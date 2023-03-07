Амебная инфекция головного мозга: Первичный амебный менингоэнцефалит

Первичный амебный менингоэнцефалит — это редкое заболевание, как правило, с летальным исходом вследствие инфицирования центральной нервной системы (спинного и головного мозга), вызванное амебой Naegleria fowleri, одним из видов свободноживущих амеб.

Амебы могут проникать в головной мозг через нос, когда люди плавают в зараженной пресной воде.

Первичный амебный менингоэнцефалит может быстро прогрессировать от изменения обоняния или вкуса, головных болей, ригидности шеи, тошноты и рвоты до спутанности сознания и смерти.

Для выявления амеб врачи выполняют спинномозговую пункцию, чтобы получить образец спинномозговой жидкости, и иногда берут небольшой кусочек ткани мозга (биопсию), затем исследуют и анализируют полученный образец.

Трудно определить наилучшее лечение, но врачи обычно используют комбинацию лекарственных препаратов, включая милтефозин.

(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях).

Свободноживущие амебы — это простейшие (одноклеточные инфекционные микроорганизмы), которые живут в земле или воде и не нуждаются в хозяине — человеке либо животном. Хотя они редко вызывают заболевания у человека, некоторые из видов таких амеб могут создать серьезную угрозу для жизни человека.

Naegleria fowleri, также известная как «пожирающая мозг амеба», распространена по всему миру. В Соединенных Штатах большинство инфекций наблюдались в южных штатах после контакта с теплой пресной воды в озерах и речках летом. Наegleria fowleri может также проживать в горячих источниках или теплой воде, сбрасываемой промышленными предприятиями, в плохо обслуживаемых бассейнах с минимальным количеством хлорирования или без него, и в почве. Она может даже размножаться в нагревателях воды при температурах до 46 °C и выживать в течение коротких периодов при более высоких температурах. Naegleria не живет в соленой воде.

Когда люди, чаще всего дети или молодые люди, плавают в зараженной воде, амеба может попасть в центральную нервную систему через нос. Когда они достигают головного мозга, они вызывают воспаление и разрушение тканей, которые обычно быстро прогрессируют к смерти.

Первичный амебный менингоэнцефалит отличается от гранулематозного амебного энцефалита, который является еще одной очень редкой, обычно смертельной инфекцией центральной нервной системы, вызванной различными свободноживущими амебами видов Acanthamoeba или Balamuthia mandrillaris. Гранулематозный амебный энцефалит обычно поражает людей с ослабленной иммунной системой либо слабым здоровьем, и обычно прогрессирует медленнее, чем первичный амебный менингоэнцефалит.

Симптомы первичного амебного менингоэнцефалита Симптомы первичного амебного менингоэнцефалита начинаются в течение 1–2 недель. Иногда первыми симптомами являются изменения вкуса или запаха. Позже у людей появляется головная боль, тугоподвижность шеи, повышенная чувствительность к свету, тошнота и рвота. У больных может появиться спутанность сознания, сонливость и припадки. Заболевание может быстро прогрессировать и привести к смерти через 10 дней.

Диагностика первичного амебного менингоэнцефалита Люмбальная пункция и анализ спинномозговой жидкости;

биопсия головного мозга. Врачи подозревают наличие первичного амебного менингоэнцефалита у людей, у которых отмечаются симптомы и которые недавно плавали в пресной воде, но диагноз подтвердить сложно. Визуализирующие исследования, такие как компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ), делаются для исключения других возможных причин инфекции головного мозга, но они не могут подтвердить, что причиной инфекции являются амебы. Выполняется спинномозговая (люмбальная) пункция, чтобы получить образец жидкости, омывающей головной и спинной мозг (спинномозговая жидкость). Этот анализ помогает исключить некоторые другие возможные причины менингита или инфекции головного мозга, но врачи не всегда могут найти амеб в образцах. В специализированных лабораториях могут применяться и другие методы, с большей степенью вероятности способные выявлять наличие амеб. К ним относятся: Бакпосев (выращивание микроорганизмов в лаборатории до получения достаточного количества для идентификации)

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) для выявления генетического материала амебы

Биопсия ткани головного мозга, которая окрашивается и исследуется под микроскопом или анализируется методом ПЦР

Лечение первичного амебного менингоэнцефалита Комбинация лекарственных препаратов Поскольку немногие больные выживают, сложно определить эффективные методы лечения первичного амебного менингоэнцефалита. Обычно применяется комбинация нескольких лекарственных препаратов, а именно: милтефозин; и один или несколько из нижеследующих: амфотерицин B (обычно используемый для лечения грибковых инфекций — противогрибковый препарат);

рифампицин (антибиотик);

флуконазол либо родственные ему препараты вориконазол, кетоконазол или итраконазол (противогрибковые препараты);

азитромицин (антибиотик). Несмотря на то, что милтефозин может вызывать врожденные дефекты плода у беременных женщин, врачи часто используют его, потому что первичный амебный энцефалит обычно приводит к летальному исходу без лечения, поэтому потенциальные преимущества терапии перевешивают риск. Женщины детородного возраста, принимающие этот лекарственный препарат, должны применять эффективные методы контрацепции.