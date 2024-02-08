Общие сведения о заболеваниях, вызывающих образование волдырей

Волдырь (булла или, в случае малого размера, везикула) — пузырек жидкости, который образуется под тонким слоем омертвевшей кожи. Жидкость является смесью воды и белков, которая просачивается из поврежденной ткани. Волдыри обычно формируются в ответ на конкретное повреждение, например, ожог или раздражение, и обычно затрагивают только поверхностные слои кожи. Такие волдыри заживают быстро, обычно не оставляя рубца. Волдыри, которые развиваются как часть системной (в масштабах организма) болезни, могут возникать в более глубоких слоях кожи и покрывать обширные участки. Такие волдыри заживают более медленно и могут оставлять рубцы.

Многие заболевания и повреждения могут вызвать образование волдырей, но 3 аутоиммунных заболевания являются самыми серьезными:

При аутоиммунном заболевании иммунная система организма, которая обычно предохраняет его от чужеродных организмов, по ошибке атакует собственные клетки организма, в данном случае — кожу. К другим аутоиммунным заболеваниям, вызывающим образование волдырей, относятся:

пемфигоид слизистой оболочки;

пемфигоид беременных;

буллезный эпидермолиз;

приобретенный буллезный эпидермолиз;

линейный иммуноглобулин А-зависимый буллезный дерматоз;

листовидная пузырчатка.

К прочим заболеваниям, вызывающим образование пузырей, относятся стафилококковый ожогоподобный кожный синдром, токсический эпидермальный некролиз, тяжелая флегмона и некоторые разновидности лекарственной сыпи.

Хотя ожоги и постоянное трение (например, если обувать слишком тесную обувь или продолжительное время работать лопатой) являются распространенной причиной образования волдырей, они не считаются заболеваниями.