гирсутизмом. Что делает врач Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину заболевания и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и особенности проявления гирсутизма). У женщин спрашивают, когда они столкнулись с избыточным ростом волос, и где именно он происходит, а также нет ли у них жалоб на нерегулярные менструальные циклы. Кроме того, врачи интересуются, возникали ли у женщин проблемы с зачатием ребенка, а также есть ли среди членов их семей лица с избыточным ростом волос. Врачи расспрашивают обо всех лекарственных или наркотических препаратах, которые принимают больные, в частности об анаболических стероидах и других препаратах, вызывающих рост волос. Во время физикального обследования врачи обращают внимание на характерные особенности роста волос, а также на наличие признаков вирилизации и другие симптомы, способные указать на причину заболевания. Например, опухоль, обнаруженная при пальпировании органов малого таза, может указывать на наличие опухоли в яичнике. Таблица Некоторые причины и особенности проявления гирсутизма Таблица Проведение анализов Мужчины, у которых отсутствуют другие признаки заболевания, не проходят дальнейшее обследование. Женщины проходят анализы крови для измерения уровня различных гормонов, которые помогают определить причину: Тестостерон

Дегидроэпиандростерон (ДГЭА)

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) и лютеинизирующий гормон (ЛГ)

Иногда пролактин Ультразвуковое исследование и/или компьютерная томография (КТ) либо магнитно-резонансная томография (МРТ) органов таза может проводиться, чтобы исключить рак надпочечников, особенно если при обследовании таза обнаружена опухоль, либо при наличии высокого уровня тестостерона или ДГЭА. При подозрении на нарушение функции гипофиза проводится МРТ головы. При подозрении на синдром Кушинга или при обнаружении с помощью визуализирующих исследований опухоли надпочечников также проводятся анализы мочи.

Лечение волосатости Лечение основного заболевания, в том числе отмена лекарственных или наркотических препаратов, вызывающих волосатость

Отбеливание или удаление волос для косметического эффекта

Гормональная терапия Лечение или коррекция проводится по поводу исходного нарушения. Например, прекращается или вносятся изменения в прием лекарственных или наркотических препаратов, которые могут вызвать гирсутизм. Лечение избыточного роста волос не требуется, если у женщин нет желания минимизировать или полностью устранить косметические последствия этой проблемы. Если избыточный рост волос не связан с повышенным уровнем мужских половых гормонов, удаление нежелательных волос осуществляется механическими способами. Если причиной является повышение уровня мужских гормонов, в дополнение к механическим способам необходимо проведение гормональной терапии. Механические способы Существует несколько способов. Депиляция позволяет удалить часть волоса, расположенную над поверхностью кожи. Способы включают в себя бритье и использование отпускаемых без рецепта кремов, которые могут содержать сульфат бария и/или тиогликолят кальция. Эпиляция предполагает удаление волос с корнем. К способам временного удаления волос относятся: выщипывание, выдергивание, эпиляция воском, а также использование бытовых эпиляторов. Некоторые способы дают более длительный, а подчас и постоянный эффект, но соответствующие процедуры, как правило, необходимо проходить повторно. Такие способы включают электролиз, термолиз и лазерную эпиляцию. Гормональная терапия Как правило, гормональные средства, применяемые для лечения гирсутизма, необходимо принимать на протяжении длительного времени, поскольку большинство заболеваний, вызывающих высокий уровень мужских половых гормонов, полностью вылечить невозможно. К таким гормональным средствам относятся противозачаточные таблетки и препараты, блокирующие действие мужских половых гормонов, например: финастерид или спиронолактон. Беременным или способным забеременеть женщинам не следует принимать лекарственные препараты, блокирующие действие мужских половых гормонов, поскольку это может привести к феминизации плода мужского пола. Агонисты гонадотропин-высвобождающего гормона (например, лейпролид) можно применять, если яичники вырабатывают слишком высокий уровень мужских половых гормонов, но прием таких препаратов требует постоянного наблюдения у гинеколога или эндокринолога. Кортикостероиды могут использоваться для снижения уровня мужских половых гормонов, вырабатываемых опухолями надпочечников. Другие методы Отбеливание является альтернативой удалению волос. Это недорогая процедура, которая дает хорошие результаты, если у женщин наблюдается лишь небольшой избыток волос. Отбеливающие средства делают цвет волос более светлым и менее заметным. Существует несколько средств для отбеливания волос. Большинство средств содержит перекись водорода. Крем эфлорнитин, который применяется два раза в день, замедляет рост волос и при длительном применении способен увеличить интервалы между процедурами удаления волос.