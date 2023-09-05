Общие сведения о трематодных инфекциях

Трематоды (сосальщики) относятся к классу паразитических плоских червей. Существует множество видов трематод. Разные виды поражают различные части организма.

Трематоды могут инфицировать

Кровеносные сосуды пищеварительной и мочевыделительной систем: Виды Schistosoma (шистосомоз)

Кишечник: Fasciolopsis buski , Heterophyes heterophyes и родственные им (кишечные трематоды)

Печень: Clonorchis sinensis, Fasciola hepatica и представители рода Opisthorchis (печеночные трематоды)

Легкие: Paragonimus westermani и родственные виды (легочные трематоды)

Трематоды имеют сложный жизненный цикл. Он обычно включает улиток, обитающих в пресной воде. Инфицированные улитки высвобождают незрелых трематод, которые плавают в воде (церкарии). Церкарии некоторых видов трематод напрямую инфицируют человека, попадающего в воду. Церкарии других видов сначала инфицируют рыб или ракообразных (например, речных раков или крабов) и образуют в их мясе цисты. Некоторые трематоды образуют цисты в водных растениях. При употреблении человеком в пищу содержащей цисты рыбы, не подвергнутой надлежащей термической обработке, либо ракообразных или водных растений в сыром виде, возможно заражение. Превращение трематод во взрослых особей происходит в организме человека. В зависимости от вида, продолжительность жизни взрослого трематода составляет от 1 года до 20 лет.

Взрослые плоские черви откладывают яйца. Яйца, откладываемые в пищеварительном тракте, могут выделяться с калом. Яйца, откладываемые в мочевыводящих путях, могут выделяться с мочой. При попадании кала или мочи в источники пресной воды яйца вылупляются и инфицируют улиток, продолжая жизненный цикл трематод.

Симптомы варьируют в зависимости от того, какой орган инфицирован взрослыми трематодами.

Диагностика трематодных инфекций обычно заключается в исследовании под микроскопом образцов кала, мочи или мокроты на предмет выявления характерных яиц. Иногда выполняют анализы крови.

Для лечения — празиквантел, лекарственный препарат, который уничтожает трематоды в организме, эффективен для большинства, но не для всех инфекций, вызванных трематодами, у людей.

Крайне важна профилактика трематодных инфекций. Людям, проживающим в районах распространения трематод или посещающим такую местность, следует избегать контакта с загрязненной пресной водой, а также совершать естественные отправления в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях).