Возбудителем собачьего сердечного гельминтоза является круглый червь Dirofilaria immitis (или другой подобный круглый червь), который передается человеку инфицированными комарами.

Собачьи круглые черви не могут завершить свой жизненный цикл в организме человека и не живут долго в нем, поэтому у людей редко случаются симптомы.

У большинства инфицированных людей нет симптомов, но если червь перемещается в легкие и умирает, у человека возможен кашель и боль в груди.

Врачи могут выявить собачий сердечный гельминтоз при обнаружении бугорка в легких при выполнении плановой рентгенографии органов грудной клетки.

Никакое лечение не требуется, потому что инфекция проходит сама по себе.

(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях и Общие сведения о филяриозных инфекциях).

Собачий сердечный гельминтоз — филяриозный гельминтоз, который редко поражает людей, поскольку гельминты не могут завершить свой жизненный цикл в организме человека и не могут выживать в нем на протяжении достаточно длительного времени.

Собачий сердечный гельминтоз может передаваться при укусе человека комаром, который откладывает личинки гельминта в месте укуса. В коже личинки обычно погибают. Однако иногда личинки выживают на протяжении достаточно длительного времени, перемещаются с кровью в легкие, где погибают, образуя бугорок (узелок), который можно обнаружить на рентгеновском снимке. Изредка личинки перемещаются в глаза, мозг или яички и образуют там бугорки.

Симптомы собачьего сердечного гельминтоза Личинки, погибающие в легких, могут не вызывать никаких симптомов, хотя у некоторых людей могут развиваться кашель и боль в груди. Изредка они кашляют кровью.

Диагностика собачьего сердечного гельминтоза Взятие и исследование образца ткани легких Врачи могут выявить собачий сердечный гельминтоз при обнаружении бугорка в легких при выполнении плановой рентгенографии органов грудной клетки. Бугорок может быть похож на опухоль в легких. Врачи могут провести специальные рентгенологические исследования или взять образец опухоли (биопсия) и исследовать его под микроскопом, чтобы убедиться, что она не злокачественная.