Дракункулез — это инфекционное заболевание, вызываемое круглым червем Dracunculus medinensis, который также называется гвинейским гельминтом. Он вызывает возникновение болезненной воспаленной раны на коже и изнурительный артрит.
Люди заражаются через питье воды, в которой содержатся крошечные ракообразные, зараженные круглым червем.
После спаривания самки гельминта перемещаются к коже и формируют волдырь, чаще всего в нижней части ног или на ступнях, с отеком, покраснением и жгучей болью вокруг него; суставы, возле которых возникают волдыри, могут быть поражены.
Врач может подтвердить диагноз инфекции при обнаружении гельминта внутри волдыря.
Для профилактики инфекции необходимо пить только фильтрованную, кипяченую или хлорированную воду.
Гельминта удаляют, медленно наматывая его на палочку или хирургическим путем.
(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях).
В середине 1980-х годов 3,5 миллионов человек были заражены дракункулезом. Эта болезнь была широко распространена во многих частях тропической Африки, Йемена, Индии и Пакистана. Но в 2018 году, благодаря международным мероприятиям по ликвидации дракункулеза, было зафиксировано лишь 28 случаев. В 2021 году было зарегистрировано только 14 случаев заболевания у людей. Его передача остается в узком поясе всего лишь нескольких африканских стран — Чад, Мали и Эфиопия, и, возможно, Судан и Южный Судан. Близится час полной ликвидации дракункулеза.
Пути передачи дракункулеза
Люди заражаются через питье воды, в которой содержатся крошечные инфицированные паразитом ракообразные. Незрелые формы гельминта (личинки) Dracunculus живут внутри ракообразных. После попадания в желудок ракообразные погибают, высвобождая личинок, которые проникают в брюшную полость через стенки кишечника. В брюшной полости личинки в течение около 1 года превращаются во взрослых особей, которые затем спариваются. После спаривания самки гельминтов покидают брюшную полость и перемещаются сквозь ткани под кожу, обычно по направлению к голеням или стопам. Там они образовывают волдырь. Волдырь вызывает сильный дискомфорт с жжением и в конечном итоге прорывается. Когда человек пытается облегчить жжение, погружая ногу в воду, беременная самка гельминта выпускает в воду личинок. Оказавшись в воде, личинки находят ракообразных и внедряются в них. Если беременная самка паразита не достигает поверхности кожи, то она погибает и разлагается с образованием рубца (обызвествления) под кожей.
Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.
Симптомы дракункулеза
Симптомы дракункулеза возникают, когда гельминт прорывает кожу. Над местом, где располагается самка гельминта, образуется волдырь. Участок кожи вокруг волдыря чешется, горит и воспаляется — опухает, краснеет и болит. Вещества, выделяемые гельминтом, могут вызвать аллергическую реакцию, которая приводит к затрудненному дыханию, рвоте, возникновению зудящей сыпи и боли, приводящей к потере трудоспособности. В скором времени волдырь вскрывается, и становится виден сам гельминт. Затем гельминт покидает тело человека, а симптомы ослабевают.
Волдырь обычно заживает после того, как взрослый гельминт покидает тело. Однако приблизительно у 50 % больных развивается бактериальная инфекция вокруг раны по ходу перемещения гельминта.
Иногда суставы и сухожилия возле волдыря повреждаются, вызывая боль в суставах и другие симптомы артрита.
Диагностика дракункулеза
Обнаружение гельминта в месте образования волдыря
Диагноз дракункулеза становится очевидным, когда взрослый гельминт появляется в волдыре.
Для обнаружения обызвествленных гельминтов может применяться рентгенологическое исследование.
Профилактика дракункулеза
Возможными мерами профилактики дракункулеза являются:
фильтрование питьевой воды через мелкую марлю;
кипячение воды;
употребление только обработанной хлором воды.
Инфицированным людям настоятельно рекомендуется не входить в источники питьевой воды, чтобы не загрязнять их.
Лечение дракункулеза
Удаление взрослого гельминта
Обычно взрослые черви (длина которых может достигать 120 см) медленно извлекаются в течение нескольких дней или недель посредством наматывания на палочку. Когда показывается голова, ее нужно захватить рукой и обернуть этот конец гельминта вокруг тонкой палочки. Постепенно, по мере ослабления сопротивления гельминта, палочку поворачивают, наматывая на нее паразита. В конце концов гельминт извлекается полностью и уничтожается. При наличии доступа к медицинскому обслуживанию гельминта можно достать через небольшой надрез после местного обезболивания.
Лекарственных препаратов, способных уничтожить этих гельминтов, не существует. Однако в случае развития бактериальной инфекции вокруг раны по ходу перемещения гельминта может потребоваться антибиотикотерапия.