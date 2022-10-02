Энтеробиоз

Инфекция возникает после проглатывания яиц острицы. В тонком кишечнике из яйца выходит личинка, которая перемещается в толстую кишку. Там личинки созревают в течение 2–6 недель, а взрослые острицы начинают спариваться. После развития яиц взрослая самка острицы перемещается через прямую кишку в задний проход, чтобы отложить яйца. Яйца откладываются в липком желеобразном веществе, которое прилипает к коже вокруг заднего прохода. Оттуда яйца могут попадать под ногти, на одежду, постельное белье, игрушки и пищу. Яйца могут выжить вне организма человека в течение 3 недель при нормальной комнатной температуре.

Яйца часто попадают в рот с пальцев или из зараженной еды. Дети могут повторно инфицироваться, перенося яйца из области заднего прохода в рот. Дети, которые сосут свой большой палец, находятся в группе риска заражения, как собственно говоря, и взрослые, которые проживают с такими детьми, или люди, практикующие оральный и анальный секс.