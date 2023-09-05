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Общие сведения о трематодных инфекциях

Авторы:Chelsea Marie, PhD, University of Virginia;
William A. Petri, Jr, MD, PhD, University of Virginia School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Трематоды (сосальщики) относятся к классу паразитических плоских червей. Существует множество видов трематод. Разные виды поражают различные части организма.

    Трематоды могут инфицировать

    Трематоды имеют сложный жизненный цикл. Он обычно включает улиток, обитающих в пресной воде. Инфицированные улитки высвобождают незрелых трематод, которые плавают в воде (церкарии). Церкарии некоторых видов трематод напрямую инфицируют человека, попадающего в воду. Церкарии других видов сначала инфицируют рыб или ракообразных (например, речных раков или крабов) и образуют в их мясе цисты. Некоторые трематоды образуют цисты в водных растениях. При употреблении человеком в пищу содержащей цисты рыбы, не подвергнутой надлежащей термической обработке, либо ракообразных или водных растений в сыром виде, возможно заражение. Превращение трематод во взрослых особей происходит в организме человека. В зависимости от вида, продолжительность жизни взрослого трематода составляет от 1 года до 20 лет.

    Взрослые плоские черви откладывают яйца. Яйца, откладываемые в пищеварительном тракте, могут выделяться с калом. Яйца, откладываемые в мочевыводящих путях, могут выделяться с мочой. При попадании кала или мочи в источники пресной воды яйца вылупляются и инфицируют улиток, продолжая жизненный цикл трематод.

    Симптомы варьируют в зависимости от того, какой орган инфицирован взрослыми трематодами.

    Диагностика трематодных инфекций обычно заключается в исследовании под микроскопом образцов кала, мочи или мокроты на предмет выявления характерных яиц. Иногда выполняют анализы крови.

    Для лечения — празиквантел, лекарственный препарат, который уничтожает трематоды в организме, эффективен для большинства, но не для всех инфекций, вызванных трематодами, у людей.

    Крайне важна профилактика трематодных инфекций. Людям, проживающим в районах распространения трематод или посещающим такую местность, следует избегать контакта с загрязненной пресной водой, а также совершать естественные отправления в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

    (См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях).

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    Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.