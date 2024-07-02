Менингококковые инфекции вызывают бактерии вида Neisseria meningitidis (менингококк). К ним относятся менингит и сепсис.

Инфекции распространяются через непосредственный контакт с выделениями из носа и горла.

У человека возникает общее недомогание и другие, часто серьезные симптомы, в зависимости от распространения инфекции.

Диагноз подтверждается за счет обнаружения бактерий в крови или образце инфицированной ткани.

Антибиотики и жидкости должны как можно быстрее вводиться внутривенно.

Менингококковые инфекции может помочь предотвратить вакцинация.

Большинство менингококковых инфекций представляют собой:

Менингит: Инфекция тканей, покрывающих головной и спинной мозг (мозговых оболочек)

Сепсис: Инфекция кровотока (которая называется менингококкемия, если ее вызывают менингококки)

Могут развиваться инфекции легких, суставов, глаз, сердца, прямой кишки и органов репродуктивной и мочевыделительной систем, но они встречаются реже.

В умеренном климате большинство менингококковых инфекций случаются в течение зимы и весны. Могут регистрироваться локальные вспышки, особенно в странах Африки к югу от Сахары между Сенегалом и Эфиопией. Этот регион, который включает 26 стран, известен как менингитный пояс.

Менингококки обитают в горле и носу у некоторых людей, не вызывая никаких симптомов. Такие люди называются носителями. Люди часто становятся переносчиками после вспышек. Однако инфекция обычно развивается у людей, которые ранее не контактировали с менингококком, а не у носителей этой инфекции. Инфекции распространяются через непосредственный контакт с выделениями из носа и горла инфицированного человека (включая носителей инфекции).

Чаще всего инфицируются:

дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет (см. также Менингит у детей).

Также инфекции более распространены среди:

подростков и молодых людей (в возрасте от 16 до 20 лет);

призывников;

студентов-первокурсников, проживающих в общежитиях;

путешествующих в регионе, где распространена менингококковая болезнь;

ВИЧ-инфицированные;

Мужчинам, вступающие в половую связь с другими мужчинами

людей, у которых селезенка была удалена или повреждена;

людей с недостаточным количеством белков комплемента, поддерживающих иммунную систему;

людей, принимающих экулизумаб или равелизумаб (препараты, блокирующие компонент иммунной системы, который называется система комплемента);

микробиологов, работающих с менингококками;

людей, тесно контактирующих с лицами, страдающими менингококковой инфекцией.

Другие факторы, которые могут увеличить риск менингококковой инфекции, включают заражение вирусной инфекцией, проживание в переполненном доме, хроническое заболевание, курение или вдыхание сигаретного дыма (пассивное курение).

В Соединенных Штатах Америки вспышки менингококковой инфекции встречаются редко и на их долю приходится лишь небольшой процент случаев. Вспышки как правило возникают среди людей, проводящих время или проживающих в стесненных условиях, например, в общежитиях, школах или детских садах и чаще всего случаются у людей в возрасте от 16 до 23 лет.

Симптомы менингококковой инфекции У большинства людей менингококковая инфекция вызывает серьезные симптомы. Менингит часто вызывает лихорадку, головную боль, красную сыпь и ригидность затылочных мышц. Он может также вызвать тошноту, рвоту и чувствительность к свету. У младенцев могут быть проблемы со вскармливанием и слабый плач, они могут быть раздражительными и вялыми. Сыпь, вызванная менингококковой инфекцией кровотока Изображение © Springer Science+Business Media Инфекции кровотока могут вызвать появление пятен красного или лилового цвета. Тяжелая инфекция может приводить к сепсису, который характеризуется опасным снижением артериального давления (шоком), склонностью к кровотечениям, дисфункции (недостаточности) различных органов (таких как почки и печень). Обширная сыпь, вызванная менингококковой инфекцией кровотока Изображение © Springer Science+Business Media В редких случаях менингококковая инфекция вызывает хроническое заболевание, которое вызывает легкие рецидивирующие симптомы, преимущественно затрагивающие суставы и кожу.

