Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Собачий сердечный гельминтоз

(дирофиляриоз)

Авторы:Chelsea Marie, PhD, University of Virginia;
William A. Petri, Jr, MD, PhD, University of Virginia School of Medicine
Проверено/пересмотрено окт. 2022
Просмотреть профессиональную версию

Возбудителем собачьего сердечного гельминтоза является круглый червь Dirofilaria immitis (или другой подобный круглый червь), который передается человеку инфицированными комарами.

  • Собачьи круглые черви не могут завершить свой жизненный цикл в организме человека и не живут долго в нем, поэтому у людей редко случаются симптомы.

  • У большинства инфицированных людей нет симптомов, но если червь перемещается в легкие и умирает, у человека возможен кашель и боль в груди.

  • Врачи могут выявить собачий сердечный гельминтоз при обнаружении бугорка в легких при выполнении плановой рентгенографии органов грудной клетки.

  • Никакое лечение не требуется, потому что инфекция проходит сама по себе.

(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях и Общие сведения о филяриозных инфекциях).

Собачий сердечный гельминтоз — филяриозный гельминтоз, который редко поражает людей, поскольку гельминты не могут завершить свой жизненный цикл в организме человека и не могут выживать в нем на протяжении достаточно длительного времени.

Собачий сердечный гельминтоз может передаваться при укусе человека комаром, который откладывает личинки гельминта в месте укуса. В коже личинки обычно погибают. Однако иногда личинки выживают на протяжении достаточно длительного времени, перемещаются с кровью в легкие, где погибают, образуя бугорок (узелок), который можно обнаружить на рентгеновском снимке. Изредка личинки перемещаются в глаза, мозг или яички и образуют там бугорки.

Симптомы собачьего сердечного гельминтоза

Личинки, погибающие в легких, могут не вызывать никаких симптомов, хотя у некоторых людей могут развиваться кашель и боль в груди. Изредка они кашляют кровью.

Диагностика собачьего сердечного гельминтоза

  • Взятие и исследование образца ткани легких

Врачи могут выявить собачий сердечный гельминтоз при обнаружении бугорка в легких при выполнении плановой рентгенографии органов грудной клетки. Бугорок может быть похож на опухоль в легких. Врачи могут провести специальные рентгенологические исследования или взять образец опухоли (биопсия) и исследовать его под микроскопом, чтобы убедиться, что она не злокачественная.

Лечение собачьего сердечного гельминтоза

  • Самостоятельное разрешение инфекции

Инфицированным больным не требуется лечение. Собачий сердечный гельминтоз проходит сам по себе.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.