Некоторые виды трематод вызывают инфекции кишечника.
Трематоды (сосальщики) относятся к классу паразитических плоских червей. Существует множество видов трематод. Разные виды поражают различные части организма. К трематодам, инфицирующим кишечник, относятся:
Fasciolopsis buski, возбудитель фасциолопсидоза;
Heterophyes heterophyes, возбудитель гетерофиоза.
(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях).
Кишечные трематодные инфекции обычно возникают в Египте, на Ближнем Востоке, в некоторых частях Азии и на Индийском субконтиненте.
Трематоды имеют сложный жизненный цикл. Заражение человека кишечными трематодными инфекциями происходит при питье зараженной воды употреблении в пищу водных растений (например, водяного каштана) либо сырой, подвергнутой недостаточной термической обработке или соленой рыбы, в которой содержатся цисты с личинками трематод.
Изображение предоставлено библиотекой изображений центров по контролю и профилактике заболеваний.
Изображение предоставлено библиотекой изображений центров по контролю и профилактике заболеваний.
Обычно трематодные инфекции кишечника протекают бессимптомно или с незначительными симптомами. Однако в тяжелых случаях могут развиваться боли в животе, диарея и лихорадка. Иногда трематоды препятствуют нормальному всасыванию пищевых веществ (так называемое нарушение всасывания) либо вызывают закупорку кишечника (так называемая непроходимость кишечника).
Трематодные инфекции кишечника диагностируются при обнаружении яиц, а иногда и взрослых трематод в кале.
Эти трематодные инфекции лечат лекарственным препаратом празиквантел.
См. также информацию о фасциолопсидозе от Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).