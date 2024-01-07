Лихорадка Ку связана с риккетсиозными заболеваниями и вызвана бактериями вида Coxiella burnetii, которые обитают в основном в овцах, крупном рогатом скоте и козах.
У некоторых людей наблюдаются легкие симптомы, но большинство из них имеют гриппоподобные симптомы, такие как повышенная температура, сильная головная боль, озноб, сухой кашель, сильная слабость и мышечные боли.
У некоторых больных развивается хроническая лихорадка Ку, тяжелая болезнь, которая может поразить сердце.
Если у людей мог быть контакт с овцами, крупным рогатым скотом или козами и врачи подозревают лихорадку Ку, они могут провести анализы крови и исследовать образец зараженной ткани для подтверждения инфекции.
Больных лихорадкой Ку лечат антибиотиком, обычно в течение нескольких недель, но если развивается хроническая лихорадка ку, необходимо лечение в течение нескольких месяцев или лет.
Бактерии, которые вызывают лихорадку Ку, такие как риккетсии, могут жить только внутри клеток других организмов.
Случаи лихорадки Ку имеют место во всех странах. Бактерии, вызывающие лихорадку Ку, живут главным образом в организмах овец, крупного рогатого скота и коз. У зараженных животных (у которых часто не проявляются симптомы) бактерии находятся в молоке, моче и испражнениях (фекалиях). Инфицирование происходит при вдыхании находящихся в воздухе капелек либо при потреблении зараженного сырого (непастеризованного) молока. Капельки влаги, содержащие бактерии, могут перемещаться на большие расстояния, и передаваться людям, живущим с подветренной стороны от фермы с инфицированными козами или овцами. Очень редко эта болезнь передается от человека к человеку.
Среди тех, кто подвержен повышенному риску развития лихорадки Ку:
Ветеринары
Работники мясокомбинатов
Работники боен и молочных цехов
Животноводы
Исследователи в лабораториях, где содержатся овцы
Люди, живущие в радиусе нескольких миль с подветренной стороны от фермы с инфицированными животными
Бактерии, которые вызывают лихорадку Ку, выживают в пыли и кале в течение нескольких месяцев. Даже одна единственная бактерия может вызвать инфекцию. Из-за этих характеристик эти бактерии считаются потенциальным бактериологическим видом оружия.
Симптомы лихорадки Ку
Симптомы появляются внезапно, спустя 9–28 дней после попадания бактерии-возбудителя в организм. У некоторых больных симптомы легкие или вообще отсутствуют. У других людей развиваются гриппоподобные симптомы.
Симптомы лихорадки Ку включают повышенную температуру, сильную головную боль, озноб, сильную слабость, мышечные боли, потерю аппетита и потливость, но не сыпь. Часто поражаются легкие, при этом появляется сухой (непродуктивный) кашель, боль в груди и одышка (вызванная пневмонией). Симптомы могут быть серьезными у пожилых людей и у людей, которые ослаблены из-за заболевания.
Иногда поражается печень. При этом возникает боль в верхней правой части брюшной полости, а иногда и желтуха.
Женщины, инфицированные во время беременности, имеют повышенный риск выкидыша или преждевременных родов.
Синдром утомляемости поле лихорадки Ку может возникать почти у 20 % людей с лихорадкой Ку. Пациенты могут испытывать сильную утомляемость, мышечные боли, головную боль, повышенную чувствительность к свету, быструю смену настроения и проблемы со сном.
Хроническая лихорадка Ку — это серьезное заболевание, которое встречается у менее 5 % инфицированных людей. Она может развиться через несколько недель или много лет после первичного инфицирования. Наибольшему риску подвержены следующие категории людей:
Беременные женщины
Люди, чья иммунная система ослаблена в результате заболевания или приема лекарственных препаратов
Люди с заболеванием сердечных клапанов
Хроническая лихорадка Ку часто поражает оболочку сердца и сердечных клапанов (эндокардит лихорадки Ку). Иногда она поражает кости, искусственные суставы (протезы) и печень.
При отсутствии лечения умирает только 1 % людей, больных лихорадкой Ку. Без лечения эндокардит, вызванный лихорадкой Ку, почти всегда приводит к смерти, но при лечении антибиотиками смертность составляет менее 5 %.
Диагностика лихорадки Ку
Биопсия и анализ инфицированной ткани;
Анализы крови
в некоторых случаях — рентгенологическое исследование органов грудной клетки.
Симптомы лихорадки Ку напоминают симптомы других заболеваний и, таким образом, не помогают врачам при постановке диагноза. Если у врача возникает подозрение на лихорадку Ку, он задаст вопрос о том, бывал ли пациент на ферме или возле фермы, поскольку бактерии, вызывающие лихорадку ку, обитают чаще всего в организмах крупного рогатого скота, овец и коз.
Для подтверждения диагноза врачи могут провести иммунофлуоресцентный анализ для проверки на антитела в образцах крови. Однако однократного выполнения теста не достаточно. Тест необходимо повторить через 3–6 недель для проверки повышения уровня антител. Таким образом, анализы на антитела обычно не помогают диагностировать инфекцию сразу после того, как кто-то заболел, но могут помочь подтвердить диагноз позже. Кроме того, врачи используют метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) для быстрого обнаружения бактерий.
Врачи могут провести биопсию инфицированной ткани.
Если у людей возникает кашель или другие респираторные симптомы, врачи делают рентгенографию грудной клетки.
Лечение лихорадки Ку
Антибиотики;
Первичную инфекцию лечат доксициклином (антибиотика группы тетрациклинов), принимаемым внутрь. Человек должен принимать антибиотик до наступления улучшения и отсутствия жара в течение примерно 5 дней. Но прием антибиотика следует продлить как минимум до 7 дней. Как правило, требуется 2 недели лечения. При тяжелом заболевании может потребоваться более длительный курс лечения.
Некоторые тетрациклины, принимаемые в течение более 10 дней, могут вызывать окрашивание зубов у детей младше 8 лет, но краткий курс (5–10 дней) доксициклина у детей всех возрастов является рекомендованным и не вызывает окрашивания зубов или ослабления зубной эмали (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний [CDC]: исследование доксициклина и окрашивания зубов).
Эндокардит лихорадки Ку
При инфицировании сердца лечение проводится в течение нескольких месяцев или лет. Как правило, лечение проводится в течение по крайней мере 18 месяцев, но некоторые люди должны лечиться в течение всей жизни. Врачи обычно назначают доксициклин с гидроксихлорохином. Оба препарата предназначены для приема внутрь. Чтобы определить, когда лечение можно прекратить, врачи периодически обследуют человека и проводят анализы крови.
Однако лечение антибиотиком зачастую является лишь частично эффективным, и часто требуется хирургическое вмешательство для протезирования поврежденных сердечных клапанов (см. рисунок Замена сердечного клапана).
Профилактика лихорадки Ку
Меры профилактики лихорадки Ку связаны главным образом с применением надлежащих санитарных мер и анализов (на бактерии) на объектах, где содержатся овцы, крупный рогатый скот и козы. Также может помочь потребление только пастеризованного молока и пастеризованных молочных продуктов.
В Австралии вакцина доступна и используется для предотвращения заражения людей, которые могли быть в контакте с бактериями (например, работники боен и молочных цехов, животноводы и сотрудники лабораторий). Эта вакцина не доступна в Соединенных Штатах.
Перед вакцинацией врачи проводят анализы крови и кожи, чтобы определить наличие иммунитета к лихорадке Ку. Если у людей уже есть иммунитет, их вакцинация может вызвать серьезные реакции вблизи места инъекции.