Энтеробиоз вызывается кишечным круглым червем Enterobius vermicularis и обычно поражает детей, но риску также подвергаются взрослые члены их семей и лица, осуществляющие уход, люди, пребывающие в специализированных медицинских учреждениях, а также лица, которые контактируют с инфицированным партнером во время полового акта.
Люди могут заразиться инфекцией, проглотив яйца круглых червей с пищей.
Инфекция может вызывать зуд в области заднего прохода.
Диагноз инфекции устанавливается при помощи идентификации яиц, а иногда и взрослых особей остриц вокруг заднего прохода.
При установлении диагноза и через 2 недели назначаются противопаразитарные препараты, такие, как мебендазол, альбендазол или пирантел памоат, которые излечивают инфекцию.
(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях).
Энтеробиоз — это самая распространенная глистная инвазия в США, возникающая, согласно оценкам, примерно у 20–42 миллионов человек. Во всем мире заражены не менее миллиарда людей всех социально-экономических классов.
Большинство случаев энтеробиоза происходит у детей школьного возраста, взрослых, ухаживающих за детьми, или членов семьи инфицированного ребенка.
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Пути передачи остриц
Инфекция возникает после проглатывания яиц острицы. В тонком кишечнике из яйца выходит личинка, которая перемещается в толстую кишку. Там личинки созревают в течение 2–6 недель, а взрослые острицы начинают спариваться. После развития яиц взрослая самка острицы перемещается через прямую кишку в задний проход, чтобы отложить яйца. Яйца откладываются в липком желеобразном веществе, которое прилипает к коже вокруг заднего прохода. Оттуда яйца могут попадать под ногти, на одежду, постельное белье, игрушки и пищу. Яйца могут выжить вне организма человека в течение 3 недель при нормальной комнатной температуре.
Яйца часто попадают в рот с пальцев или из зараженной еды. Дети могут повторно инфицироваться, перенося яйца из области заднего прохода в рот. Дети, которые сосут свой большой палец, находятся в группе риска заражения, как собственно говоря, и взрослые, которые проживают с такими детьми, или люди, практикующие оральный и анальный секс.
Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.
Симптомы энтеробиоза
У большинства детей симптомы отсутствуют. Однако у некоторых из них область вокруг заднего прохода начинает зудеть из-за того, что липкое вещество и яйца раздражают кожу. При чесании кожа раздражается и заражается бактериями. У девочек острицы могут вызывать зуд и раздражение влагалища.
Диагностика энтеробиоза
Исследование под микроскопом прозрачной клейкой ленты, которая прикладывается к области заднего прохода для сбора яиц
Обнаружение взрослых остриц в области заднего прохода
Диагноз энтеробиоза подтверждается наличием яиц или, реже, взрослых особей остриц вокруг заднего прохода. Яйца можно собрать, приложив липкую прозрачную ленту между складками вокруг заднего прохода. Это следует делать рано утром перед тем, как ребенок сходит в туалет или успеет подтереться. Липкую ленту необходимо отнести врачу для микроскопического исследования. Врач может попросить родителей или лиц, ухаживающих за ребёнком, повторять данную процедуру на протяжении нескольких дней подряд, чтобы гарантировать обнаружение яиц гельминтов при их наличии.
Лучшим способом найти взрослых особей остриц остается осмотр заднего прохода ребенка через 1–2 часа после того, как ребенок заснул. Острицы белые и тонкие как волосок. Они двигаются и видны невооруженным глазом.
Профилактика энтеробиоза
Несмотря на успешное медикаментозное лечение энтеробиоза часто случается рецидив, отчасти потому, что яйца могут выжить вне организма человека на протяжении 3 недель. Поэтому некоторые врачи рекомендуют лечение для всей семьи.
Следующие меры помогают предотвратить распространение остриц:
мытье рук с мылом и теплой водой после использования туалета, смены подгузников и перед приготовлением еды (самый эффективный способ);
регулярная стирка одежды, постельных принадлежностей и игрушек;
очистка пылесосом помещений и мягкой мебели для уничтожения яиц;
если люди заражены, прием душа каждое утро для удаления яиц с кожи;
избегание орально-анального контакта во время полового акта.
Лечение энтеробиоза
Мебендазол, альбендазол или пирантел памоат (препараты для уничтожения червей — противогельминтные средства)
Однократная доза мебендазола, альбендазола или пирантела памоата, повторно принятая спустя 2 недели, обычно избавляет от инфекции острицами.
Для облегчения симптомов зуда на участок вокруг заднего прохода наносится крем или мазь против зуда, например, вазелин.