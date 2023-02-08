Трихомоноз — это инфекция влагалища или уретры, передающаяся половым путем, и вызванная простейшими Trichomonas vaginalis, которые вызывают раздражение и выделения из влагалища и иногда симптомы со стороны мочевыделительной системы.
У женщин могут наблюдаться раздражение и болезненность в области половых органов, которые сопровождаются пенистыми зеленовато-желтыми выделениями из влагалища с рыбным запахом.
У мужчин, как правило, не возникает никаких симптомов, но у некоторых появляются пенистые выделения из уретры и болезненность или дискомфорт во время мочеиспускания.
Анализ образца выделений под микроскопом обычно позволяет врачу идентифицировать трихомонады.
Инфицированных людей и их половых партнеров лечат антибиотиками.
Использование презервативов во время полового акта может помочь предотвратить передачу трихомоноза и других инфекций, передающихся половым путем (ИППП), от одного человека другому.
(См. также Общие сведения об инфекциях, передающихся половым путем).
Влагалищные трихомонады часто вызывают передающуюся половым путем инфекцию влагалища у женщин, а также ИППП мочеиспускательного канала у мужчин и женщин. Женщины намного более склонны к проявлению симптомов. У 20 % женщин детородного возраста развивается трихомоноз влагалища (трихомонадный кольпит).
У людей с трихомонозом также может присутствовать гонорея или другие ИППП.
Симптомы трихомоноза
У женщин инфекция начинается с зеленовато-желтых пенистых выделений с рыбным запахом из влагалища. У некоторых женщин выделения незначительные. Появляется раздражение и болезненность в области половых органов. Половой акт может причинять боль. В тяжелых случаях область половых органов и окружающая кожа может быть воспалена, а ткани вокруг входа во влагалище (половые губы) могут быть отечными. Мочеиспускание становится болезненным и частым, как при инфекциях мочевого пузыря. Симптомы со стороны мочевыводящих путей и влагалища проявляются отдельно или совместно.
У большинства мужчин, больных трихомонозом уретры (трубки, по которой моча из мочевого пузыря выводится из организма), симптомы отсутствуют или бывают легкими, но все же они могут инфицировать своих половых партнеров. У некоторых мужчин наблюдаются пенистые выделения из уретры, болезненные ощущения во время мочеиспускания, частые позывы к мочеиспусканию.
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Диагностика трихомоноза
Осмотр и иногда посев образца выделений или мочи
Врачи подозревают диагноз трихомоноза у следующих людей:
Женщины с вагинальными инфекциями, а также их половые партнеры
Мужчины с инфекциями мочеиспускательного канала, а также их половые партнеры
Этот микроорганизм намного сложнее выявить у мужчин, чем у женщин.
У женщин диагноз устанавливается быстро при помощи анализа мазка влагалищных выделений, используя микроскоп для идентификации организма. Если результаты неясные, проводится посев образца в течение нескольких дней.
У мужчин выполняется забор образца выделений из полового члена (полученный утром перед мочеиспусканием), который исследуется при помощи микроскопа и направляется для посева в лабораторию. В качестве альтернативы врачи иногда проводят анализы для идентификации уникального генетического материала микроорганизма (ДНК или РНК) с использованием методов, увеличивающих количество генетического материала бактерий. Эти анализы называются тестами амплификации нуклеиновых кислот (ТАНК). При помощи этих методов легче обнаружить микроорганизмы.
В некоторых случаях микроскопическое исследование мочи устанавливает присутствие трихомонад, но идентификация более вероятна при посеве мочи.
Анализы на другие ИППП выполняются из-за того, что больные трихомонозом также могут быть заражены гонореей или хламидиозом.
Лечение трихомоноза
Антибактериальные препараты метронидазол или тинидазол;
одновременное лечение половых партнеров.
Женщину обычно лечат семидневным курсом антибиотиков — либо метронидазолом, либо тинидазолом. Мужчинам могут назначить лечение однократной дозой. Их половые партнеры должны проходить лечение одновременно, иначе женщины могут заразиться повторно. Иногда, если визит партнера женщины к врачу маловероятен, женщине выдаются лекарственные препараты или рецепт для передачи ее половому партнеру (так называемая ускоренная терапия партнера).
Метронидазол может вызывать металлический привкус во рту, тошноту и сокращение количества лейкоцитов. Женщины, принимающие лекарственный препарат, могут быть более чувствительны к дрожжевым инфекциям влагалища (вагинальный кандидоз).
Зараженным людям следует воздержаться от половых контактов до излечения инфекции, иначе они могут заразить своих партнеров.
Профилактика трихомоноза
Предотвратить развитие трихомоноза (и других ИППП) могут помочь следующие общие меры:
более безопасное сексуальное поведение, включая постоянное использование презерватива для орального, анального или генитального секса;
снижение риска заражения ИППП путем уменьшения количества половых партнеров, отсутствия половых партнеров из группы высокого риска (имеющих несколько половых партнеров или не практикующих более безопасный секс), или соблюдения взаимной моногамии или воздержания;
Быстрая постановка диагноза и оперативное лечение инфекции (для предотвращения передачи заболевания другим людям)
Идентификация половых партнеров инфицированных лиц, консультация или лечение таких партнеров