Грипп (вирус гриппа)

Грипп — это инфекционное заболевание легких и дыхательных путей, вызванное одним из вирусов гриппа. При заболевании возникают лихорадка, насморк, боль в горле, кашель, головная боль, боли в мышцах (миалгия) и общее недомогание.
Вирус передается воздушно-капельным путем либо через прямой контакт с выделениями из носа инфицированного.
Грипп часто начинается с озноба, за которым следует лихорадка, боли в мышцах, головная боль, боль в горле, кашель, насморк и общее недомогание.
Грипп часто диагностируют на основании симптомов.
Постельный режим, обильное питье, отсутствие нагрузок наряду с приемом обезболивающих, противоотечных и иногда противовирусных препаратов помогают выздоровлению.
Ежегодная вакцинация от гриппа — лучший способ профилактики заболевания.
Грипп значительно отличается от простуды. Его вызывает другой вирус, а симптомы болезни более тяжелые. Также грипп поражает клетки, расположенные гораздо глубже в дыхательных путях.
Передача вируса гриппа
Вирус гриппа распространяется следующими путями:
Вдыхание капель, попавших в воздух при кашле или чихании инфицированного человека
Непосредственный контакт с выделениями из носа инфицированного человека
Использование предметов обихода, бывших в использовании больного, либо на которых могут быть его выделения.
Типы и штаммы гриппа
Существует 3 типа вируса гриппа:
Тип A
Тип B
Тип С
Типы А и В вирусов гриппа включают в себя много разных штаммов, хотя все они вызывают одно и то же заболевание. Различные штаммы являются причиной регулярных сезонных вспышек гриппа. Тип С не вызывает типичного заболевания гриппом.
На тип A приходится большинство случаев гриппа (обычно около 70 % в типичный сезон), а в остальных случаях возбудителем чаще всего является вирус типа B. Грипп типа C встречается редко и преимущественно у детей.
Штамм вируса гриппа, вызывающий эпидемии, всегда несколько меняется, так что каждый год вирус гриппа отличается от предыдущего. Часто он меняется настолько, что разработанные ранее вакцины против него не эффективны.
Штаммы гриппа типа А получают название по специфическим версиям двух белков, присутствующих на поверхности вируса. Этими белками являются H (гемагглютинин) и N (нейраминидаза). Существует 18 различных белков H и 11 белков N. Таким образом, штамм получает название «грипп А, H1N1». В 2009–2010 годах штамм H1N1 вызвал так называемую пандемию свиного гриппа. (Пандемия — это крупная эпидемия во всем мире). В последнее время штаммы H3N2 вызывали большинство случаев инфицирования в Соединенных Штатах Америки.
Название штамма, как правило, отображает его тип, название местности, где он был найден впервые (например, гонконгский грипп), либо название животного (например, свиной грипп), а также год его выявления.
Эпидемии и пандемии гриппа
При эпидемии гриппа большое количество людей заболевает в течение короткого периода времени. Ежегодно поздней осенью или ранней зимой в районах с умеренным климатом по всему миру происходят эпидемии гриппа (так называемые сезонные эпидемии). Эпидемии гриппа могут иметь две «волны»:
первая — у школьников и живущих с ними людей;
вторая — у людей, не выходящих из дома или находящихся в учреждениях длительного пребывания (в основном это люди пожилого возраста).
В основе каждой эпидемии, как правило, находится один штамм вируса гриппа.
Под пандемией гриппа подразумевается вспышка заболевания, охватывающая большую территорию, обычно, несколько континентов, а иногда и весь земной шар. Начиная с 1889 г., было зафиксировано всего 6 крупных пандемией гриппа. Пандемии гриппа вызывают беспокойство потому, что они обычно имеют место только в том случае, если в вирусе гриппа происходит более значительное, чем обычно, изменение. При таких значительных изменениях штамм может поражать большее количество людей и обусловливать более тяжелое течение болезни. Повышается риск смерти. Хотя точные данные отсутствуют, ученые полагают, что пандемия гриппа 1918 г. унесла жизни 30–50 миллионов людей по всему миру, включая около 675 000 человек в США.
