Трематодные инфекции легких

Некоторые виды трематод Paragonimus вызывают инфекции легких.

Инфицирование человека происходит при проглатывании цист с личинками трематод, содержащихся в сырых, недостаточно обработанных термически или маринованных крабах или раках.

У большинства инфицированных людей симптомы отсутствуют, но если они появляются, то может отмечаться диарея, боли в животе, лихорадка, кашель, зуд, а позже симптомы, обусловленные поражением легких и других органов.

Данные инфекции диагностируются при обнаружении яиц в слюне или яиц, попавших с проглоченной слюной в кал.

Для выведения трематод из организма применяют празиквантел или другие лекарственные препараты.

Трематоды (сосальщики) относятся к классу паразитических плоских червей. Существует множество видов трематод. Разные виды поражают различные части организма. Существует более 30 видов Paragonimus, 10 из которых могут инфицировать людей, вызывая парагонимиоз. Однако в большинстве случаев парагонимоз вызван:

Paragonimus westermani

Инфицирование трематодными инфекциями легких происходит при проглатывании цист с незрелыми трематодами (личинками), содержащимися в сырых, недостаточно обработанных термически или маринованных крабах или раках. Данные инфекции чаще всего регистрируются в Азии. (См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях). Другие виды Paragonimus вызывают парагонимоз в Африке, Центральной и Южной Америке, редко в Северной Америке.

После попадания цист в желудок человека личинки покидают цисты, проникают через стенки кишечника и выходят в брюшную полость. Затем они проходят через диафрагму и попадают в легкие. Там они превращаются во взрослых особей и откладывают яйца, Взрослые могут жить 20 лет при отсутствии лечения.

Трематоды могут также попадать в мозг, печень, лимфатические узлы, кожу или спинной мозг, где они образуют цисты и производят яйца. При этом однако их жизненный цикл оказывается незавершенным в этих органах ввиду отсутствия путей для выхода яиц из организма человека.

Из легких яйца попадают в мокроту, которая откашливается и выплевывается, либо проглатывается и выводится с калом. В случае попадания яиц в источники пресной воды они превращаются в личинок и поглощаются улитками. Внутри улиток личинки превращаются в форму (церкарии), способную плавать в воде. Выходящие из улиток церкарии заражают крабов или раков и образуют в них цисты (так называемые метацеркарии).

Жизненный цикл легочного сосальщика (Paragonimis westermani) Изображение Изображение предоставлено библиотекой изображений центров по контролю и профилактике заболеваний.

См. также информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) о парагонимозе.

Симптомы трематодных инфекций легких У большинства людей с трематодными легочными инфекциями симптомы отсутствуют. Однако вскоре после заражения трематодной легочной инфекцией у человека могут развиться диарея, боль в животе, лихорадка, кашель и зуд. Со временем от инфекции больше всего страдают легкие, хотя могут поражаться и другие органы, включая кожу. У больного постепенно развиваются такие симптомы, как хронический кашель, боль в груди и затрудненное дыхание. Возможен кашель с кровянистыми выделениями. На коже могут образовываться бугорки. В случае поражения головного мозга могут возникать судороги, затруднения речи и понимания либо проблемы со зрением. Возможен паралич.

Диагностика трематодных инфекций легких Исследование мокроты или кала

Иногда анализ крови для выявления антител к данному паразиту

Визуализирующие исследования легких Трематодные инфекции легких диагностируются при обнаружении яиц в мокроте или кале. Иногда берут жидкость (смыв) из легких, которую исследуют на предмет яиц гельминтов. Яйца может быть трудно обнаружить, потому что они откладываются в небольших количествах и нерегулярно. В лабораториях могут использовать специальные методы концентрации для облегчения идентификации яиц. Целесообразным может оказаться анализ крови для выявления антител к данному паразиту. (Антитела — это белки, вырабатываемые иммунной системой для защиты организма от атак, в том числе, паразитов). Для установления поражения легких или других органов могут выполняться другие исследования, например, рентгенография или компьютерная томография (КТ) грудной клетки.

Лечение трематодных инфекций легких Лекарственный препарат для уничтожения трематод в организме;

Иногда хирургическое вмешательство Трематодные инфекции легких лечатся празиквантелом — лекарственным препаратом, уничтожающим гельминты в организме (так называемым противогельминтным препаратом). Альтернативой является триклабендазол. Если заражен мозг, могут также назначаться кортикостероиды. Они помогают купировать воспаление, которое развивается, когда лекарственный препарат убивает трематод. Противосудорожные препараты применяются для контроля судорожных припадков. Иногда требуется хирургическое вмешательство для удаления бугорков на коже или в редких случаях — цист из головного мозга.