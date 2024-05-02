цистоизоспороз

Основным симптомом цистоизоспороза является внезапная, бескровная водянистая диарея. Другие симптомы включают повышение температуры, спазмы в животе, тошноту, утомляемость и потерю веса. Симптомы у людей с нормальной иммунной системой обычно появляются в течение нескольких недель, а затем исчезают.

У людей с ослабленной иммунной системой, включая больных с терминальной стадией ВИЧ-инфекции, циклоспороз может вызывать тяжелую диарею, которая иногда не проходит в течение длительного времени.