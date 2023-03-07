Африканская сонная болезнь человека — это инфекция, возбудителем которой являются простейшие Trypanosoma brucei gambiense и Trypanosoma brucei rhodesiense. Она передается с укусом мухи цеце.

Сонная болезнь распространена исключительно в странах экваториальной Африки.

В месте укуса мухи может образоваться болезненный бугорок, затем возникает лихорадка, озноб, головная боль, увеличение лимфатических узлов, иногда сыпь, и, наконец, развиваются сонливость, нарушения походки, а при отсутствии лечения — кома и смерть.

Диагноз обычно подтверждается путем выявления простейших (одноклеточных инфекционных микроорганизмов) в образцах крови, жидкости из лимфатических узлов или спинномозговой жидкости.

Инфицированным лицам следует назначать один из лекарственных препаратов, эффективных против Trypanosoma.

(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях).

Сонная болезнь распространена только в тех районах экваториальной Африки, где обитает муха цеце. Существует две формы сонной болезни. Возбудителями являются два разных вида Trypanosoma. Одна форма (возбудитель Trypanosoma brucei gambiense) распространена в Западной и Центральной Африке. Другая (возбудитель Trypanosoma brucei rhodesiense) — в восточной части Африки. Обе формы встречаются в Уганде.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пытается ликвидировать африканский трипаносомоз, и в результате усилий по контролю этого заболевания за последние 20 лет произошло резкое снижение случаев инфицирования (> 95 %, приблизительно 800 случаев в 2021 году). Ежегодно в Соединенных Штатах Америки диагностируется в среднем один случай, всегда у путешественников в эндемичные регионы или у иммигрантов из них.

Другой вид, Trypanosoma cruzi, является эндемичным в Южной и Центральной Америке и вызывает болезнь Шагаса (американский трипаносомоз).

Передача Trypanosoma brucei gambiense и Trypanosoma brucei rhodesiense обычно передаются людям при укусе зараженной мухи цеце и вводе простейших в кожу. Одноклеточные организмы перемещаются в лимфатическую систему и кровоток, где они размножаются. Затем они перемещаются по органам и тканям во всем организме и в конечном итоге достигают головного мозга. Передача инфекции происходит, когда муха кусает инфицированного человека или животное, а затем другого человека. Инфицированная мать может передать простейших своему ребенку во время беременности или родов. В редких случаях заражение происходит при переливании крови. Теоретически инфекция может быть передана с органом при трансплантации от инфицированного донора. Жизненный цикл Trypanosoma brucei gambiense и Trypanosom... Изображение Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.

Симптомы африканской сонной болезни При африканской сонной болезни различные части тела заражаются в следующем порядке: Кожа

Кровь и лимфатические узлы

головной мозг и спинномозговая жидкость (жидкость, омывающая спинной и головной мозг). Скорость прогрессирования болезни и вызываемые ею симптомы зависят от вида, к которому принадлежат простейшие. Кожа В месте укуса мухи цеце в течение от нескольких дней до 2 недель может возникнуть бугорок. Он приобретает темно-красную окраску и может превращаться в болезненную и припухшую язву. Кровь и лимфатические узлы Инфекция распространяется в крови и лимфе в течение недель или месяцев. У человека развивается перемежающаяся лихорадка, озноб, головная боль, а также боли в мышцах и суставах. Может наблюдаться временный отек лица. У некоторых людей развивается сыпь, а также увеличиваются задне-шейные лимфатические узлы. Может развиться анемия. Головной мозг и спинномозговая жидкость В случае поражения головного мозга и спинномозговой жидкости головная боль становится постоянной. Человек становится заторможенным, не может сосредоточиться, у него развивается шаткость походки. Сонливость усугубляется: человек может заснуть прямо во время работы. При отсутствии лечения поражение мозга прогрессирует, приводя к коме и смерти. Смерть наступает в течение нескольких месяцев либо 2–3 лет с момента развития симптомов, в зависимости от вида, к которому принадлежит возбудитель. Причиной смерти иногда является недостаточное питание или другие инфекции.

Диагностика африканской сонной болезни Анализ крови или жидкости из лимфатического узла

Люмбальная пункция и анализ спинномозговой жидкости. Африканская сонная болезнь диагностируется при выявлении простейших в образцах крови или жидкости из лимфатического узла. Иногда для обнаружения простейших выполняется анализ образца костного мозга или жидкости из язвы. Выполняется спинномозговая пункция (люмбальная пункция) с помощью иглы, которая вводится между позвонками в поясничном отделе позвоночника, чтобы получить образец спинномозговой жидкости (жидкости, омывающей головной и спинной мозг), чтобы определить, затронула ли инфекция спинномозговую жидкость и головной мозг. В образце определяют простейших, а также другие признаки инфекции. К таким признакам относится повышение давления спинномозговой жидкости и увеличение количества белых кровяных клеток в жидкости.

Лечение африканской сонной болезни Лекарственные препараты, эффективно воздействующие на данные виды простейших Лечение африканской сонной болезни зависит от вида, вызвавшего ее, и стадии заболевания. К лечению сонной болезни следует приступать в кратчайшие сроки, применяя для этой цели соответствующие эффективные лекарственные препараты. Однако некоторые лекарственные препараты могут иметь очень серьезные побочные эффекты. Выбор лекарственного препарата зависит от вида возбудителя (gambiense или rhodesiense), а также от того, распространилась ли инфекция на головной мозг и в спинномозговую жидкость. Если инфекция не затрагивает головной мозг и спинномозговую жидкость, эффективны следующие лекарственные препараты: сурамин при rhodesiense ;

при gambiense — фексинамидазол или, в качестве альтернативы, пентамидин. Фексинидазол — это пероральный лекарственный препарат, который является предпочтительным препаратом для лечения нетяжелой инфекции, вызванной видом gambiense, с поражением головного мозга и спинномозговой жидкости или без них. Если инфекция распространилась на головной мозг и спинномозговую жидкость, эффективны следующие лекарственные препараты: при нетяжелом gambiense — фексинидазол;

при тяжелом gambiense — эфлорнитин в виде монотерапии или в сочетании с нифуртимоксом, или меларсопрол (если эфлорнитин недоступен);

при rhodesiense — меларсопрол. Меларсопрол может обладать тяжелыми, иногда представляющими угрозу для жизни побочными эффектами, однако во многих африканских странах он зачастую является единственным доступным средством против сонной болезни в случаях, когда сонная болезнь поражает головной мозг. Для снижения риска некоторых подобных побочных эффектов могут применяться кортикостероиды. Анализов, подтверждающих излечение человека, не существует. Поэтому после лечения врачи наблюдают за людьми в течение 24 месяцев, и, если симптомы повторяются, они берут образец спинномозговой жидкости для проверки на наличие паразитов.

Профилактика африканской сонной болезни Человек может уменьшить вероятность укуса мухи цеце при помощи следующих мер: Избегать посещения районов с высокой распространенностью мухи цеце: Во время путешествий по районам Африки, где обитает муха цеце, можно уточнить у местного населения, каких мест следует избегать.

Носить плотную верхнюю одежду с длинными рукавами и длинные штаны: Муха цеце способна прокусить тонкую одежду.

Носить одежду нейтральной расцветки, сливающейся с окружающей средой: Яркие и темные цвета привлекают муху цеце.

Использование репеллентов по мере необходимости, хотя они могут оказаться неэффективными против мухи цеце.