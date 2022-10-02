Токсокароз — это инфекция, вызванная личинками круглых червей Toxocara canis или Toxocara cati, паразитирующих на животных.

Маленькие дети заражаются при поедании почвы, зараженной калом животных, содержащим яйца круглого червя.

Инфекция может вызывать жар, кашель или хрипы, увеличение печени, а у некоторых людей и ухудшение зрения.

Врач подтверждает диагноз, идентифицируя антитела к круглому червю в образце крови.

Регулярная дегельминтизация собак и кошек помогает предотвратить инфекцию.

Как правило, в лечении нет необходимости, но оно может заключаться в приеме противопаразитарных препаратов и кортикостероидов.

(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях).

Токсокароз возникает в основном у детей, которые заражаются яйцами токсокары, проглатывая почву, зараженную калом собак, кошек или других животных-носителей паразита. Песочницы, где часто испражняются собаки и коты, представляют особую опасность. Дети часто переносят яйца через руки в рот или могут съедать зараженный песок. Иногда взрослые проглатывают яйца, которые находились в зараженной почве, на других поверхностях или руках, и заражаются. Взрослые и дети, у которых возникает тяга к употреблению несъедобных вещей, например почвы или глины (такое нарушение называется парорексия), находятся в группе риска.

После проглатывания яиц личинки вылупляются в кишечнике. Личинки внедряются в стенки кишечника и распространяются с кровотоком. Повреждается почти любая ткань тела, но чаще всего повреждаются печень и легкие. Личинки могут оставаться живыми в течение многих месяцев, передвигаться в тканях, причиняя ущерб и провоцируя воспаление.

Личинки не созревают до взрослых особей у людей, но они могут жить в организме в течение многих месяцев. Для созревания личинкам необходим другой хозяин: собака, кошка или другие животные.

Яйца Toxocara могут поглощаться другими млекопитающими, например, кроликами или овцами. В организме этих животных из яиц высвобождаются личинки, которые проникают в стенки кишечника и распространяются по различным тканям, где образуют цисты. Изредка человек заражается при употреблении в пищу сырого или непроваренного мяса этих животных.

Жизненный цикл нематоды Toxocara Изображение Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.

Симптомы токсокароза Симптомы токсокароза могут появиться в течение нескольких недель после проглатывания яиц. Они варьируются в зависимости от пораженного органа. Самыми распространенными симптомами является жар, кашель, хрипы и увеличение печени. У некоторых людей наблюдаются кожные высыпания, увеличение селезенки или рецидивирующая пневмония. Пропадает аппетит. Когда личинки заражают глаз (обычно только один глаз), они обычно не вызывают никаких симптомов либо очень легкие симптомы. Однако глаза могут воспаляться с возможным повреждением или утратой зрения.

Диагностика токсокароза Анализ крови для выявления антител к паразиту Врач может заподозрить токсокароз у пациента с увеличенной печенью, воспалением легких, лихорадкой и высоким уровнем эозинофилов (один из видов лейкоцитов). Диагноз токсокароза подтверждается при выявлении антител к токсокаре в крови. (Антитела — это белки, вырабатываемые иммунной системой для защиты организма от атак, в том числе, паразитов). В редких случаях берут образец печеночной или другой ткани (биопсия) для поиска личинок или идентификации воспалительного процесса.

Профилактика токсокароза Регулярная дегельминтизация собак и кошек помогает предотвратить инфекцию. Если песочница не используется, ее необходимо закрывать, чтобы предотвратить испражнение животных в ней. Следует запрещать детям, а также взрослым, у которых наблюдается тяга к поеданию несъедобных материалов, таких, как земля и глина, брать их в рот.