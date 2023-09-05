Некоторые виды трематод вызывают инфекции кишечника.

Трематоды (сосальщики) относятся к классу паразитических плоских червей. Существует множество видов трематод. Разные виды поражают различные части организма. К трематодам, инфицирующим кишечник, относятся:

Fasciolopsis buski , возбудитель фасциолопсидоза;

Heterophyes heterophyes, возбудитель гетерофиоза.

(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях).

Кишечные трематодные инфекции обычно возникают в Египте, на Ближнем Востоке, в некоторых частях Азии и на Индийском субконтиненте.

Трематоды имеют сложный жизненный цикл. Заражение человека кишечными трематодными инфекциями происходит при питье зараженной воды употреблении в пищу водных растений (например, водяного каштана) либо сырой, подвергнутой недостаточной термической обработке или соленой рыбы, в которой содержатся цисты с личинками трематод.

Жизненный цикл Fasciolopsis buski Изображение Изображение предоставлено библиотекой изображений центров по контролю и профилактике заболеваний.

Жизненный цикл Heterophyes heterophyes Изображение Изображение предоставлено библиотекой изображений центров по контролю и профилактике заболеваний.

Обычно трематодные инфекции кишечника протекают бессимптомно или с незначительными симптомами. Однако в тяжелых случаях могут развиваться боли в животе, диарея и лихорадка. Иногда трематоды препятствуют нормальному всасыванию пищевых веществ (так называемое нарушение всасывания) либо вызывают закупорку кишечника (так называемая непроходимость кишечника).

Трематодные инфекции кишечника диагностируются при обнаружении яиц, а иногда и взрослых трематод в кале.

Эти трематодные инфекции лечат лекарственным препаратом празиквантел.

См. также информацию о фасциолопсидозе от Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).