В 2009–2010 годах разразилась эпидемия, вызванная штаммом H1N1 вируса гриппа (см. Типы и штаммы гриппа). Она широко распространилась и была расценена как пандемия. Этот штамм представлял собой комбинацию генов от вирусов свиного, птичьего и человеческого гриппа. Поскольку в первых сообщениях больше внимания уделялось компоненту свиного гриппа, его начали называть «свиным гриппом», хотя он не передается непосредственно от свиней. Люди заражались этой вирусной инфекцией гриппа у других инфицированных людей (передача от человека человеку), как и при обычном гриппе.
Симптомы гриппа
Симптомы гриппа проявляются через 1–4 дня после заражения и могут начаться внезапно. Чувство озноба является первым признаком. Как правильно, в первые несколько дней возникает сильный жар, иногда доходящий до 39 °C. Многие люди чувствуют себя настолько больными, ослабленными и разбитыми, что остаются в постели несколько дней. У них наблюдаются боли во всем теле, особенно в спине и ногах. Головная боль часто тоже бывает сильной, возникает боль вокруг глаз и за ними. Яркий свет усугубляет головную боль.
Поначалу респираторные симптомы могут быть относительно умеренными. Это включает сухость и боль в горле, ощущение жара в груди, сухой кашель и насморк. Позднее кашель может стать сильнее, появляется мокрота.
Кожа может быть горячей и покрасневшей, особенно на лице. Рот и горло могут покраснеть, глаза могут слезиться, а белки глаз наливаются кровью. У больных, особенно у детей, может быть тошнота и рвота. У некоторых пропадает обоняние на несколько дней или недель. Изредка обоняние утрачивается навсегда.
Большинство симптомов проходит через 2–3 дня. Однако иногда лихорадка продолжается до 5 дней. Кашель, слабость, потливость и разбитость могут сохраняться в течение нескольких дней (иногда в течение нескольких недель). Умеренное раздражение дыхательных путей, которое приводит к снижению длительности либо интенсивности физической активности либо вызывает легкие хрипы, может продолжаться 6–8 недель до полного исчезновения.
Осложнения
Наиболее частыми осложнениями гриппа являются следующие:
При вирусной пневмонии вирус гриппа проникает в легкие. Некоторые люди с вирусной пневмонией также заражаются бактериями, и у них развивается бактериальная пневмония. Это может произойти, когда бактерии (например, пневмококки или стафилококки) атакуют человека с ослабленной защитой. В обоих случаях у больного может усилиться кашель, может возникнуть затруднение дыхания, постоянный или рецидивирующий жар, а иногда кровь или гной в отхаркиваемой мокроте.
Категории людей с высоким риском осложнений и смерти при гриппе:
Дети младше 5 лет; дети младше 2 лет подвержены особо высокому риску
Взрослые старше 65 лет
Люди с хроническими заболеваниями (в особенности с сахарным диабетом или заболеваниями, поражающими сердце, легкие, почки, печень или иммунную систему)
Люди с тяжелым ожирением (индекс массы тела [ИМТ] 40 или более)
Женщины во время второго или третьего триместра беременности и в течение 2 недель после родов
Люди с заболеваниями, повышающими риск удушья от выделений в полости рта, например, инсульт и другие неврологические расстройства, вызывающие слабость, и судорожные расстройства
Диагностика гриппа
Обследование врачом;
Иногда анализы крови или выделений из дыхательных путей
Иногда рентгенография органов грудной клетки и измерение насыщенности крови кислородом
Поскольку большинству людей знакомы симптомы гриппа, и поскольку грипп приходит эпидемиями, часто правильный диагноз может поставить сам больной либо члены его семьи. Тяжесть симптомов, наличие сильного жара и болей в теле помогают отличить грипп от обычной простуды, особенно если заболевание возникает во время вспышки гриппа. Сложнее правильно определить грипп только по симптомам в единичных случаях заболевания.
Анализы образцов респираторных выделений могут быть использованы для определения вируса гриппа. Анализы крови могут помочь определить, насколько болен инфицированный человек. Такие тесты проводят в основном, когда люди находятся в тяжелом состоянии либо когда врач подозревает иную причину возникновения симптомов. Некоторые анализы можно провести непосредственно в кабинете врача.
При подозрении на пневмонию назначают рентгенографию грудной клетки и измеряют уровень кислорода в крови с помощью специального датчика, который размещается на пальце (пульсоксиметрия).
