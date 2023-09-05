Паховая эпидермофития — это дерматофитная (грибковая) инфекция паха.

К симптомам паховой трихофитии относится зудящая сыпь, которая может быть болезненной.

Врачи проводят диагностику, основываясь на результатах обследования паховой области.

Для лечения назначаются противогрибковые препараты для нанесения непосредственно на пораженные участки или иногда для приема внутрь.

(См. также Общие сведения о грибковых инфекциях кожи.)

Паховая трихофития — это разновидность дерматофитоза. Основным возбудителем паховой трихофитии является грибок Trichophyton.

Эта инфекция гораздо чаще встречается у мужчин, так как влага может задерживаться между мошонкой и бедром. Паховая трихофития развивается чаще в теплую погоду, а также при ношении мокрой и тесной одежды. Высок риск развития инфекции у людей, страдающих ожирением, так как в кожных складках на теле может также задерживаться влага.

Паховая эпидермофития (паховая трихофития) Изображение Изображение любезно предоставлено сайтом www.doctorfungus.org © 2005.

Сначала инфекция поражает кожные складки в области гениталий и затем может распространиться на верхнюю часть внутренней поверхности бедер и развиться с обеих сторон. Обычно инфекция не поражает мошонку или поражает незначительно. Сыпь имеет розоватую чешуйчатую границу. Паховая трихофития может сопровождаться зудом и болевыми ощущениями.

Вероятность рецидива паховой трихофитии достаточно высока, особенно у людей с онихомикозом или дерматомикозом стоп (дермофитией стоп), поскольку грибки при этих инфекциях могут переходить в пах. Чаще всего вспышки инфекции приходятся на летнее время.

Диагностика паховой эпидермофитии Обследование паховой области, проводимое врачом

Исследование соскоба кожи Как правило, диагноз паховой трихофитии ставится после медицинского осмотра пациента врачом. Если диагноз не очевиден, врачи могут взять соскоб кожи и исследовать его под микроскопом, чтобы убедиться, что сыпь вызвана грибком.