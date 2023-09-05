Кандидоз (молочница)

Кандидоз — это инфекция, возбудителем которой является дрожжевой грибок рода Candida.
Кандидоз, как правило, появляется на влажных участках кожи.
Эта кожная инфекция может вызывать сыпь, шелушение, зуд и отек.
Врачи осматривают инфицированные участки кожи и изучают образцы кожи под микроскопом или в культуре.
Кандидоз, как правило, вылечивается при помощи противогрибковых кремов или противогрибковых препаратов, принимаемых внутрь.
(См. также Общие сведения о грибковых инфекциях кожи.)
Дрожжи — это разновидность грибка.
Candida — это грибки, которые в нормальных условиях живут на коже и в полости рта, пищеварительном тракте и влагалище, обычно не причиняя при этом никакого вреда. Однако при определенных условиях Candida может разрастаться в слизистой оболочке и на влажных участках кожи. Участками, типичными для инфицирования этим грибком, являются слизистая оболочка рта, пах, подмышки, пространство между пальцами рук и ног, необрезанный мужской половой член, участки под молочными железами, ногти, кожные складки на животе. Candida также может вызывать инфекции в других частях тела, таких как рот, пищевод и влагалище (см. также Кандидоз).
Следующие условия способствуют заражению кожи Candida:
Жаркая и влажная погода
Тесное синтетическое нижнее белье
Несоблюдение личной гигиены
Нерегулярная смена подгузников и нижнего белья, особенно у детей и пожилых людей
Ослабленная иммунная система вследствие диабета, ВИЧ-инфекции/СПИДа или применения кортикостероидов или других лекарственных препаратов, подавляющих иммунную систему (включая препараты для лечения рака)
Беременность, ожирение, применение антибиотиков
Другие кожные заболевания, такие как интертриго и псориаз
Кандидоз может развиваться у пациентов, принимающих антибиотики, так как антибиотики убивают бактерии, которые обычно живут в организме, позволяя Candida бесконтрольно размножаться. Применение кортикостероидов или проведение иммуносупрессивной терапии после трансплантации органов также могут снизить защитный барьер организма перед кандидозом. Ингаляционные кортикостероиды, часто используемые пациентами, страдающими астмой, иногда могут вызывать кандидоз полости рта.
У некоторых людей (как правило, людей с ослабленной иммунной системой) Candida может проникать в более глубокие ткани, а также в кровь, вызывая представляющий угрозу для жизни системный кандидоз.
Симптомы кандидоза
Симптомы кандидоза зависят от локализации инфекции.
Кожный кандидоз
Кандидозная инфекция в кожных складках или в области пупка обычно сопровождаются появлением высыпаний ярко-красного цвета, иногда с разрушением участка кожи. Могут появляться небольшие пустулы, особенно по краям области высыпания, сильный зуд и жжение. Кандидозная сыпь вокруг заднего прохода бывает белой или красной, зудящей и влажной.
У младенцев может появляться кандидозная опрелость.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
Вагинальный кандидоз и кандидоз полового члена
Вагинальный кандидоз (дрожжевая инфекция влагалища) — это частая инфекция, особенно среди беременных женщин, женщин, страдающих сахарным диабетом или принимающих антибиотики.
К симптомам дрожжевой инфекции влагалища относятся творожистые выделения из влагалища белого или желтого цвета, а также жжение, зуд и покраснение стенок и наружной области влагалища.
Кандидоз полового члена чаще всего развивается у мужчин, страдающих сахарным диабетом, необрезанных мужчин и мужчин, чьи сексуальные партнерши инфицированы вагинальным кандидозом.
Иногда сыпь может не сопровождаться другими симптомами, но, как правило, инфекция вызывает жжение и влажную, зудящую, а иногда и болезненную сыпь красного цвета на головке полового члена.
Молочница
Молочница — это кандидоз полости рта. Язык и щеки покрываются характерными для молочницы белыми кремообразными пятнами, что может сопровождаться болевыми ощущениями. Пятна можно соскрести пальцем или тупым предметом, при этом они могут кровоточить.
Появление молочницы у здоровых детей является нормальным явлением, в то время как у взрослых молочница может сигнализировать об ослаблении иммунной системы, обусловленном, возможно, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом или инфекцией, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Антибиотики убивают конкурирующие бактерии, поэтому их применение увеличивает риск развития молочницы.
