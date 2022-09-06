Туберкулез (ТБ)

Разные антибиотики эффективны против туберкулеза. Но из-за медленного роста бактерий туберкулеза антибиотики необходимо принимать в течение длительного времени — 4–6 месяцев или дольше. Лечение продолжается в течение длительного периода, даже если больной чувствует себя хорошо. Иначе туберкулез может рецидивировать из-за неполного устранения бактерий. Кроме того, бактерии туберкулеза могут приобрести устойчивость к антибиотикам.

Большинство людей забывает принимать лекарства ежедневно в течение такого длительного периода времени. Другие по разным причинам перестают принимать лекарства, как только почувствуют себя лучше. Из-за таких проблем многие специалисты рекомендуют, чтобы больные получали препарат непосредственно от медицинского работника, который наблюдает за приемом таблеток. Такой подход называется лечение под наблюдением (ЛПН). ЛПН гарантирует, что больной принимает каждую дозу, поэтому препараты часто назначаются всего 2 или 3 раза в неделю после первых 2 недель.

Всегда назначаются два или более вида антибиотиков с разным механизмом действия, потому что лечение только одним препаратом может не затронуть бактерии, устойчивые к такому препарату. Для большинства других бактерий небольшого числа микроорганизмов недостаточно, чтобы спровоцировать рецидив, но у больных туберкулезом, которые принимают только один препарат, у бактерии вскоре развивается устойчивость к этому препарату.

До последнего времени пациентам, ранее не получавшим лечения, назначалась двухэтапная схема:

Интенсивный этап: пациенты получают четыре антибиотика в течение 2 месяцев.

Этап продолжения: пациенты получают только два антибиотика в течение еще 4–7 месяцев, в зависимости от результатов анализов мокроты и рентгенографии грудной клетки.

В настоящее время, при соответствии установленным критериям, определенным группам людей может назначаться схема лечения всего двумя препаратами в течение 4 месяцев.

Наиболее часто используемые антибиотики

Изониазид

Рифампин

Пиразинамид

Этамбутол

Эти четыре препарата могут использоваться вместе и назначаются в первую очередь (так называемые препараты первого ряда). Все эти препараты имеют побочные эффекты, но большинство больных туберкулезом излечиваются при помощи этих препаратов и не имеют никаких тяжелых побочных эффектов.

Для этих препаратов существует множество различных комбинаций и схем приема. Изониазид, рифампин и пиразинамид могут находиться в одной капсуле, уменьшая количество таблеток, которые пациент должен принимать каждый день, тем самым уменьшая вероятность развития лекарственной устойчивости. В отличие от других антибиотиков препараты, используемые для лечения туберкулеза, обычно принимаются одновременно один раз в день или 2–3 раза в неделю.

Препараты второго ряда, как правило, используются при развитии устойчивости бактерий, вызывающих туберкулез, к лекарственным препаратам первого ряда, либо при непереносимости препаратов первого ряда. Другие антибиотики используются в качестве препаратов второго ряда. Они включают аминогликозиды (такие как стрептомицин, канамицин и амикацин), капреомицин (который тесно связан с аминогликозидами) и фторхинолоны (такие как левофлоксацин и моксифлоксацин).

Для лечения туберкулеза, который приобрел устойчивость к обычным препаратам, разработаны и другие, более новые лекарственные препараты. К таким препаратам относятся бедаквилин, деламанид и претоманид.

Таблица Некоторые препараты для лечения туберкулеза Таблица