Криптоспоридиоз — это кишечная инфекция, вызываемая простейшими паразитами криптоспоридиями. Основные симптомы — спазмы в животе и диарея.

Люди заражаются, употребляя загрязненную воду или пищу, которая была в контакте с инфицированными людьми или животными.

Спазмы в животе и водянистая диарея могут начаться внезапно и иногда сопровождаются тошнотой, рвотой, жаром и слабостью.

Врачи ставят диагноз на основании осмотра кала или анализа кала больного на предмет обнаружения следов паразита.

Здоровые люди часто выздоравливают самостоятельно, но им может потребоваться лечение антипаразитарным препаратом.

У больных с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или людей с ослабленной иммунной системой диарея может продолжаться даже после завершения курса лечения противопаразитарным препаратом.

Адекватный уровень гигиены и мытье рук помогают предотвратить распространение инфекции, также так и кипячение питьевой воды.

(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях).

Паразиты криптоспоридии представляют собой простейшие, которые поражают человека и многие виды животных по всему миру.

Заражение криптоспоридиозом происходит:

при попадании криптоспоридий внутрь организма человека с водой или пищей, загрязненными калом человека или животных, содержащим яйца паразитов;

Попадание паразитов в организм из почвы или предметов, зараженных яйцами

Попадание паразитов в организм при тесном контакте с инфицированным человеком или животным

Яйца криптоспоридий, защищенные толстой оболочкой, очень стойкие и часто присутствуют в бассейнах, ванных, аквапарках, озерах и реках по всему миру. Для паразита не смертельны низкие температуры и стандартный уровень хлора в плавательных бассейнах и питьевой воде.

После проглатывания яиц они перемещаются в кишечник, где из них развивается незрелая форма паразита, который попадает в клетки, составляющие оболочку кишечника. Паразит созревает, размножается и откладывает яйца. Затем люди распространяют яйца через фекалии. Даже небольшое количество яиц криптоспоридий может вызывать инфекцию. Из-за того, что огромное количество криптоспоридий (от 10 до 100 миллионов) могут выходить через стул из организма зараженного человека или животного, а также из-за того, что всего лишь нескольких проглоченных организмов могут начать заражение, инфекция может легко передаваться от человека к человеку, например, в детских садах или контактных зоопарках.

Жизненный цикл Cryptosporidium Изображение Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.

Криптоспоридиоз часто вызывает диарею у детей, живущих в странах с низким уровнем санитарии. Также им заражаются люди, путешествующие в таких местах. Криптоспоридиоз также вызывает вспышки диареи в США, при этом основные причины включают проглатывание зараженной воды в бассейнах или аквапарках, контакт с инфицированным скотом и контакт с инфицированными людьми в детских учреждениях.

Люди с ослабленной иммунной системой, особенно больные с поздней стадией ВИЧ-инфекции, склонны к криптоспоридиозу и, скорее всего, болезнь у них будет протекать тяжело и в течение длительного времени.

Знаете ли Вы, что...

Симптомы криптоспоридиоза Симптомы криптоспоридиоза могут начаться внезапно через 7 дней после заражения и в основном представлены спазмами в животе и водянистой диареей. Также может наблюдаться тошнота, рвота, потеря аппетита, жар и слабость. Симптомы сохраняются на протяжении 1–2 недель, затем ослабевают. Яйца паразитов в кале могут распространяться в течение нескольких недель после исчезновения симптомов. У людей с ослабленным иммунитетом симптомы криптоспоридиоза могут появляться постепенно, диарея может варьировать от легкой до очень тяжелой (более 5–10 литров жидкого стула в день у людей с ВИЧ) и сохраняться в течение длительного времени. Криптоспоридиоз также связан с дефицитом питательных веществ у детей, проживающих в регионах с низким уровнем санитарии.

Диагностика криптоспоридиоза Анализы стула Для диагностики криптоспоридиоза врачи могут отправить образец кала больного для анализа на белок, выделяемый паразитом (тест на антигены), или генетический материал (ДНК) паразита. Другим способом является исследование образца кала больного под микроскопом на яйца криптоспоридий, но этот метод менее чувствительный, а для обнаружения паразита может понадобиться более одного образца. Специальные методы могут быть использованы для увеличения шансов выявления яиц. Врачи могут использовать гибкую смотровую трубку (эндоскоп) для осмотра верхней части пищеварительного тракта, включая первую часть тонкой кишки (двенадцатиперстную кишку), когда при диагностических анализах стула не удается выявить причину стойкой диареи. Врачи могут использовать эту процедуру для получения образца ткани, подлежащей исследованию и анализу (биопсия). Криптоспоридии, если они присутствуют, можно увидеть в образце биопсии из кишечника.

Лечение криптоспоридиоза Людям с нормальной иммунной системой и тяжелой или персистирующей диареей назначается лечение нитазоксанидом, который принимается внутрь.

Больным с ВИЧ назначают лечение ВИЧ-инфекции плюс иногда нитазоксанид для облегчения симптомов.

При тяжелой диарее — жидкости и противодиарейные препараты Люди со здоровой иммунной системой обычно выздоравливают самостоятельно. Если у них имеется тяжелая или стойкая диарея, нитазоксанид для приема внутрь (противопаразитарное средство) может способствовать ускорению выздоровления. Эффективность какого бы то ни было лекарственного препарата у пациентов с иммуносупрессией не доказана. Для пациентов с ВИЧ наиболее важной составляющей терапии является лечение этой инфекции (антиретровирусными препаратами). После того, как подобное лечение укрепляет ослабленную иммунную систему, диарея обычно уменьшается. Хотя нитазоксанид не излечивает криптоспоридиоз у больных с ВИЧ, он может облегчить диарею и другие симптомы. Чтобы облегчить симптомы, врачи также могут попробовать паромомицин или комбинацию паромомицина и азитромицина. Людям с тяжелой диареей может потребоваться введение жидкостей.