Ангулярный хейлит
Ангулярный хейлит — это кандидоз в уголках рта, вызывающий появление крупных и мелких трещин. Причиной образования ангулярного хейлита может стать хроническая привычка облизывать губы, сосание пальца, некачественная установка зубных протезов и другие факторы, при которых уголки рта становятся достаточно влажными, чтобы могли вырасти грибки.
Кандидоз ногтей
Кандидозная паронихия — это кандидоз, поражающий ногтевой валик и кутикулу, вызывающий болезненное покраснение и отек вокруг ногтя. При длительном течении инфекции область кожи под ногтем может побелеть или пожелтеть, а ногтевая пластина может отделиться от ногтевого ложа (онихолиз). Это нарушение обычно возникает у людей с ослабленной иммунной системой, страдающих сахарным диабетом, или у здоровых людей, которые часто мочат или моют руки.
Хронический кожно-слизистый кандидоз
При хроническом кожно-слизистом кандидозе на коже, особенно в области носа и лба, появляются красные, заполненные гноем и покрытые коркой плотные участки, напоминающие псориаз. Пациенты с данным заболеваниям также предрасположены к молочнице.
Диагностика кандидоза
Обследование кожи, проводимое врачом
Исследование или посев образца, взятого при соскобе
Как правило, кандидоз диагностируется при наличии характерной сыпи или густого белого пастообразного налета, который она производит.
Для подтверждения диагноза кандидоза берется небольшой соскоб кожи или налета с помощью скальпеля или депрессора языка. Затем образец, взятый при соскобе, исследуется под микроскопом или помещается в питательную среду (вещество, в котором происходит рост микроорганизмов) для определения грибка-возбудителя.
Лечение кандидоза
Противогрибковые препараты для нанесения на кожу или приема внутрь
Средства для поддержания сухости соответствующих участков
Методы лечения кандидоза, как правило, зависят от места поражения инфекцией. (См. также таблицу Некоторые противогрибковые препараты для наружного применения [препараты местного действия]).
При инфекциях в кожных складках кожу обрабатывают противогрибковыми кремами, порошками, растворами и другими средствами наружного применения (местного действия). К ним относятся миконазол, клотримазол, оксиконазол, кетоконазол, эконазол, циклопирокс и нистатин. Как правило, инфекции в кожных складках здорового человека достаточно легко поддаются лечению. Поддержание кожи в сухом состоянии помогает устранить инфекцию и предотвратить ее повторное появление. Растворы, подсушивающие кожу (например, жидкость Бурова), или антиперспиранты для местного применения помогают сохранять поверхность участка кожи сухой. Поддержание инфицированного участка в сухом состоянии также помогает предотвратить рецидив. Пациентам с большим количеством пораженных инфекцией кожных складок могут быть назначены лекарственные препараты, принимаемые внутрь (например, флуконазол).
При вагинальном кандидозе назначаются противогрибковые препараты: кремы для наружного применения, суппозитории, вводимые во влагалище, или препараты, принимаемые внутрь (например, флуконазол).
Чтобы избавиться от опрелостей, необходимо регулярно менять подгузники, использовать сверхвпитывающие или ультравпитывающие одноразовые подгузники, а также кремы, содержащие противогрибковый препарат (например, бутоконазол, клотримазол, флуконазол, кетоконазол или миконазол).
При кандидозной паронихии необходимо защищать инфицированный участок от влажности. В этом случае назначаются противогрибковые препараты для перорального или наружного применения. Как правило, эти инфекции плохо поддаются лечению.
Молочница у взрослых лечится с помощью лекарственных препаратов, вводимых непосредственно в полость рта. Может быть назначен противогрибковый препарат (например, клотримазол) в виде таблетки или леденца, который растворяется в полости рта. Кроме того, может применяться полоскание горла жидким нистатином: необходимо полоскать горло раствором как можно дольше, а затем выплюнуть его или проглотить. Также могут быть назначены лекарственные препараты в виде таблеток, которые принимаются внутрь (например, флуконазол).
Для лечения молочницы у детей первого года жизни может использоваться жидкий нистатин. Жидкость наносится на внутреннюю поверхность щек при помощи пальца или ватной палочки.
Хронический кожно-слизистый кандидоз лечат с помощью флуконазола, который принимается внутрь. Этот лекарственный препарат принимают длительное время.