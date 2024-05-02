Цистоизоспороз — это инфекция, вызванная паразитом Cystoisospora (Isospora) belli. Основные симптомы — жидкая диарея со спазмами в животе и тошнота.
Люди могут заразиться Cystoisospora в результате употребления пищи или воды, зараженной этим паразитом.
Симптомы цистоизоспороза более тяжелые и длительные у людей с ослабленной иммунной системой, например, у больных с ВИЧ.
Симптомы могут быть разными, но включают жидкую диарею, спазмы в животе, повышение температуры и потерю веса.
Как правило, врач определяет инфекцию, обнаруживая Cystoisospora в образце кала.
Цистоизоспороз можно лечить триметопримом/сульфаметоксазолом (TMP/SMX).
(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях).
Цистоизоспороз чаще всего встречается в тропических и субтропических климатических условиях.
Изображение предоставлено библиотекой изображений центров по контролю и профилактике заболеваний.
Симптомы цистоизоспороза
Основным симптомом цистоизоспороза является внезапная, бескровная водянистая диарея. Другие симптомы включают повышение температуры, спазмы в животе, тошноту, утомляемость и потерю веса. Симптомы у людей с нормальной иммунной системой обычно появляются в течение нескольких недель, а затем исчезают.
У людей с ослабленной иммунной системой, включая больных с терминальной стадией ВИЧ-инфекции, циклоспороз может вызывать тяжелую диарею, которая иногда не проходит в течение длительного времени.
Диагностика цистоизоспороза
Анализы стула
Для диагностики цистоизоспороза образец кала исследуют под микроскопом для выявления яиц Cystoisospora. Специальные методы могут быть использованы для увеличения шансов выявления яиц.
Если с помощью анализа кала не удалось выявить причину стойкой диареи, врачи могут использовать гибкий зонд с оптической системой (эндоскоп) для обследования верхней части пищеварительного тракта. Врачи могут использовать эту процедуру для получения образца ткани, подлежащей исследованию и анализу (биопсия). Cystoisospora, если они присутствуют, можно увидеть в образце биопсии из кишечника.
Лечение цистоизоспороза
Триметоприм/сульфаметоксазол (TMP/SMX)
Инфицированным людям с симптомами могут назначить TMP/SMX для приема внутрь.
У больных с ВИЧ крайне важна максимально эффективная терапия ВИЧ-инфекции антиретровирусными препаратами. Такое лечение может укреплять ослабленную иммунную систему, что обычно помогает купировать диарею и другие симптомы. Больным с терминальной стадией ВИЧ-инфекции может понадобиться повышенная доза TMP/SMX и более длительный курс лечения. Иногда для профилактики рецидива у больных ВИЧ необходима длительная поддерживающая терапия TMP/SMX.
При цистоизоспорозе пациентам с аллергией на (или непереносимостью) TMP/SMX можно назначать пириметамин. Лейковорин назначается одновременно для профилактики анемии и низкого количества лейкоцитов, которые являются побочными эффектами пириметамина.
Ципрофлоксацин применялся для лечения цистоизоспороза, но он менее эффективен, чем TMP/SMX.
Профилактика цистоизоспороза
Профилактика заключается в мытье рук и мерах предосторожности при приеме пищи и воды.
Во время путешествий в тропические и субтропические регионы широкого распространения инфекции следует избегать употребления в пищу продуктов, не подвергающихся термической обработке, например, салатов и овощей, а также не употреблять воду и лед, которые могут быть загрязнены. Важно мытье рук с мылом и водой. Кипяченая питьевая вода безопасна. При помощи фильтрации воды через фильтр 0,1 или 0,4 микрон можно удалить цисты Cystoisospora и других паразитов, а также бактерий, вызывающих заболевания. Подробные рекомендации для международных путешественников доступны в Желтой книге Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC): меры предосторожности в отношении продуктов питания и воды.
Дополнительная информация
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