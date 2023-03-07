Лейшманиоз вызывается 20 и более видами простейших Leishmania. Лейшманиоз включает в себя несколько нарушений, которые затрагивают кожу, слизистые оболочки носа и рта или внутренние органы, включая печень, селезенку и костный мозг.
Простейшие вида Leishmania (одноклеточные инфекционные микроорганизмы) обычно передаются через укусы зараженных песчаных мух.
У людей могут развиваться легкие симптомы или же симптомы могут отсутствовать, могут появляться кожные язвы (кожный лейшманиоз), язвы в носу, во рту или в горле, которые могут приводить к серьезным увечьям (мукозный лейшманиоз), или может возникать повышение температуры тела, потеря веса, утомляемость и увеличение селезенки и печени (висцеральный лейшманиоз).
Врачи диагностируют инфекцию по анализу зараженных тканей или анализу крови.
Лекарственные препараты, используемые для лечения инфекции, зависят от симптомов человека, от того, какие виды Leishmania вызвали инфекцию, и от того, когда человек заразился.
Использование репеллентов от насекомых, анти-москитных сеток над кроватями, а также обработка одежды инсектицидными средствами предотвращает укусы песчаных мух.
(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях).
Лейшманиоз возникает в различных регионах по всему миру.
Пути передачи лейшманиоза
Крошечные зараженные песчаные мухи распространяют Leishmania при укусах человека либо животных — собак или грызунов. Реже инфекция передается при переливании крови, инъекции нестерильной иглой, ранее использованной инфицированным человеком, от матери ребенку до или во время родов и в очень редких случаях через половые контакты или иглу шприца при взятии образцов крови на анализ.
Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.
Клинические формы лейшманиоза
Лейшманиоз приводит к развитию целого спектра заболеваний. Существуют три формы данного заболевания, каждая из которых поражает различные части тела. После того как простейшие попадают в организм через укус кожи, они могут оставаться в коже или распространяться на слизистые оболочки носа и рта или на внутренние органы.
Кожный лейшманиоз поражает кожу. Распространен в южной Европе, Азии, Африке, Мексике, а также странах Центральной и Южной Америки. Вспышки лейшманиоза случались среди военных США, проходивших обучение в Панаме или службу в Ираке и Афганистане. Иногда заболевание развивается у туристов, посещавших соответствующие страны.
Мукозный лейшманиоз поражает слизистые оболочки носа и рта, вызывая язвы и разрушая ткани. Развитие данной формы начинается с язвы на коже. Паразиты из кожи перемещаются к слизистым оболочкам по лимфатическим и кровеносным сосудам. Симптомы мукозного лейшманиоза могут развиваться во время появления кожных язв или через несколько месяцев или лет после заживления язв.
Висцеральный лейшманиоз (кала-азар) поражает внутренние органы, а именно, костный мозг, лимфатические узлы, печень и селезенку. Эта форма характерна для Индии, Африки (в частности, Судана), Центральной Азии, Средиземноморья, Южной и Центральной Америки и иногда встречается в Китае. Паразиты проникают через кожу к лимфатическим узлам, селезенке, печени и в костный мозг. Лишь у немногих инфицированных людей развиваются симптомы. У детей чаще возникают симптомы, чем у взрослых, и заболевание чаще развивается у людей с ослабленной иммунной системой, особенно у больных СПИДом, чем у людей со здоровой иммунной системой.
Симптомы лейшманиоза
Для кожного лейшманиоза первым симптомом является появление четко очерченного бугорка в месте укуса песчаной мухи. Обычно он появляется через несколько недель или месяцев и содержит паразитов. По мере распространения инфекции вокруг первоначального бугорка появляется много бугорков. Первичный бугорок медленно увеличивается и часто превращается в открытую мокнущую язву или язву, на которой может образоваться струп. Язвы обычно безболезненны и не вызывают других симптомов, за исключением развивающейся в них вторичной бактериальной инфекции, характеризующейся покраснением прилегающих участков кожи, болью, а иногда и повышением температуры тела. Язвы в конце концов заживают сами по себе через несколько месяцев, но могут оставаться на коже больше года. Они оставляют постоянные шрамы как после ожогов. В отдельных случаях язвы образуются на коже по всему телу. Когда это происходит, человека обследуют на предмет ВИЧ-инфекции и других причин ослабленной иммунной системы.
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При мукозном лейшманиозе симптомы начинаются с кожной язвы, которая заживает самостоятельно. Одновременно с кожной язвой и разрушением ткани либо спустя месяцы и годы после ее заживления могут возникать язвы на слизистых оболочках носа, ротовой полости и горла. Первыми признаками могут стать заложенность носа, выделения из него или носовое кровотечение. Со временем у людей могут возникать сильные увечья.
