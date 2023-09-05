Кандидоз (молочница)

Кандидоз — это инфекция, возбудителем которой является дрожжевой грибок рода Candida.

Кандидоз, как правило, появляется на влажных участках кожи.

Эта кожная инфекция может вызывать сыпь, шелушение, зуд и отек.

Врачи осматривают инфицированные участки кожи и изучают образцы кожи под микроскопом или в культуре.

Кандидоз, как правило, вылечивается при помощи противогрибковых кремов или противогрибковых препаратов, принимаемых внутрь.

(См. также Общие сведения о грибковых инфекциях кожи.)

Дрожжи — это разновидность грибка.

Candida — это грибки, которые в нормальных условиях живут на коже и в полости рта, пищеварительном тракте и влагалище, обычно не причиняя при этом никакого вреда. Однако при определенных условиях Candida может разрастаться в слизистой оболочке и на влажных участках кожи. Участками, типичными для инфицирования этим грибком, являются слизистая оболочка рта, пах, подмышки, пространство между пальцами рук и ног, необрезанный мужской половой член, участки под молочными железами, ногти, кожные складки на животе. Candida также может вызывать инфекции в других частях тела, таких как рот, пищевод и влагалище (см. также Кандидоз).

Следующие условия способствуют заражению кожи Candida:

Жаркая и влажная погода

Тесное синтетическое нижнее белье

Несоблюдение личной гигиены

Нерегулярная смена подгузников и нижнего белья, особенно у детей и пожилых людей

Ослабленная иммунная система вследствие диабета, ВИЧ-инфекции/СПИДа или применения кортикостероидов или других лекарственных препаратов, подавляющих иммунную систему (включая препараты для лечения рака)

Беременность, ожирение, применение антибиотиков

Другие кожные заболевания, такие как интертриго и псориаз

Кандидоз может развиваться у пациентов, принимающих антибиотики, так как антибиотики убивают бактерии, которые обычно живут в организме, позволяя Candida бесконтрольно размножаться. Применение кортикостероидов или проведение иммуносупрессивной терапии после трансплантации органов также могут снизить защитный барьер организма перед кандидозом. Ингаляционные кортикостероиды, часто используемые пациентами, страдающими астмой, иногда могут вызывать кандидоз полости рта.

У некоторых людей (как правило, людей с ослабленной иммунной системой) Candida может проникать в более глубокие ткани, а также в кровь, вызывая представляющий угрозу для жизни системный кандидоз.

Симптомы кандидоза Симптомы кандидоза зависят от локализации инфекции. Кожный кандидоз Кандидозная инфекция в кожных складках или в области пупка обычно сопровождаются появлением высыпаний ярко-красного цвета, иногда с разрушением участка кожи. Могут появляться небольшие пустулы, особенно по краям области высыпания, сильный зуд и жжение. Кандидозная сыпь вокруг заднего прохода бывает белой или красной, зудящей и влажной. У младенцев может появляться кандидозная опрелость. Опрелости, вызванные грибком Candida Изображение Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом. Вагинальный кандидоз и кандидоз полового члена Вагинальный кандидоз (дрожжевая инфекция влагалища) — это частая инфекция, особенно среди беременных женщин, женщин, страдающих сахарным диабетом или принимающих антибиотики. К симптомам дрожжевой инфекции влагалища относятся творожистые выделения из влагалища белого или желтого цвета, а также жжение, зуд и покраснение стенок и наружной области влагалища. Вагинальный кандидоз Скрыть подробности На этой фотографии изображена припухлость и покраснение влагалища и белые выделения, вызванные дрожжевой инфекцией. BIOPHOTO ASSOCIATES/SCIENCE PHOTO LIBRARY Кандидоз полового члена чаще всего развивается у мужчин, страдающих сахарным диабетом, необрезанных мужчин и мужчин, чьи сексуальные партнерши инфицированы вагинальным кандидозом. Иногда сыпь может не сопровождаться другими симптомами, но, как правило, инфекция вызывает жжение и влажную, зудящую, а иногда и болезненную сыпь красного цвета на головке полового члена. Молочница Молочница — это кандидоз полости рта. Язык и щеки покрываются характерными для молочницы белыми кремообразными пятнами, что может сопровождаться болевыми ощущениями. Пятна можно соскрести пальцем или тупым предметом, при этом они могут кровоточить. Появление молочницы у здоровых детей является нормальным явлением, в то время как у взрослых молочница может сигнализировать об ослаблении иммунной системы, обусловленном, возможно, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом или инфекцией, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Антибиотики убивают конкурирующие бактерии, поэтому их применение увеличивает риск развития молочницы. Молочница Скрыть подробности В ротовой полости появляются белые кремообразные пятна, которые могут кровоточить, если пытаться их соскрести. Такое проявление характерно для молочницы, вызываемой инфекцией грибком Candida. Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом. Ангулярный хейлит Ангулярный хейлит — это кандидоз в уголках рта, вызывающий появление крупных и мелких трещин. Причиной образования ангулярного хейлита может стать хроническая привычка облизывать губы, сосание пальца, некачественная установка зубных протезов и другие факторы, при которых уголки рта становятся достаточно влажными, чтобы могли вырасти грибки. Ангулярный хейлит Скрыть подробности На этом снимке показан ангулярный хейлит, вызванный кандидозной инфекцией в уголках рта. © Springer Science+Business Media Кандидоз ногтей Кандидозная паронихия — это кандидоз, поражающий ногтевой валик и кутикулу, вызывающий болезненное покраснение и отек вокруг ногтя. При длительном течении инфекции область кожи под ногтем может побелеть или пожелтеть, а ногтевая пластина может отделиться от ногтевого ложа (онихолиз). Это нарушение обычно возникает у людей с ослабленной иммунной системой, страдающих сахарным диабетом, или у здоровых людей, которые часто мочат или моют руки. Инфекция ногтей (кандидоз) Скрыть подробности Инфекция ногтей, которую вызывает Candida, может поражать ногтевую пластинку (онихомикоз, наблюдается в нижней части ногтя), по краям ногтя (паронихия) или в обеих структурах. Изображение любезно предоставлено Центром по контролю заболеваний (CDC)/Шерри Бринкман (Sherry Brinkman) через библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний. Хронический кожно-слизистый кандидоз При хроническом кожно-слизистом кандидозе на коже, особенно в области носа и лба, появляются красные, заполненные гноем и покрытые коркой плотные участки, напоминающие псориаз. Пациенты с данным заболеваниям также предрасположены к молочнице. Хронический кожно-слизистый кандидоз Скрыть подробности У людей с хроническим кожно-слизистым кандидозом возникают красные гноящиеся утолщенные очаги, покрытые сухими корками, которые напоминают псориаз. Такие участки могут появиться на носу, лбу и в других местах. Изображение любезно предоставлено сайтом www.doctorfungus.org © 2005.

Диагностика кандидоза Обследование кожи, проводимое врачом

Исследование или посев образца, взятого при соскобе Как правило, кандидоз диагностируется при наличии характерной сыпи или густого белого пастообразного налета, который она производит. Для подтверждения диагноза кандидоза берется небольшой соскоб кожи или налета с помощью скальпеля или депрессора языка. Затем образец, взятый при соскобе, исследуется под микроскопом или помещается в питательную среду (вещество, в котором происходит рост микроорганизмов) для определения грибка-возбудителя.