Грипп (вирус гриппа)

Существует 3 типа вируса гриппа:

Тип A

Тип B

Тип С

Типы А и В вирусов гриппа включают в себя много разных штаммов, хотя все они вызывают одно и то же заболевание. Различные штаммы являются причиной регулярных сезонных вспышек гриппа. Тип С не вызывает типичного заболевания гриппом.

На тип A приходится большинство случаев гриппа (обычно около 70 % в типичный сезон), а в остальных случаях возбудителем чаще всего является вирус типа B. Грипп типа C встречается редко и преимущественно у детей.

Штамм вируса гриппа, вызывающий эпидемии, всегда несколько меняется, так что каждый год вирус гриппа отличается от предыдущего. Часто он меняется настолько, что разработанные ранее вакцины против него не эффективны.

Штаммы гриппа типа А получают название по специфическим версиям двух белков, присутствующих на поверхности вируса. Этими белками являются H (гемагглютинин) и N (нейраминидаза). Существует 18 различных белков H и 11 белков N. Таким образом, штамм получает название «грипп А, H1N1». В 2009–2010 годах штамм H1N1 вызвал так называемую пандемию свиного гриппа. (Пандемия — это крупная эпидемия во всем мире). В последнее время штаммы H3N2 вызывали большинство случаев инфицирования в Соединенных Штатах Америки.

Название штамма, как правило, отображает его тип, название местности, где он был найден впервые (например, гонконгский грипп), либо название животного (например, свиной грипп), а также год его выявления.