Диагностика менингококковых инфекций Исследование и посев на флору образцов крови или других инфицированных тканей, включая образец спинномозговой жидкости, полученной с помощью люмбальной пункции;

иногда метод полимеразной цепной реакции. Подозрение на менингококковую инфекцию возникает у людей с типичными симптомами, особенно, если симптомы наблюдались во время вспышки заболевания. Для подтверждения диагноза врач берет на анализ образец крови или других инфицированных тканей, выполняет спинномозговую (люмбальную) пункцию, чтобы получить образец жидкости, омывающей головной и спинной мозг (спинномозговая жидкость). Образцы изучаются под микроскопом для проверки наличия и идентификации бактерий. Образцы направляются в лабораторию для выявления бактерий после их выращивания (посев на флору) или проведения других лабораторных анализов. Если бактерии трудно выращивать, или результаты других анализов неоднозначны, врачи могут провести анализы для выявления фрагментов генетического материала бактерий. Анализы, которые обнаруживают генетический материал в микроорганизмах, называются анализами на основе нуклеиновых кислот. Методика полимеразной цепной реакции (ПЦР) — это пример такого вида анализов. Методика ПЦР выполняется на образцах спинномозговой жидкости, крови или других инфицированных тканей. Она используется для создания множества копий гена бактерии, облегчая идентификацию бактерии. Иногда врачи проводят анализы крови для выявления антител к бактериям или капсулы, которая окружает бактерии. Однако результаты этих анализов все равно должны быть подтверждены посевом. Также может выполняться анализ бактерий для подбора эффективного антибиотика (процедура определения чувствительности).

Лечение менингококковых инфекций Введение антибиотиков в вену (внутривенно)

внутривенное введение жидкостей;

возможно применение кортикостероидов. До получения результатов бактериологического исследования, идентифицирующего возбудителя инфекции, больного обычно помещают в отделение интенсивной терапии и реанимации и в кратчайшие сроки начинают внутривенное введение антибиотиков и жидкостей. Если наличие менингококков подтверждено, врачи заменяют антибиотики на те, которые показали наиболее высокую эффективность против этих бактерий по результатам анализа — обычно это цефтриаксон или пенициллин. Эти антибиотики вводятся внутривенно. Детям и взрослым, у которых есть подозрение на менингит, врачи назначают кортикостероиды (например, дексаметазон), поскольку эти препараты могут уменьшить повреждение нервной системы, вызванное инфекцией. Однако если менингит вызван Neisseria meningitidis, врачи обычно могут отменить кортикостероиды, поскольку эти препараты, по-видимому, помогают только людям, менингит у которых вызван Streptococcus pneumoniae или Haemophilus influenzae. Продолжение применения кортикостероидов может потребоваться пациентам, у которых надпочечники не вырабатывают достаточное количество кортикостероида кортизола.

Прогноз при менингококковых инфекциях В целом менингококковый менингит приводит к летальному исходу у 10–15 % людей. Тяжелые инфекции кровотока с септическим шоком приводят к смерти почти в 40 % случаев. У 10–20 % людей, выздоровевших от менингококкового менингита, наблюдаются тяжелые осложнения, например, постоянная потеря слуха, умственная отсталость или осложнения в виде инфекций кровотока, включая гангрену пальцев рук, ног или конечностей, которая может потребовать ампутации.

Профилактика менингококковых инфекций после контакта с заболевшим менингитом. Члены семьи, медицинский персонал и другие люди, находившиеся в тесном контакте с зараженными менингококковой инфекцией, должны получать антибиотик для профилактики развития инфекции. Антибиотики могут назначаться перорально или путем инъекций. Вакцинация Дополнительную информацию см. также в разделах Менингококковая вакцина и графики вакцинации для детей и подростков и взрослых от Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Во время вспышки лицам, находящимся в тесном контакте с инфицированными менингококком, также вводится вакцина против менингококка (в дополнение к антибиотикам).