Изображение любезно предоставлено д-ром A. Канис (A. Canese) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.
Висцеральный лейшманиоз может начаться внезапно, но обычно развивается постепенно через несколько недель или месяцев после заражения от укуса песчаной мухи. У больных может периодически подниматься температура. У них может наблюдаться потеря веса, диарея и общая утомляемость. Печень, селезенка и иногда лимфатические узлы могут увеличиваться. Количество клеток крови уменьшается, вызывая анемию, что делает больных более уязвимыми к другим инфекциям. При отсутствии лечения висцеральный лейшманиоз может привести к смерти.
У людей с ответом на лечение, а также у инфицированных с бессимптомным течением развитие симптомов в дальнейшем маловероятно, за исключением случаев ослабления иммунитета (например, из-за СПИДа или применения лекарственных препаратов, действие которых направлено на подавление иммунной системы для предотвращения отторжения пересаженного органа).
После лечения висцерального лейшманиоза на коже могут появиться пятна или бугорки (узлы), тогда как другие симптомы висцерального лейшманиоза проходят. Когда песчаные мухи кусают людей, у которых есть эти изменения кожи, мухи заражаются и могут таким образом распространять инфекцию. Появятся ли пятна и бугорки после лечения, и как долго они будут оставаться на коже, зависит от географического региона, где люди были инфицированы:
Судан (страна южнее Сахары) в Африке: Пятна и бугорки обычно остаются на коже от нескольких месяцев до года.
Индия и соседние страны: Пятна и бугорки могут оставаться на коже годами.
Южная Европа, Северная Африка, Ближний Восток и Латинская Америка: Пятна и бугорки не появляются на коже после лечения висцерального лейшманиоза.
У людей, больных СПИДом, висцеральный лейшманиоз часто рецидивирует, а кожная форма лейшманиоза может вызвать появление язв по всему телу.
Диагностика лейшманиоза
Микроскопическое исследование и посев на лейшмании, а также анализы для выявления их генетического материала (ДНК) в образцах инфицированной ткани
Анализы крови на висцеральный лейшманиоз
Врачи диагностируют лейшманиоз, беря образцы инфицированной ткани у людей с кожными язвами, у которых может быть кожный лейшманиоз, или беря образцы крови, костного мозга, печени или селезенки у людей, у которых может быть висцеральный лейшманиоз. Для выявления в образце простейших вида Leishmania может проводиться микроскопическое исследование, посев на флору или анализы для обнаружения генетического материала (ДНК) Leishmania.
Анализы крови для выявления антител к Leishmania иногда могут помочь диагностировать висцеральный лейшманиоз. (Антитела — это белки, вырабатываемые иммунной системой для защиты организма от атак, в том числе, паразитов). Результаты анализов на антитела, однако, могут быть отрицательными, в особенности у людей с ослабленной иммунной системой, например у больных СПИДом. Анализы крови на антитела не помогают диагностировать кожный лейшманиоз.
Лечение лейшманиоза
Различные лекарственные препараты в зависимости от нескольких факторов
В случае возникновения уродства, обусловленного мукозным лейшманиозом, выполняется операция реконструктивной хирургии после успешной медикаментозной терапии.
Рекомендуется консультация со специалистом по лечению лейшманиоза. При выборе лекарственного препарата для лечения лейшманиоза врачи учитывают следующие факторы:
Форма заболевания, будь то кожная, мукозная или висцеральная
Вид Leishmania, вызвавший инфекцию
Географическая область, где больной был инфицирован
Вероятность того, что данный вид Leishmania восприимчив к лечению
Статус иммунной системы больного
Метод применения лекарственного препарата и возможные побочные эффекты
Лекарственные препараты, используемые для лечения лейшманиоза, включают:
липосомальный амфотерицин B (обычно используемый для лечения грибковых инфекций);
милтефозин;
амфотерицин B дезоксихолат (обычно используемый для лечения грибковых инфекций);
натрия стибоглюконат и меглумина антимонат;
флуконазол или родственные лекарственные препараты (используемые для лечения грибковых инфекций).
Эффективность липосомального амфотерицина В является наиболее вероятной, но он обладает большим количеством потенциальных побочных эффектов, должен вводиться непосредственно в вену (внутривенно) и дорого стоит. Альтернативой является амфотерицин В дезоксихолат, но его побочные эффекты более тяжелые, чем при применении липосомального амфотерицина В.
Милтефозин имеет преимущество в виде приема внутрь, но он не назначается беременным женщинам, поскольку он может приводить к развитию врожденных пороков. Женщины детородного возраста, принимающие милтефозин, должны применять эффективные методы контрацепции.
Натрия стибоглюконат и меглумина антимонат могут отрицательно влиять на сердце и другие органы. Тяжесть побочных эффектов увеличивается с возрастом человека. Во многих регионах мира была зарегистрирована резистентность. В Соединенных Штатах Америки стибоглюконат натрия больше не продается.
