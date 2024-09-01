Полиомиелит является очень заразной энтеровирусной инфекцией, которая поражает нервы и может привести к необратимой мышечной слабости, параличу и другим симптомам, а также, в некоторых случаях, к летальному исходу.

Полиомиелит вызывается вирусом и обычно распространяется при употреблении в пищу зараженных продуктов или воды либо при касании руками рта после контакта с загрязненной поверхностью.

У многих людей, которые были инфицированы, симптомы отсутствовали, а у большинства остальных они проявлялись лишь в очень легкой форме.

Симптомы включают повышенную температуру, головную боль, ригидность затылочных мышц и мышц спины, глубокие мышечные боли и иногда слабость или паралич.

Диагноз ставится на основе симптомов и результатов посева кала.

Лечения полиомиелита, приводящего к излечению, не существует.

Некоторые дети выздоравливают полностью, тогда как другие имеют постоянную слабость.

Плановая вакцинация может предотвратить инфекцию.

Возбудителем полиомиелита является полиовирус (вид энтеровируса), который передается при употреблении в пищу продуктов или воды, загрязненных калом инфицированного человека, либо при касании руками рта после контакта с загрязненной поверхностью. Иногда распространение полиомиелита происходит через слюну инфицированного человека или воздушно-капельным путем, когда такой человек чихает или кашляет. Инфицирование происходит при вдыхании находящихся в воздухе капелек либо при прикосновениях к предметам, загрязненным инфицированной слюной или капельками.

Развитие инфекции обычно начинается в кишечнике. Затем инфекция распространяется на те части головного и спинного мозга, которые контролируют мышцы.

В начале XX века полиомиелит был широко распространен на всей территории США и во всем мире. Сегодня благодаря обширной вакцинации вспышки полиомиелита практически сведены к нулю. Последний случай инфицирования диким (естественным) вирусом полиомиелита в США произошел в 1979 году. В 1994 году западное полушарие было объявлено свободным от полиомиелита. В настоящее время проводится глобальная программа ликвидации полиомиелита, но случаи заражения диким вирусом полиомиелита все еще встречаются в Пакистане и Афганистане, а также были зарегистрированы в Малави и Мозамбике в 2023 году.

Кроме дикого вируса полиомиелита, очень редко (около 1 случая на 2,4 миллиона доз) живой полиовирус в пероральной вакцине мутирует. Мутировавший вирус вакцины может передаваться от человека, который получил вакцину от непривитых людей, продолжает мутировать и может вызвать полиомиелит. В некоторых странах мутировавший вирус вакцины был практически единственной причиной полиомиелита, поэтому большинство из этих стран (включая Соединенные Штаты) прекратили использовать пероральную вакцину от полиомиелита. Тем не менее, в некоторых странах все еще используют пероральную вакцину от полиомиелита, потому что это помогает вакцинировать большее количество людей. Таким образом, случаи полиомиелита также встречаются в странах, в которых используется живая пероральная вакцина и имеется много людей, которые не были иммунизированы (что позволяет вирусу распространяться дальше). Совсем недавно в Демократической Республике Конго и других регионах Африки сообщалось о заражении вирусом полиомиелита в результате вакцинации. Широкое распространение иммунизации может остановить распространение обоих типов эпидемий полиомиелита, и от путешествующих в некоторые страны могут потребовать доказательство надлежащей вакцинации.

В Соединенных Штатах Америки случай полиомиелита, вызванного вакциной, был выявлен у невакцинированного человека в штате Нью-Йорк в июле 2022 г. Наблюдение за сточными водами позволило обнаружить вирус в образцах в нескольких округах Нью-Йорка, что указывает на местную передачу, однако дополнительных случаев после этой вспышки выявлено не было (см. также Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк: наблюдение за сточными водами).

К полиомиелиту восприимчивы лица всех возрастов, не прошедшие иммунизацию. В прошлом вспышки полиомиелита происходили главным образом среди детей и подростков, поскольку многие пожилые люди уже подверглись воздействию вируса и выработали иммунитет.

Симптомы полиомиелита В большинстве случаев инфекция, вызванная вирусом полиомиелита, протекает бессимптомно. Симптомы развиваются лишь приблизительно у 25–30 % инфицированных людей. Инфекции полиомиелита, вызывающие симптомы, классифицируются как: Легкие инфекции

Полиовирусный асептический менингит без паралича (серьезный)

Паралитический полиомиелит (тяжелый) Легкие полиовирусные инфекции При этой легкой и наиболее распространенной форме полиомиелита у большинства людей возникают гриппоподобные симптомы, такие как лихорадка, легкая головная боль, боль в горле, рвота и общее плохое самочувствие (недомогание). Эти симптомы развиваются через 3–5 дней после контакта с вирусом. Полиовирусный асептический менингит без паралича У людей с этой формой полиомиелита обычно развивается ригидность затылочных мышц и/или боль в спине и головная боль (асептический менингит) через несколько дней после гриппоподобных симптомов абортивного полиомиелита. Продолжительность симптомов составляет от 2 до 10 дней. У больных не развивается паралич.

