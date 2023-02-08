Трихомоноз — это инфекция влагалища или уретры, передающаяся половым путем, и вызванная простейшими Trichomonas vaginalis, которые вызывают раздражение и выделения из влагалища и иногда симптомы со стороны мочевыделительной системы.

У женщин могут наблюдаться раздражение и болезненность в области половых органов, которые сопровождаются пенистыми зеленовато-желтыми выделениями из влагалища с рыбным запахом.

У мужчин, как правило, не возникает никаких симптомов, но у некоторых появляются пенистые выделения из уретры и болезненность или дискомфорт во время мочеиспускания.

Анализ образца выделений под микроскопом обычно позволяет врачу идентифицировать трихомонады.

Инфицированных людей и их половых партнеров лечат антибиотиками.

Использование презервативов во время полового акта может помочь предотвратить передачу трихомоноза и других инфекций, передающихся половым путем (ИППП), от одного человека другому.

(См. также Общие сведения об инфекциях, передающихся половым путем).

Влагалищные трихомонады часто вызывают передающуюся половым путем инфекцию влагалища у женщин, а также ИППП мочеиспускательного канала у мужчин и женщин. Женщины намного более склонны к проявлению симптомов. У 20 % женщин детородного возраста развивается трихомоноз влагалища (трихомонадный кольпит).

У людей с трихомонозом также может присутствовать гонорея или другие ИППП.

Симптомы трихомоноза У женщин инфекция начинается с зеленовато-желтых пенистых выделений с рыбным запахом из влагалища. У некоторых женщин выделения незначительные. Появляется раздражение и болезненность в области половых органов. Половой акт может причинять боль. В тяжелых случаях область половых органов и окружающая кожа может быть воспалена, а ткани вокруг входа во влагалище (половые губы) могут быть отечными. Мочеиспускание становится болезненным и частым, как при инфекциях мочевого пузыря. Симптомы со стороны мочевыводящих путей и влагалища проявляются отдельно или совместно. У большинства мужчин, больных трихомонозом уретры (трубки, по которой моча из мочевого пузыря выводится из организма), симптомы отсутствуют или бывают легкими, но все же они могут инфицировать своих половых партнеров. У некоторых мужчин наблюдаются пенистые выделения из уретры, болезненные ощущения во время мочеиспускания, частые позывы к мочеиспусканию. Знаете ли Вы, что...

Диагностика трихомоноза Осмотр и иногда посев образца выделений или мочи Врачи подозревают диагноз трихомоноза у следующих людей: Женщины с вагинальными инфекциями, а также их половые партнеры

Мужчины с инфекциями мочеиспускательного канала, а также их половые партнеры Этот микроорганизм намного сложнее выявить у мужчин, чем у женщин. У женщин диагноз устанавливается быстро при помощи анализа мазка влагалищных выделений, используя микроскоп для идентификации организма. Если результаты неясные, проводится посев образца в течение нескольких дней. У мужчин выполняется забор образца выделений из полового члена (полученный утром перед мочеиспусканием), который исследуется при помощи микроскопа и направляется для посева в лабораторию. В качестве альтернативы врачи иногда проводят анализы для идентификации уникального генетического материала микроорганизма (ДНК или РНК) с использованием методов, увеличивающих количество генетического материала бактерий. Эти анализы называются тестами амплификации нуклеиновых кислот (ТАНК). При помощи этих методов легче обнаружить микроорганизмы. В некоторых случаях микроскопическое исследование мочи устанавливает присутствие трихомонад, но идентификация более вероятна при посеве мочи. Анализы на другие ИППП выполняются из-за того, что больные трихомонозом также могут быть заражены гонореей или хламидиозом.

Лечение трихомоноза Антибактериальные препараты метронидазол или тинидазол;

одновременное лечение половых партнеров. Женщину обычно лечат семидневным курсом антибиотиков — либо метронидазолом, либо тинидазолом. Мужчинам могут назначить лечение однократной дозой. Их половые партнеры должны проходить лечение одновременно, иначе женщины могут заразиться повторно. Иногда, если визит партнера женщины к врачу маловероятен, женщине выдаются лекарственные препараты или рецепт для передачи ее половому партнеру (так называемая ускоренная терапия партнера). Метронидазол может вызывать металлический привкус во рту, тошноту и сокращение количества лейкоцитов. Женщины, принимающие лекарственный препарат, могут быть более чувствительны к дрожжевым инфекциям влагалища (вагинальный кандидоз). Зараженным людям следует воздержаться от половых контактов до излечения инфекции, иначе они могут заразить своих партнеров.