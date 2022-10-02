Дракункулез

Симптомы дракункулеза возникают, когда гельминт прорывает кожу. Над местом, где располагается самка гельминта, образуется волдырь. Участок кожи вокруг волдыря чешется, горит и воспаляется — опухает, краснеет и болит. Вещества, выделяемые гельминтом, могут вызвать аллергическую реакцию, которая приводит к затрудненному дыханию, рвоте, возникновению зудящей сыпи и боли, приводящей к потере трудоспособности. В скором времени волдырь вскрывается, и становится виден сам гельминт. Затем гельминт покидает тело человека, а симптомы ослабевают.

Волдырь обычно заживает после того, как взрослый гельминт покидает тело. Однако приблизительно у 50 % больных развивается бактериальная инфекция вокруг раны по ходу перемещения гельминта.

Иногда суставы и сухожилия возле волдыря повреждаются, вызывая боль в суставах и другие симптомы артрита.