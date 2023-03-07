Амебная инфекция головного мозга: Гранулематозный амебный энцефалит

Гранулематозный амебный энцефалит — крайне редкое заболевание центральной нервной системы, вызываемое двумя видами свободноживущих амеб, Acanthamoeba или Balamuthia mandrillaris, и обычно приводящее к летальному исходу. Обычно заболевание поражает людей с ослабленной иммунной системой либо слабым здоровьем.

Амебы проникают через кожу или легкие и попадают в головной мозг с кровотоком.

Симптомы гранулематозного амебного энцефалита начинаются постепенно и включают спутанность сознания, головную боль, помутнение зрения, судороги и язвы на коже.

Визуализирующие обследования и спинномозговая пункция могут помочь врачам исключить другие потенциальные причины. Если имеется кожная язва, из нее берут образец и исследуют под микроскопом для поиска амеб. Кроме того, диагностической ценностью может обладать биопсия головного мозга.

Для лечения инфекции врачи обычно используют комбинацию лекарственных препаратов, включая милтефозин.

(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях).

Свободноживущие амебы — это простейшие (одноклеточные инфекционные микроорганизмы), которые живут в земле или воде и не нуждаются в хозяине — человеке либо животном. Хотя они редко вызывают заболевания у человека, некоторые из видов таких амеб могут создать серьезную угрозу для жизни человека.

Амебы, которые вызывают гранулематозный амебный энцефалит, живут в воде, почве и пыли по всему миру. Многие люди подвергаются контакту, но немногие инфицируются. Обычно инфекция поражает людей с ослабленной иммунной системой либо слабым здоровьем, однако здоровые лица также могут заразиться Balamuthia mandrillaris.

Амебы проникают через кожу или легкие и попадают в головной мозг с током крови.

Гранулематозный амебный энцефалит отличается от первичного амебного менингоэнцефалита. Первичный амебный менингоэнцефалит, хотя и редко, может поражать здоровых людей, плавающих в пресной воде. Первичный амебный менингоэнцефалит вызван свободноживущей амебой Наegleria fowleri, которая попадает в центральную нервную систему через нос.

Симптомы гранулематозного амебного энцефалита Симптомы гранулематозного амебного энцефалита проявляются постепенно. Характерны спутанность сознания, головные боли и судороги. У зараженного может быть слегка повышена температура, затуманенное зрение, изменения в поведении, проблемы с речью, координацией движений или зрением. Может наступить паралич одной стороны тела или лица. Кроме симптомов, описанных выше, Balamuthia mandrillaris может вызывать раны на коже. Большинство зараженных людей умирают обычно через 7–120 дней после появления первых симптомов.

Диагностика гранулематозного амебного энцефалита Компьютерная томография или магнитно-резонансная томография головного мозга;

Спинномозговая пункция

биопсия кожных язв или очагов в головном мозге. Обычно выполняются такие процедуры, как компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга, а также спинномозговая пункция (люмбальная пункция) для диагностики гранулематозного амебного энцефалита. Эти анализы помогают исключить все другие причины, но не могут подтвердить диагноз. Амебы обычно присутствуют на поверхности кожных язв, которые подвергаются биопсии. Кроме того, диагностической ценностью может обладать биопсия головного мозга. Гранулематозный амебный энцефалит часто диагностируется только после смерти.

Лечение гранулематозного амебного энцефалита Комбинация лекарственных препаратов Гранулематозный амебный энцефалит и кожные язвы обычно обрабатывают комбинацией лекарственных препаратов, включая: милтефозин; и один или несколько из нижеследующих: пентамидин (обычно используется для лечения грибковых инфекций — противогрибковый препарат — или инфекций, вызываемых простейшими);

сульфадиазин или триметоприм/сульфаметоксазол (антибиотики);

флуцитозин (противогрибковый препарат);

флуконазол либо родственные ему лекарственные препараты вориконазол или итраконазол (противогрибковые препараты);

амфотерицин В (противогрибковый препарат);

азитромицин или кларитромицин (антибиотики). Некоторые из этих лекарственных препаратов принимают внутрь, а другие вводят путем инъекций. Некоторые из них можно вводить несколькими способами. Несмотря на то, что милтефозин может вызывать врожденные дефекты плода у беременных женщин, врачи часто используют его, потому что гранулематозный амебный энцефалит обычно приводит к летальному исходу без лечения, поэтому потенциальные преимущества терапии перевешивают риск. Женщины детородного возраста, принимающие этот лекарственный препарат, должны применять эффективные методы контрацепции. Иногда также необходимо хирургическое вмешательство. При наличии кожных язв проводят их обработку.