Циклоспороз — это инфекция тонкого кишечника, вызванная паразитом Cyclospora cayetanensis. Основные симптомы — жидкая диарея со спазмами в животе и тошнота.

Люди могут заразиться Cyclospora , потребляя импортированные продукты или воду, зараженные паразитом.

Симптомы циклоспороза могут быть более тяжелыми у людей с ослабленной иммунной системой, например, у больных с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Симптомы могут быть разными, но включают жидкую диарею, спазмы в животе, повышение температуры и потерю веса.

Врач определяет инфекцию, обнаруживая Cyclospora в образцах кала.

Для лечения циклоспороза применяют триметоприм/сульфаметоксазол (TMP/SMX).

(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях).

Циклоспороз чаще всего встречается в теплых климатических зонах с плохими санитарными условиями. Жители и путешественники в эндемических зонах подвергаются риску заражения.

Циклоспороз все чаще регистрируется в США, Канаде и Европе. В Соединенных Штатах Америки вспышки обычно происходят летом и связаны с употреблением свежих продуктов, таких как малина, ежевика, клубника, черника, базилик, кинза, горох, стручковый горох, приготовленные овощи и различные салаты.

Жизненный цикл Cyclospora Изображение Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.

Симптомы циклоспороза Основным симптомом циклоспороза является внезапная, бескровная, водянистая диарея и тошнота. Другие симптомы включают повышение температуры, спазмы в животе, рвоту, утомляемость и потерю веса. Симптомы у людей с нормальной иммунной системой длятся от нескольких дней до месяца и дольше. Возможны рецидивы. У людей с ослабленной иммунной системой, включая больных с терминальной стадией ВИЧ, циклоспороз может вызывать тяжелую диарею, которая иногда не проходит в течение длительного времени.

Диагностика циклоспороза Анализы стула Для диагностики циклоспороза образец кала исследуют под микроскопом для выявления яиц Cyclospora. Специальные методы могут быть использованы для увеличения шансов выявления яиц. В некоторых референтных лабораториях используют молекулярные методы для выявления ДНК паразита. Если с помощью анализа кала не удалось выявить причину стойкой диареи, врачи могут использовать гибкий зонд с оптической системой (эндоскоп) для обследования верхней части пищеварительного тракта и взятия образца ткани (биопсия) для изучения под микроскопом и анализа на ДНК паразита.

Лечение циклоспороза Триметоприм/сульфаметоксазол (TMP/SMX)

ципрофлоксацин в качестве альтернативы. Большинство здоровых людей выздоравливают без лечения. При отсутствии лечения заболевание может длиться от нескольких дней до месяца или дольше и может рецидивировать. Методом выбора для лечения циклоспороза является прием TMP/SMX в двойной дозе внутрь в течение 7–10 дней. У больных с ВИЧ крайне важна максимально эффективная терапия ВИЧ-инфекции антиретровирусными препаратами. Такое лечение может укреплять ослабленную иммунную систему, что обычно помогает купировать диарею и другие симптомы. Больным с терминальной стадией ВИЧ может помочь повышенная доза TMP/SMX и более длительный курс лечения. При циклоспорозе ципрофлоксацин и иногда нитазоксанид являются альтернативой TMP/SMX.