Паралитический полиомиелит Эта тяжелая форма полиомиелита развивается менее чем у 1 % людей с полиовирусной инфекцией. Кроме асептического менингита у людей, имеющих эту форму полиомиелита, также развивается паралич. Симптомы, которые обычно появляются через 7–21 дней после заражения, включают повышение температуры, сильную головную боль, ригидность затылочных мышц и мышц спины, а также глубокие мышечные боли. Иногда на участках кожи развиваются странные ощущения, такие, как ощущение покалывания или необычная чувствительность к боли. В зависимости от того, какие части головного мозга и спинного мозга поражены, болезнь может дальше не прогрессировать, или в определенных мышцах может развиться слабость либо паралич. Парализуются обычно мышцы рук и ног, из-за чего нарушается их сократимость и появляется хромота (так называемый вялый паралич). У больного могут наблюдаться затруднения при глотании, и он может подавиться слюной, пищей или жидкостями. Иногда жидкость попадает в нос, и голос может стать гнусавым. Иногда поражена та часть мозга, которая отвечает за дыхание, что вызывает слабость или паралич мышц грудной клетки. Некоторые больные совершенно не могут дышать.

Диагностика полиомиелита Анализ кала или выделений из горла;

Анализы крови

Спинномозговая пункция Легкая полиовирусная инфекция похожа на другие вирусные инфекции и обычно не диагностируется, кроме случаев эпидемии полиомиелита. Полиовирусный асептический менингит без паралича подозревается у людей с гриппоподобными симптомами и ригидностью затылочных мышц и/или мышц спины. Паралитический полиомиелит подозревается у людей с параличом мышц, конечностей или слабостью. Диагноз непаралитического полиомиелита или паралитического полиомиелита подтверждается путем выявления вируса полиомиелита в образце кала или мазке из горла или обнаружения высоких уровней антител к вирусу в крови. Также обычной мерой является спинномозговая пункция (люмбальная пункция) для выявления других заболеваний, поражающих головной и/или спинной мозг, а также для исследования спинномозговой жидкости на полиомиелит.

Лечение полиомиелита Покой

Болеутоляющие и жаропонижающие препараты Терапии, которая полностью излечивает от полиомиелита, не существует (хотя некоторые люди полностью выздоравливают). Доступные противовирусные препараты не влияют на течение заболевания. Лечение включает в себя покой, болеутоляющие и жаропонижающие препараты. Аппарат искусственной вентиляции легких (устройство, помогающее воздуху попадать и выходить из легких) может понадобиться, если мышцы, используемые для дыхания, ослаблены. Часто потребность в ИВЛ является временной.

Прогноз при полиомиелите Люди с легкой полиовирусной инфекцией или полиовирусным асептическим менингитом без паралича полностью выздоравливают. Примерно у двух третей людей с паралитическим полиомиелитом имеет место некоторая необратимая слабость. Согласно имеющимся данным, смертность у детей составляет от 2 до 5 %, у подростков и взрослых — от 15 до 30 %, а у людей, у которых полиомиелит поражает нервы, контролирующие артериальное давление и дыхание, — от 25 до 75 %. У некоторых лиц, даже тех, которые выглядят полностью здоровыми, происходит рецидив или ухудшение мышечной слабости спустя несколько лет или десятилетий после полиомиелита (см. Постполиомиелитный синдром).

Профилактика полиомиелита Вакцина против полиомиелита входит в число плановых детских прививок (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: плановая вакцинация против полиомиелита). Вакцина эффективна более, чем у 95 % детей. Также вакцинацию должны пройти невакцинированные или не прошедшие полный курс вакцинации взрослые. В мире существует два типа вакцины: инъекционная инактивированная полиовирусная вакцина (вакцина Солка);

живая полиовирусная вакцина (вакцина Сабина) для приема внутрь (перорально). Живая пероральная вакцина представляет собой ослабленный штамм полиовируса, не вызывающий заболевания. Пероральная вакцина обеспечивает укрепление иммунитета среди населения, потому что вакцинированный вирус выводится с калом, поэтому другие люди в сообществе также могут подвергаться воздействию вакцины. Тем не менее, поскольку вирус вакцины передается от человека к человеку, он может очень редко мутировать в форму вируса, вызывающую заболевание, и вызывать 1 случай полиомиелита на каждые 2,4 миллиона доз. Поскольку в США полиомиелит был ликвидирован, для детей в этой стране врачи рекомендуют только инактивированные инъекционные вакцины против вируса полиомиелита. Пероральная вакцина больше не доступна в США, но ее используют в других частях мира. В связи с обнаружением в Соединенных Штатах Америки циркулирующего полиовируса 2-го типа вакцинного происхождения Консультативный комитет по практике иммунизации (ACIP) в 2023 году обновил рекомендации по вакцинации взрослых против полиомиелита. Взрослым, которые ранее не были вакцинированы или не получили полное рекомендованное количество доз вакцины, следует пройти полный курс из 3 доз инъекционной вакцины. В идеале пациентам вводят 2 дозы с интервалом от 4 до 8 недель, а 3-ю дозу вводят через 6–12 месяцев. Вакцинированные взрослые, подверженные повышенному риску заражения полиомиелитом, например, те, кто путешествует в эндемические или эпидемические районы, могут получить 1 пожизненную ревакцинирующую дозу ИПВ. Информацией о территориях, на которых имеет распространение полиомиелит, располагают местные и государственные учреждения здравоохранения, а также Центры по профилактике и контролю заболеваний. Широкое распространение иммунизации может остановить распространение обоих типов эпидемий полиомиелита, и от путешествующих в некоторые страны могут потребовать доказательство надлежащей вакцинации.