Лечение гриппа
Покой и обильное питье
Основой лечения гриппа является постельный режим, обильное питье и избегание физической нагрузки. Больной может вернуться к привычному образу жизни через 24–48 часов после нормализации температуры. Тем не менее, большинству людей необходимо несколько дней на выздоровление.
Для купирования боли и лихорадки больные могут принимать ацетаминофен либо нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), такие, как аспирин и ибупрофен. В связи с риском развития синдрома Рейе детям и подросткам (вплоть до 18 лет) не следует назначать аспирин. Ацетаминофен и ибупрофен можно давать детям в случае необходимости. Другие средства лечения, назначаемые при обычной простуде — такие как противоотечные средства — могут облегчить симптомы.
Противовирусные препараты (осельтамивир, занамивир, балоксавир марбоксил и перамивир) также помогают в лечении больных гриппом. Однако эти препараты действуют только в том случае, если они принимаются в течение первых двух дней после появления симптомов. Противовирусные препараты уменьшают тяжесть симптомов, сокращают продолжительность лихорадки и время возвращения к нормальной деятельности, но только примерно на один день. Тем не менее, для некоторых больных эти препараты бывают крайне эффективными.
Выбор препарата или препаратов зависит от конкретного вируса гриппа, вызывающего инфекцию. Осельтамивир и балоксавир марбоксил при приеме внутрь и занамивир в форме ингаляции эффективно действуют против вирусов гриппа типов А и В. Осельтамивир можно назначать детям в возрасте до 1 года. Занамивир может применяться у взрослых и детей в возрасте от 7 лет, а балоксавир может применяться у взрослых и детей в возрасте от 12 лет. Перамивир вводится внутривенно в виде однократной дозы и может применяться у взрослых и детей в возрасте от 2 лет, которые не могут переносить лекарственные препараты, принимаемые внутрь или с помощью ингалятора.
Если разовьется бактериальная инфекция, врачи могут назначать антибиотики.
Профилактика гриппа
Профилактика включает
Ежегодная иммунизация всего населения в возрасте старше 6 месяцев (за редкими исключениями)
Иногда противовирусные препараты
Профилактика важна для каждого человека, однако особенно — для медработников и людей, подверженных высокому риску осложнений гриппа.
Знаете ли Вы, что...
Вакцины против гриппа
Ежегодная вакцинация — лучшая профилактика против заболевания.
Подробное описание вакцин против гриппа — см.Вакцина против гриппа . Вакцинация показана большинству людей, но особенно важна для людей из группы повышенного риска и медицинских работников.
Противогриппозные вакцины обычно защищают от 3 или 4 разных штаммов вируса гриппа. Штаммы вируса, которые вызывают вспышки гриппа, меняются каждый год. Таким образом, ежегодно разрабатываются новые вакцины, при создании которых учитываются последние изменения, выявленные у вируса. Эксперты стараются прогнозировать, какой штамм вируса будет активным в следующем году, основываясь на данных о том, какой штамм вируса доминировал в предыдущем сезоне и на том, какой штамм гриппа вызывает эпидемии в других частях света. При совпадении белков H и N вакцины с аналогичными белками штаммов гриппа, являющихся возбудителями текущей эпидемии, вакцина снижает частоту инфекции у здоровых взрослых людей на 70–90 %.
У пожилых людей, которые живут в домах престарелых с медобслуживанием, вакцина вряд ли предотвратит заболевание гриппом, но уменьшит вероятность развития пневмонии и смертельного исхода. Поскольку иммунная система становится слабее по мере старения людей, высокодозовая вакцина против гриппа была разработана специально для людей в возрасте 65 лет и старше. Эта высокодозовая вакцина может стимулировать более сильный иммунный ответ у пожилых людей.
Вакцина против гриппа может вводиться одновременно с вакциной против COVID-19.
Противовирусные препараты
Хотя иммунизация является предпочтительным методом профилактики, некоторым людям во избежание инфицирования вирусом гриппа можно применять те или иные противовирусные препараты.
Во время вспышек гриппа противовирусные препараты назначают людям, которые были иммунизированы в течение 2 предыдущих недель (поскольку вакцина начинает действовать по прошествии 2 недель). Когда с момента иммунизации проходит 2 недели, противовирусные препараты отменяются. Эти препараты также назначаются людям с состояниями, которые делают вакцинацию неэффективной или опасной.