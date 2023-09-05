Общие сведения о дерматофитозе (стригущий лишай, дерматофития)

Дерматофитоз — это грибковые инфекции кожи и ногтей, вызываемые несколькими разными грибками и классифицирующиеся по месту поражения инфекцией на теле. Дерматофитные инфекции также называют стригущим лишаем или дерматофитией.

Одними из симптомов дерматофитоза являются сыпь, шелушение и зуд.

Обычно в таком случае изучается инфицированный участок и исследуется образец кожи или ногтя под микроскопом, в некоторых случаях — в питательной среде.

Как правило, избавиться от инфекции помогают противогрибковые препараты, которые наносятся непосредственно на пораженные участки или принимаются внутрь.

(См. также Общие сведения о грибковых инфекциях кожи.)

Дерматофитные инфекции иногда называют стригущим лишаем или дерматофитией. Несмотря на английское название «кольцевой червь», стригущий лишай не имеет никакого отношения к червям. Название возникло из-за кольцевидных пятен, которые появляются на коже в результате инфекции.

Знаете ли Вы, что...

Дерматофиты — это плесневые грибки (одна из разновидностей грибков), которые питаются белком кератином. Кератин является природным строительным материалом, формирующим верхний слой кожи человека. Кроме того, кератин составляет основу волос и ногтей. Чтобы выжить, дерматофиты селятся на коже, волосах или ногтях (инфекция ногтей называется «дерматофитный онихомикоз», или «онихомикоз»).

Инфекции могут возникать почти на любом участке коже, в том числе

на стопах (дерматомикоз стоп [дерматофития стоп]);

в области бороды (стригущий лишай в области бороды [дерматомикоз бороды и усов]);

на туловище (стригущий лишай гладкой кожи туловища [дерматомикоз гладкой кожи туловища]);

в паховой области (паховая эпидермофития [паховая трихофития]);

на волосистой части головы (стригущий лишай волосистой части головы [дерматомикоз волосистой части головы]).

Дерматофитная инфекция на одной области тела может спровоцировать появление кожной сыпи на другой, неинфицированной области (см. Дерматофитидная реакция).

Возбудителями дерматофитных инфекций у человека выступают грибки Epidermophyton, Microsporum и Trichophyton. Эти микроорганизмы могут постоянно находиться в человеке и при этом не вызывать инфекцию. Как правило, они могут вызвать инфекцию (стригущий лишай или дерматофития) в случае слабого кровоснабжения инфицированного участка или ослабления иммунной системы человека (например, при диабете, онкологическом заболевании или ВИЧ-инфекции). В отличие от кандидоза, эти грибковые инфекции не могут поражать внутренние органы или кровь.

Симптомы дерматофитозов Симптомы дерматофитной инфекции могут варьироваться в зависимости от места поражения инфекцией. Чаще всего, воспаление кожи бывает слабо выраженным или не возникает вовсе, а кольцевидные пятна слегка зудят и имеют шелушащуюся, слегка приподнятую границу. Эти пятна могут исчезать и периодически появляться снова. Иногда воспаление приобретает более тяжелый характер и неожиданно провоцирует появление больших и маленьких наполненных жидкостью волдырей (как правило, на стопе) или воспаленного опухшего пятна на волосистой части головы, из которого может выделяться гной (керион).

Диагностика дерматофитозов Обследование кожи, проводимое врачом

Исследование соскобов

Иногда посев соскобов Врачам часто удается определить стригущий лишай по внешнему виду инфекции. Для подтверждения диагноза стригущего лишая врачи берут соскобы кожи и изучают их под микроскопом. Соскобы исследуются в питательной среде (способ исследования, позволяющий вырастить микроорганизм в лабораторных условиях для его дальнейшей идентификации) только в случае, если у пациента наблюдаются инфекции волосистой части головы или ногтей. Определение типа грибка помогает врачам выбрать наилучшее лечение.