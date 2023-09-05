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Паховая эпидермофития (паховая трихофития)

Авторы:Denise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Основная информация

Паховая эпидермофития — это дерматофитная (грибковая) инфекция паха.

  • К симптомам паховой трихофитии относится зудящая сыпь, которая может быть болезненной.

  • Врачи проводят диагностику, основываясь на результатах обследования паховой области.

  • Для лечения назначаются противогрибковые препараты для нанесения непосредственно на пораженные участки или иногда для приема внутрь.

(См. также Общие сведения о грибковых инфекциях кожи.)

Паховая трихофития — это разновидность дерматофитоза. Основным возбудителем паховой трихофитии является грибок Trichophyton.

Эта инфекция гораздо чаще встречается у мужчин, так как влага может задерживаться между мошонкой и бедром. Паховая трихофития развивается чаще в теплую погоду, а также при ношении мокрой и тесной одежды. Высок риск развития инфекции у людей, страдающих ожирением, так как в кожных складках на теле может также задерживаться влага.

Сначала инфекция поражает кожные складки в области гениталий и затем может распространиться на верхнюю часть внутренней поверхности бедер и развиться с обеих сторон. Обычно инфекция не поражает мошонку или поражает незначительно. Сыпь имеет розоватую чешуйчатую границу. Паховая трихофития может сопровождаться зудом и болевыми ощущениями.

Вероятность рецидива паховой трихофитии достаточно высока, особенно у людей с онихомикозом или дерматомикозом стоп (дермофитией стоп), поскольку грибки при этих инфекциях могут переходить в пах. Чаще всего вспышки инфекции приходятся на летнее время.

Диагностика паховой эпидермофитии

  • Обследование паховой области, проводимое врачом

  • Исследование соскоба кожи

Как правило, диагноз паховой трихофитии ставится после медицинского осмотра пациента врачом.

Если диагноз не очевиден, врачи могут взять соскоб кожи и исследовать его под микроскопом, чтобы убедиться, что сыпь вызвана грибком.

Лечение паховой эпидермофитии

  • Противогрибковые препараты для нанесения на кожу или, иногда, для приема внутрь

Для лечения паховой трихофитии применяется противогрибковый крем или лосьон (например, с миконазолом, нафтифином, кетоконазолом или клотримазолом). (См. также таблицу Некоторые противогрибковые препараты для наружного применения [препараты местного действия]).

При генерализованных инфекциях, инфекциях, вызывающих воспаление, или трудноизлечимых инфекциях могут быть назначены противогрибковые препараты (например, итраконазол или тербинафин), принимаемые внутрь.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.