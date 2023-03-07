Для кожного лейшманиоза первым симптомом является появление четко очерченного бугорка в месте укуса песчаной мухи. Обычно он появляется через несколько недель или месяцев и содержит паразитов. По мере распространения инфекции вокруг первоначального бугорка появляется много бугорков. Первичный бугорок медленно увеличивается и часто превращается в открытую мокнущую язву или язву, на которой может образоваться струп. Язвы обычно безболезненны и не вызывают других симптомов, за исключением развивающейся в них вторичной бактериальной инфекции, характеризующейся покраснением прилегающих участков кожи, болью, а иногда и повышением температуры тела. Язвы в конце концов заживают сами по себе через несколько месяцев, но могут оставаться на коже больше года. Они оставляют постоянные шрамы как после ожогов. В отдельных случаях язвы образуются на коже по всему телу. Когда это происходит, человека обследуют на предмет ВИЧ-инфекции и других причин ослабленной иммунной системы.

Кожный лейшманиоз Изображение © Springer Science+Business Media

При мукозном лейшманиозе симптомы начинаются с кожной язвы, которая заживает самостоятельно. Одновременно с кожной язвой и разрушением ткани либо спустя месяцы и годы после ее заживления могут возникать язвы на слизистых оболочках носа, ротовой полости и горла. Первыми признаками могут стать заложенность носа, выделения из него или носовое кровотечение. Со временем у людей могут возникать сильные увечья.

Мукозный лейшманиоз Изображение Изображение любезно предоставлено д-ром A. Канис (A. Canese) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Висцеральный лейшманиоз может начаться внезапно, но обычно развивается постепенно через несколько недель или месяцев после заражения от укуса песчаной мухи. У больных может периодически подниматься температура. У них может наблюдаться потеря веса, диарея и общая утомляемость. Печень, селезенка и иногда лимфатические узлы могут увеличиваться. Количество клеток крови уменьшается, вызывая анемию, что делает больных более уязвимыми к другим инфекциям. При отсутствии лечения висцеральный лейшманиоз может привести к смерти.

У людей с ответом на лечение, а также у инфицированных с бессимптомным течением развитие симптомов в дальнейшем маловероятно, за исключением случаев ослабления иммунитета (например, из-за СПИДа или применения лекарственных препаратов, действие которых направлено на подавление иммунной системы для предотвращения отторжения пересаженного органа).

После лечения висцерального лейшманиоза на коже могут появиться пятна или бугорки (узлы), тогда как другие симптомы висцерального лейшманиоза проходят. Когда песчаные мухи кусают людей, у которых есть эти изменения кожи, мухи заражаются и могут таким образом распространять инфекцию. Появятся ли пятна и бугорки после лечения, и как долго они будут оставаться на коже, зависит от географического региона, где люди были инфицированы:

Судан (страна южнее Сахары) в Африке: Пятна и бугорки обычно остаются на коже от нескольких месяцев до года.

Индия и соседние страны: Пятна и бугорки могут оставаться на коже годами.

Южная Европа, Северная Африка, Ближний Восток и Латинская Америка: Пятна и бугорки не появляются на коже после лечения висцерального лейшманиоза.

У людей, больных СПИДом, висцеральный лейшманиоз часто рецидивирует, а кожная форма лейшманиоза может вызвать появление язв по всему телу.