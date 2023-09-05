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Трематодные инфекции кишечника

Авторы:Chelsea Marie, PhD, University of Virginia;
William A. Petri, Jr, MD, PhD, University of Virginia School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Некоторые виды трематод вызывают инфекции кишечника.

    Трематоды (сосальщики) относятся к классу паразитических плоских червей. Существует множество видов трематод. Разные виды поражают различные части организма. К трематодам, инфицирующим кишечник, относятся:

    • Fasciolopsis buski, возбудитель фасциолопсидоза;

    • Heterophyes heterophyes, возбудитель гетерофиоза.

    (См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях).

    Кишечные трематодные инфекции обычно возникают в Египте, на Ближнем Востоке, в некоторых частях Азии и на Индийском субконтиненте.

    Трематоды имеют сложный жизненный цикл. Заражение человека кишечными трематодными инфекциями происходит при питье зараженной воды употреблении в пищу водных растений (например, водяного каштана) либо сырой, подвергнутой недостаточной термической обработке или соленой рыбы, в которой содержатся цисты с личинками трематод.

    Обычно трематодные инфекции кишечника протекают бессимптомно или с незначительными симптомами. Однако в тяжелых случаях могут развиваться боли в животе, диарея и лихорадка. Иногда трематоды препятствуют нормальному всасыванию пищевых веществ (так называемое нарушение всасывания) либо вызывают закупорку кишечника (так называемая непроходимость кишечника).

    Трематодные инфекции кишечника диагностируются при обнаружении яиц, а иногда и взрослых трематод в кале.

    Эти трематодные инфекции лечат лекарственным препаратом празиквантел.

    См. также информацию о фасциолопсидозе от Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.