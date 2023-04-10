Микоплазмы — это бактерии, которые вызывают инфекции дыхательных путей, мочевыводящих путей и половых путей.

Микоплазмы отличаются от других бактерий тем, что у них нет клеточных стенок. Многие антибиотики, такие как пенициллин, убивают бактерии, ослабляя клеточные стенки. Поскольку у микоплазм нет клеточных стенок, многие антибиотики не способны эффективно бороться с ними.

Mycoplasma pneumoniae — это распространенная причина внебольничной пневмонии во всех возрастных группах. Вспышки могут происходить в школах, лагерях и военных лагерях.

Mycoplasma genitalium может вызвать инфекции, передающиеся половым путем, уретры (уретрит) и иногда у женщин воспалительное заболевание органов малого таза.

Симптомы микоплазмозов Симптомы пневмонии, вызванной M. pneumoniae, обычно легкие, включая небольшое повышение температуры, усталость, боль в горле и кашель. Эту инфекцию иногда называют «ходячей» пневмонией, что является немедицинским термином для легкой пневмонии, которая не требует постельного режима или госпитализации. Некоторые люди даже чувствуют себя достаточно хорошо для того, чтобы идти на работу и принимать участие в другой повседневной деятельности. Однако M. pneumoniae иногда вызывает более серьезную пневмонию, требующую госпитализации. У многих людей с инфекцией мочевыводящих путей и половых органов, вызванной микоплазмами, особенно у женщин, симптомы отсутствуют. Когда симптомы присутствуют, они аналогичны симптомам инфекции мочеполовой системы, вызванной хламидиями, и могут быть разными в зависимости от пола и локализации инфекции: У женщин могут быть аномальные выделения из влагалища или ощущение жжения при мочеиспускании.

Мужчины могут заметить жжение во время мочеиспускания, а иногда и выделения из полового члена.

Диагноз микоплазмозов Тесты амплификации нуклеиновых кислот или обнаружение антител Врачи иногда могут выявить микоплазмы с помощью тестов амплификации нуклеиновых кислот (ТАНК) с использованием выделений из дыхательных путей либо вагинальных или уретральных мазков. Методы ТАНК используются для поиска уникального генетического материала микроорганизма — его ДНК или РНК (которые представляют собой нуклеиновые кислоты). В ТАНК используют процесс, увеличивающий количество ДНК или РНК бактерий, чтобы можно было легче идентифицировать их. Иногда врачи диагностируют Mycoplasma pneumoniae, проводя анализы крови для выявления антител к ней.

Лечение микоплазмозов Антибиотики; Микоплазменные инфекции лечат антибиотиками, такими как азитромицин, доксициклин или, для некоторых видов бактерий, левофлоксацин или моксифлоксацин.

Профилактика микоплазмозов Как и в случае других респираторных инфекций, профилактика включает в себя прикрывание рта при кашле или чихании и мытье рук с мылом. Для снижения риска инфекций, передаваемых половым путем, рекомендуется практиковать безопасный секс. (См. также Профилактика ИППП).