Флуконазол и родственные противогрибковые препараты, принимаемые внутрь, могут быть эффективными в некоторых случаях кожного лейшманиоза. Они не используются для лечения мукозного или висцерального лейшманиоза.
Кожный лейшманиоз
Лечение небольших и неосложненных язв, вызванных видами Leishmania, не приводящими к мукозному лейшманиозу, включает:
криотерапию (замораживание) или термотерапию при язвах;
местное наложение на язвы паромомициновой мази (амебицид);
инъекции стибоглюконата натрия в язвы (форма для инъекции в язвы в Соединенных Штатах Америки отсутствует);
противолейшманиозный препарат.
Криотерапия может быть болезненной и ее применение ограничивается небольшими очагами. Для термотерапии требуется специальное устройство, которое не является широко доступным. Мазь паромомицина и натрия стибоглюконат для подкожных инъекций не продаются в Соединенных Штатах. Если язва заживает сама по себе, врачи могут наблюдать за ней, а не лечить, при условии, что язва вызвана одним из видов Leishmania, не вызывающих лейшманиоз слизистых оболочек. Если она продолжает заживать, лечение не требуется.
Применяется лечение противолейшманиозным препаратом
При больших, множественных или потенциально обезображивающих язвах
Если местная терапия недоступна или неэффективна
При язвах, вызванных Leishmania braziliensis или родственными видами в Латинской Америке, которые являются причиной мукозного лейшманиоза
У людей с ослабленной иммунной системой
При кожном лейшманиозе среди всех противолейшманиозных препаратов эффективность липосомального амфотерицина B или милтефозина будет наиболее вероятной.
При вторичной инфекции кожной язвы, вызванной лейшманиями, используется антибиотик, эффективный для лечения инфекций кожи и мягких тканей.
Мукозный лейшманиоз
Предпочтительными лекарственными препаратами являются:
милтефозин;
липосомальный амфотерицин В;
Применяются либо милтефозин внутрь, либо липосомальный амфотерицин В в вену (внутривенно). Натрия стибоглюконат и меглумина антимонат являются альтернативой у людей, инфицированных в областях, где не была зарегистрирована резистентность.
При обезображивании носа или лица может понадобиться реконструктивное хирургическое вмешательство, но его следует отложить на 12 месяцев после окончания лечения, чтобы избежать отторжения кожного лоскута в случае возникновения рецидива.
Висцеральный лейшманиоз
Предпочтительными лекарственными препаратами являются:
липосомальный амфотерицин В;
в качестве альтернативы — милтефозин
Висцеральный лейшманиоз представляет собой опасное для жизни заболевание, а липосомальный амфотерицин B является лекарственным препаратом выбора. Милтефозин был эффективен при лечении висцерального лейшманиоза в Индии и соседних странах, но там были зарегистрированы ранние признаки резистентности.
Натрия стибоглюконат или меглумина антимонат (оба являются препаратами, содержащими сурьму) одно время были методом выбора для лечения висцерального лейшманиоза, но резистентность к ним в Индии и в некоторых других странах теперь широко распространена, а их побочные эффекты внушают беспокойство. Они остаются альтернативой в регионах Латинской Америки и Африки, где резистентность еще не стала проблемой.
Могут потребоваться такие меры поддерживающего характера, как надлежащее питание, переливание крови или антибиотики для лечения сопутствующих бактериальных инфекций.
Больные СПИДом
Липосомальный амфотерицин B или милтефозин используется для лечения висцерального лейшманиоза у больных СПИДом. Милтефозин является альтернативой, но его эффективность менее вероятна. Кроме того, лечение СПИДа антиретровирусными препаратами может улучшить иммунный ответ больного против лейшманий и снизить риск рецидива.
У некоторых больных СПИДом и рецидивирующим висцеральным лейшманиозом назначается липосомальный амфотерицин В через регулярные промежутки времени после первоначального лечения, чтобы предотвратить рецидивы заболевания.
Профилактика лейшманиоза
Профилактика лейшманиоза начинается с предупреждения укусов песчаной мухи.
Для туристов и людей, постоянно проживающих в местах распространения данной инфекции, полезными могут быть следующие меры:
нанесение на открытую кожу репеллентов, в состав которых входит ДЭТА (диэтилтолуамид);
использование сеток для защиты от насекомых, надкроватных сеток и одежды, обработанных такими инсектицидами, как перметрин;
одежда с длинными рукавами, длинные штаны и носки;
нахождение в помещении в период от заката до рассвета, когда песчаные мухи наиболее активны.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители Справочника не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Центры по контролю и профилактике заболеваний: Лейшманиоз