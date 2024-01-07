Симптомы появляются внезапно, спустя 9–28 дней после попадания бактерии-возбудителя в организм. У некоторых больных симптомы легкие или вообще отсутствуют. У других людей развиваются гриппоподобные симптомы.

Симптомы лихорадки Ку включают повышенную температуру, сильную головную боль, озноб, сильную слабость, мышечные боли, потерю аппетита и потливость, но не сыпь. Часто поражаются легкие, при этом появляется сухой (непродуктивный) кашель, боль в груди и одышка (вызванная пневмонией). Симптомы могут быть серьезными у пожилых людей и у людей, которые ослаблены из-за заболевания.

Иногда поражается печень. При этом возникает боль в верхней правой части брюшной полости, а иногда и желтуха.

Женщины, инфицированные во время беременности, имеют повышенный риск выкидыша или преждевременных родов.

Синдром утомляемости поле лихорадки Ку может возникать почти у 20 % людей с лихорадкой Ку. Пациенты могут испытывать сильную утомляемость, мышечные боли, головную боль, повышенную чувствительность к свету, быструю смену настроения и проблемы со сном.

Хроническая лихорадка Ку — это серьезное заболевание, которое встречается у менее 5 % инфицированных людей. Она может развиться через несколько недель или много лет после первичного инфицирования. Наибольшему риску подвержены следующие категории людей:

Беременные женщины

Люди, чья иммунная система ослаблена в результате заболевания или приема лекарственных препаратов

Люди с заболеванием сердечных клапанов

Хроническая лихорадка Ку часто поражает оболочку сердца и сердечных клапанов (эндокардит лихорадки Ку). Иногда она поражает кости, искусственные суставы (протезы) и печень.

При отсутствии лечения умирает только 1 % людей, больных лихорадкой Ку. Без лечения эндокардит, вызванный лихорадкой Ку, почти всегда приводит к смерти, но при лечении антибиотиками смертность составляет менее 5 %.