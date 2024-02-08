Общие сведения о заболеваниях, вызывающих образование волдырей

Волдырь (булла или, в случае малого размера, везикула) — пузырек жидкости, который образуется под тонким слоем омертвевшей кожи. Жидкость является смесью воды и белков, которая просачивается из поврежденной ткани. Волдыри обычно формируются в ответ на конкретное повреждение, например, ожог или раздражение, и обычно затрагивают только поверхностные слои кожи. Такие волдыри заживают быстро, обычно не оставляя рубца. Волдыри, которые развиваются как часть системной (в масштабах организма) болезни, могут возникать в более глубоких слоях кожи и покрывать обширные участки. Такие волдыри заживают более медленно и могут оставлять рубцы.
Многие заболевания и повреждения могут вызвать образование волдырей, но 3 аутоиммунных заболевания являются самыми серьезными:
При аутоиммунном заболевании иммунная система организма, которая обычно предохраняет его от чужеродных организмов, по ошибке атакует собственные клетки организма, в данном случае — кожу. К другим аутоиммунным заболеваниям, вызывающим образование волдырей, относятся:
буллезный эпидермолиз;
приобретенный буллезный эпидермолиз;
линейный иммуноглобулин А-зависимый буллезный дерматоз;
листовидная пузырчатка.
К прочим заболеваниям, вызывающим образование пузырей, относятся стафилококковый ожогоподобный кожный синдром, токсический эпидермальный некролиз, тяжелая флегмона и некоторые разновидности лекарственной сыпи.
Хотя ожоги и постоянное трение (например, если обувать слишком тесную обувь или продолжительное время работать лопатой) являются распространенной причиной образования волдырей, они не считаются заболеваниями.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальная организация по редким заболеваниям (National Organization for Rare Disorders, NORD): информация об аутоиммунных заболеваниях, включая ссылки на ресурсы и организации, оказывающие поддержку