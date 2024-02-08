Герпетиформный дерматит является аутоиммунным заболеванием, вызывающим появление групп красных, сильно зудящих волдырей и похожих на аллергическую сыпь припухлостей у людей, страдающих глютеновой болезнью (целиакией).

При этом аутоиммунном заболевании растительные белки пшеницы, ржи и ячменных продуктов вызывают атаку иммунной системы на кожу.

У людей появляются красные, сильно зудящие волдыри и похожие на аллергическую сыпь припухлости на различных участках тела.

Врачи диагностируют герпетиформный дерматит, исследуя образцы кожи под микроскопом.

Людям обычно помогает лечение дапсоном или сульфапиридином и безглютеновая диета.

(См. также Общие сведения о заболеваниях, вызывающих образование волдырей).

Иммунная система организма создает специальные клетки, защищающие его от вредных чужеродных организмов, таких как бактерии и вирусы. Некоторые из этих клеток реагируют на чужеродные организмы, вырабатывая белки, называемые антителами. Антитела выявляют чужеродные организмы, прикрепляются к ним и привлекают другие клетки иммунной системы для их уничтожения. При аутоиммунном заболевании иммунная система организма по ошибке атакует собственные ткани организма, в данном случае — кожу. Образующиеся антитела по ошибке принимают ткани за чужеродные организмы, что делает их уязвимыми к разрушению.

Герпетиформный дерматит поражает людей всех возрастов, но чаще всего диагностируется у взрослых в возрасте от 30 до 40 лет. Редко встречается у людей негроидной и азиатской расы.

Несмотря на свое название, герпетиформный дерматит не имеет никакого отношения к вирусу герпеса. Термин «герпетиформный» используется, чтобы подчеркнуть ту особенность, что скопление волдырей похоже не высыпание, вызываемое некоторыми вирусами герпеса.

У людей с герпетиформным дерматитом глютены (растительные белки) пшеницы, ржи и ячменных продуктов тем или иным образом активируют иммунную систему, которая атакует кожу и вызывает сыпь и зуд. Люди с герпетиформным дерматитом часто страдают целиакией, которая представляет собой кишечное расстройство, вызванное чувствительностью к глютену, но у них может и не быть симптомов, присущих целиакии. Такие люди также имеют большую склонность к другим аутоиммунным заболеваниям, таким как тиреоидит, системная красная волчанка, саркоидоз, пернициозная анемия и сахарный диабет. Иногда у людей с герпетиформным дерматитом развивается лимфома кишечника.

Симптомы герпетиформного дерматита Волдыри и аллергическая сыпь обычно проявляются постепенно, преимущественно на локтях, коленях, ягодицах, пояснице и затылке, но могут развиться и внезапно. Иногда волдыри высыпают на лице и шее. Зуд и жжение вероятней всего будут интенсивными. Так как зуд интенсивный, а кожа уязвимая, волдыри обычно быстро разрываются, но некоторые из них остаются нетронутыми до осмотра врачом. Волдыри могут образоваться и во рту, но они обычно не являются симптомами. Йодиды и йодсодержащие препараты (такие как бурые водоросли, продукты морских водорослей и некоторые средства для очищения кожи) могут усугублять сыпь. Некоторые специалисты также предлагают избегать употребления йодированной соли. Герпетиформный дерматит на локтях Изображение © Springer Science+Business Media Знаете ли Вы, что...

Диагностика герпетиформного дерматита Биопсия кожи Диагноз герпетиформного дерматита основан на биопсии кожи, с помощью которой врачи обнаруживают специфические виды и комбинации антител в образцах кожи. Всех людей с герпетиформным дерматитом врачи проверяют на наличие целиакии.

Лечение герпетиформного дерматита Безглютеновая диета

Дапсон и иногда другие лекарственные препараты Волдыри не исчезают при отсутствии лечения. Больных обычно помещают на безглютеновую диету (диета, не содержащая пшеницу, рожь и ячмень), которая является основным методом лечения целиакии. Лекарственный препарат дапсон, принимаемый внутрь, почти всегда обеспечивает облегчение через 1–3 дня, но при этом требуются регулярные анализы крови, поскольку дапсон может вызывать анемию. Сульфапиридин (или иначе сульфасалазин), также принимаемый внутрь, может быть рекомендован людям, не переносящим дапсон. Однако сульфапиридин может вызвать анемию и понижение числа лейкоцитов (увеличивающее риск инфекции), а также требует регулярного контроля показателей крови. После достижения контроля заболевания с помощью лекарственных препаратов и строгого соблюдения безглютеновой диеты медикаментозное лечение в некоторых случаях может быть прекращено. Однако некоторые люди никогда не могут прекратить прием лекарств. У большинства людей любой возврат к глютеновой пище, даже в малых количествах, вызывает рецидив болезни. Безглютеновая диета, которая строго соблюдается в течение 5–10 лет, уменьшает риск развития кишечной лимфомы.