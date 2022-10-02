Трихинеллез — это инфекция, вызванная круглым червем Trichinella spiralis или другим видом Trichinella. К симптомам относятся диарея, спазмы в животе, боль в мышцах и жар.

Такая инфекция вызвана употреблением в пищу сырого или подвергшегося недостаточной термической обработке зараженного мяса.

Сначала возникает тошнота, диарея, спазмы в животе, позже — боль в мышцах, слабость, жар, головная боль, а иногда воспаление других органов.

Через несколько недель после инфицирования назначается анализ крови для определения антител к Trichinella .

Тщательное приготовление мяса может убить личинки Trichinella , а замораживание свинины (но не мяса диких животных) обычно убивает личинок.

Противопаразитарные препараты, такие, как альбендазол, могут уничтожить гельминтов в кишечнике, но не личинок в мышцах, а для облегчения боли в мышцах необходимы анальгетики.

(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях).

Личинки трихинеллы обитают в мышечных тканях животных, как правило, свиней, диких кабанов, лис, медведей, моржей и многих других плотоядных. В некоторых случаях такие личинки содержатся в мышечных тканях лошадей, которых кормят мясными пищевыми добавками.

У людей трихинеллез развивается при употреблении сырого, подвергшегося недостаточной термической или кулинарной обработке мяса животных-носителей паразитов. У большинства людей инфекция возникает после употребления свинины, особенно в местах, где свиней кормят сырыми мясными обрезками и отбросами, или при употреблении мяса дикого кабана, медведя или моржа.

По оценкам, ежегодно в мире регистрируется около 10 000 случаев трихинеллеза. В США ежегодно фиксируется 20 случаев малярии.

Когда человек съедает мясо, содержащее живые цисты трихинеллы, стенки цисты перевариваются в желудке и освобождают личинок, которые быстро созревают во взрослых особей и начинают спариваться в кишечнике. После спаривания мужские особи погибают и поэтому не играют роли в развитии инфекции. Женская особь внедряется в стенки кишечника и через несколько дней начинает производить личинок.

Выделение личинок продолжается в течение 4–6 недель. Затем женская особь также погибает и удаляется из организма человека. Личинки переносятся в организме через лимфатические сосуды и кровоток. Личинки проникают в мышцы, вызывая воспаление. Через 1–2 месяца они образуют цисты, которые могут жить в теле в течение многих лет. В конце концов погибшие личинки либо абсорбируются, либо затвердевают (кальцифицируются).

Жизненный цикл круглого червя Trichinella Изображение Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.

Некоторые мышцы, такие, как мышцы языка, вокруг глаз и межреберные мышцы, инфицируются чаще всего. Личинки редко образуют цисты в сердечной мышце, однако приблизительно у четверти болеющих трихинеллезом людей на электрокардиограмме (ЭКГ) присутствуют признаки воспалительного процесса в сердце.

Симптомы трихинеллеза Симптомы трихинеллеза варьируют в зависимости от стадии инфекции, количества личинок, поврежденных тканей и общего физического состояния человека. У многих людей симптомы отсутствуют. Симптомы трихинеллеза могут появляться в двух стадиях. 1-я стадия: Кишечная инфекция развивается через 1–2 дня после поедания зараженного мяса. К симптомам относится тошнота, диарея, спазмы в животе, а также небольшой жар.

2-я стадия: Симптомы от проникновения личинок в мышцы обычно появляются спустя 7–15 дней. К симптомам относится боль и чувствительность в мышцах, слабость, жар, головная боль, отек лица, особенно вокруг глаз. Часто боль выражается больше всего в мышцах, которые помогают дышать, говорить, жевать и глотать. Может возникнуть сыпь, но без зуда. У некоторых людей краснеют белки глаз, глаза начинают болеть и становятся чувствительными к яркому свету. Если личинок много, может развиться воспаление сердца, головного мозга и легких. В результате возникает сердечная недостаточность, нарушение сердечного ритма, припадки и серьезные проблемы с дыханием. Смерть наступает в редких случаях. Без лечения большинство симптомов трихинеллеза исчезает через три месяца, хотя неопределенная мышечная боль и усталость могут наблюдаться дольше.

Диагностика трихинеллеза Анализ крови для выявления антител к паразиту Диагноз трихинеллеза невозможно установить при помощи микроскопического исследования кала. Относительную надежность предоставляют анализы крови на антитела к Trichinella spiralis, но они не дают положительный результат до 3–5 недель после начала симптомов. В случае отрицательных результатов врач обычно основывает начальный диагноз трихинеллеза на симптомах и наличии повышенного уровня эозинофилов (один из видов лейкоцитов) в анализе крови. Анализ на антитела повторяется с недельными интервалами в течение нескольких недель для подтверждения диагноза. Биопсия мышечной ткани (удаляется образец ткани, который исследуется под микроскопом), выполненная после второй недели инфекции, может показать наличие личинок или цист, но необходимость в ней возникает редко.

Профилактика трихинеллеза Трихинеллез можно предотвратить тщательным приготовлением мяса, особенно свинины и продуктов из свинины, при температуре выше 71 °C до полного прожаривания. Как вариант, личинки в домашней свинине толщиной менее 15 сантиметров погибают при заморозке свинины при –5 °C в течение 20 дней. Замораживание не рекомендуется для мяса диких животных, поскольку они могут быть инфицированы видом Trichinella, который не погибает при низких температурах. Копчение, соление или нагревание в микроволновой печи не уничтожает личинки. Мясорубки и другие предметы, используемые для приготовления сырого мяса, следует тщательно мыть. Также важно мыть руки с мылом и водой. Также не следует кормить свиней сырым мясом.