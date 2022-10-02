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Дракункулез

(ришта)

Авторы:Chelsea Marie, PhD, University of Virginia;
William A. Petri, Jr, MD, PhD, University of Virginia School of Medicine
Проверено/пересмотрено окт. 2022
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Дракункулез — это инфекционное заболевание, вызываемое круглым червем Dracunculus medinensis, который также называется гвинейским гельминтом. Он вызывает возникновение болезненной воспаленной раны на коже и изнурительный артрит.

  • Люди заражаются через питье воды, в которой содержатся крошечные ракообразные, зараженные круглым червем.

  • После спаривания самки гельминта перемещаются к коже и формируют волдырь, чаще всего в нижней части ног или на ступнях, с отеком, покраснением и жгучей болью вокруг него; суставы, возле которых возникают волдыри, могут быть поражены.

  • Врач может подтвердить диагноз инфекции при обнаружении гельминта внутри волдыря.

  • Для профилактики инфекции необходимо пить только фильтрованную, кипяченую или хлорированную воду.

  • Гельминта удаляют, медленно наматывая его на палочку или хирургическим путем.

(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях).

В середине 1980-х годов 3,5 миллионов человек были заражены дракункулезом. Эта болезнь была широко распространена во многих частях тропической Африки, Йемена, Индии и Пакистана. Но в 2018 году, благодаря международным мероприятиям по ликвидации дракункулеза, было зафиксировано лишь 28 случаев. В 2021 году было зарегистрировано только 14 случаев заболевания у людей. Его передача остается в узком поясе всего лишь нескольких африканских стран — Чад, Мали и Эфиопия, и, возможно, Судан и Южный Судан. Близится час полной ликвидации дракункулеза.

Пути передачи дракункулеза

Люди заражаются через питье воды, в которой содержатся крошечные инфицированные паразитом ракообразные. Незрелые формы гельминта (личинки) Dracunculus живут внутри ракообразных. После попадания в желудок ракообразные погибают, высвобождая личинок, которые проникают в брюшную полость через стенки кишечника. В брюшной полости личинки в течение около 1 года превращаются во взрослых особей, которые затем спариваются. После спаривания самки гельминтов покидают брюшную полость и перемещаются сквозь ткани под кожу, обычно по направлению к голеням или стопам. Там они образовывают волдырь. Волдырь вызывает сильный дискомфорт с жжением и в конечном итоге прорывается. Когда человек пытается облегчить жжение, погружая ногу в воду, беременная самка гельминта выпускает в воду личинок. Оказавшись в воде, личинки находят ракообразных и внедряются в них. Если беременная самка паразита не достигает поверхности кожи, то она погибает и разлагается с образованием рубца (обызвествления) под кожей.

Симптомы дракункулеза

Симптомы дракункулеза возникают, когда гельминт прорывает кожу. Над местом, где располагается самка гельминта, образуется волдырь. Участок кожи вокруг волдыря чешется, горит и воспаляется — опухает, краснеет и болит. Вещества, выделяемые гельминтом, могут вызвать аллергическую реакцию, которая приводит к затрудненному дыханию, рвоте, возникновению зудящей сыпи и боли, приводящей к потере трудоспособности. В скором времени волдырь вскрывается, и становится виден сам гельминт. Затем гельминт покидает тело человека, а симптомы ослабевают.

Волдырь обычно заживает после того, как взрослый гельминт покидает тело. Однако приблизительно у 50 % больных развивается бактериальная инфекция вокруг раны по ходу перемещения гельминта.

Иногда суставы и сухожилия возле волдыря повреждаются, вызывая боль в суставах и другие симптомы артрита.

Диагностика дракункулеза

  • Обнаружение гельминта в месте образования волдыря

Диагноз дракункулеза становится очевидным, когда взрослый гельминт появляется в волдыре.

Для обнаружения обызвествленных гельминтов может применяться рентгенологическое исследование.

Профилактика дракункулеза

Возможными мерами профилактики дракункулеза являются:

  • фильтрование питьевой воды через мелкую марлю;

  • кипячение воды;

  • употребление только обработанной хлором воды.

Инфицированным людям настоятельно рекомендуется не входить в источники питьевой воды, чтобы не загрязнять их.

Лечение дракункулеза

  • Удаление взрослого гельминта

Обычно взрослые черви (длина которых может достигать 120 см) медленно извлекаются в течение нескольких дней или недель посредством наматывания на палочку. Когда показывается голова, ее нужно захватить рукой и обернуть этот конец гельминта вокруг тонкой палочки. Постепенно, по мере ослабления сопротивления гельминта, палочку поворачивают, наматывая на нее паразита. В конце концов гельминт извлекается полностью и уничтожается. При наличии доступа к медицинскому обслуживанию гельминта можно достать через небольшой надрез после местного обезболивания.

Лекарственных препаратов, способных уничтожить этих гельминтов, не существует. Однако в случае развития бактериальной инфекции вокруг раны по ходу перемещения гельминта может потребоваться антибиотикотерапия.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.