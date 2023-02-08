Заражение вирусом папилломы человека (ВПЧ)

Вирус папилломы человека (ВПЧ) может передаваться половым путем и вызывать изменения в клетках, которые могут привести к появлению генитальных остроконечных кондилом или к предраку или раку шейки матки, влагалища, вульвы, заднего прохода или горла.

Различные типы вируса папилломы человека (ВПЧ) инфицируют различные части тела и могут вызывать бородавки, предрак или рак шейки матки, влагалища, вульвы, полового члена, заднего прохода и горла.

Генитальные остроконечные кондиломы — это видимые очаги поражения кожи, которые иногда вызывают жгучую боль. Предрак или рак гениталий или заднего прохода могут как вызывать кровотечение или новообразование, так и не проявляться симптомами.

Врачи идентифицируют кондиломы на основании их внешнего вида.

Рак шейки матки выявляют с помощью Пап-теста или анализа на ВПЧ, а некоторые люди из группы высокого риска проходят скрининг на рак заднего прохода.

Лечение генитальных остроконечных кондилом обычно заключается в замораживании (криотерапии) или нанесении на кондиломы лекарственных препаратов.

Вакцинация может предотвратить большинство видов ВПЧ-инфекций, которые вызывают генитальные остроконечные кондиломы или рак.

(См. также Общие сведения об инфекциях, передающихся половым путем).

ВПЧ является наиболее распространенной инфекцией, передающейся половым путем (ИППП). ВПЧ настолько часто встречается, что почти 80 % невакцинированных людей, ведущих половую жизнь, заражаются этим вирусом в какой-то момент своей жизни. В США заражение ВПЧ ежегодно становится причиной инфицирования около 14 миллионов человек. До появления вакцины против ВПЧ каждый год приблизительно 340 000–360 000 людей обращались за медицинской помощью по поводу генитальных остроконечных кондилом, вызванных ВПЧ. По мере того, как все больше и больше людей получают вакцину против ВПЧ, процент людей с ВПЧ-инфекцией снижается.

Большинство инфекций проходит через 1–2 года, но некоторые длятся дольше. Продолжительная инфекция, вызванная некоторыми видами ВПЧ, приводит к развитию некоторых типов рака.

Существует более 100 известных типов ВПЧ. Некоторые типы вызывают простые кожные бородавки. Другие типы — это ИППП, которые могут вызывать различные инфекции половых органов или заднего прохода:

Генитальные или анальные кондиломы: Такие кондиломы вызваны некоторыми типами ВПЧ, особенно типом 6 и 11. Типы 6 и 11 практически не вызывают рак. Эти кондиломы легко заметны и обычно обнаруживаются пациентом или медицинским работником.

Предрак (интраэпителиальная неоплазия) или рак: Другие типы ВПЧ, особенно 16 и 18, заражают аногенитальную область (задний проход и половые органы), но обычно не приводят к появлению легко заметных кондилом. Они могут инфицировать клетки и вызывать в них изменения, из-за чего эти клетки впоследствии превращаются в предраковые или злокачественные. В аногенитальной области эти изменения происходят чаще всего в шейке матки, вульве или заднем проходе, реже в мочеиспускательном канале или на половом члене. Многие виды рака горла также вызваны ВПЧ. Менее заметные бородавки, которые могут привести к предраку или раку, обычно не вызывают никаких симптомов. Люди с ослабленной иммунной системой (иммунодепрессия), например, с инфекцией, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), подвержены повышенному риску развития ВПЧ-ассоциированного рака.

Типы ВПЧ, которые поражают половые и ректальные области, обычно распространяются во время вагинального или анального полового акта, но могут также передаваться и через другие типы половых контактов. ВПЧ также распространяется во время орального секса, вызывая инфекции рта и повышая риск развития рака горла.

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Симптомы инфекции ВПЧ У женщин генитальные остроконечные кондиломы могут возникать на вульве, во влагалище и/или на коже в паховой области. У мужчин кондиломы встречаются чаще всего на половом члене, особенно под крайней плотью у необрезанных мужчин, или в уретре. У всех людей генитальные остроконечные кондиломы развиваются в области вокруг и внутри заднего прохода, особенно у людей, практикующих анальный секс. Генитальные остроконечные кондиломы обычно вызваны типами ВПЧ, которые практически не вызывают рак. Кондиломы не имеют симптомов у большинства людей, но иногда вызывают жгучую боль, зуд или дискомфорт. Генитальные остроконечные кондиломы легко заметны и часто обнаруживаются самим человеком, у которого они появились. Как правило, кондиломы появляются через 1–6 месяцев после заражения ВПЧ, проявляясь в виде маленьких мягких влажных наростов розового или серого цвета. Они растут быстро, превращаясь в грубые бугорки неправильной формы, которые поднимаются над кожей на узкой ножке. Неровная поверхность придает им вид маленькой цветной капусты. Чаще всего кондиломы растут скоплениями. Остроконечные кондиломы вокруг входа во влагалище Изображение Изображение любезно предоставлено Джо Милларом (Joe Millar) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний. Кондиломы могут быстрее расти и распространяться более широко у беременных женщин и людей с ослабленной иммунной системой, например, больных ВИЧ. Если ВПЧ приводит к развитию предрака или рака, он может не проявляться никакими симптомами, или же инфекция может вызывать кровотечение или появление видимого очага поражения либо новообразования. На более поздней стадии рак может вызывать другие симптомы (см. также Симптомы рака шейки матки, Раковые заболевания ротовой полости, носа и горла, а также Рак анального канала).

Диагностика инфекции ВПЧ При генитальных остроконечных кондиломах — обследование врачом

Скрининг на рак шейки матки включает Пап-тест и/или анализ на ВПЧ.

Иногда цитологическое исследование образца из заднего прохода (Пап-тест)

При аномальных результатах ВПЧ или Пап-теста иногда кольпоскопия, аноскопия и/или биопсия Диагноз генитальных остроконечных кондилом обычно ставится по их внешнему виду. Если кондиломы выглядят странно, кровоточат, превращаются в открытые язвочки (изъязвляются) или не сходят после лечения, врачу нужно взять их образец (биопсия) и изучить под микроскопом на предмет предрака или рака. При скрининге на рак шейки матки выполняется Пап-тест и/или анализ на ВПЧ. Врачи обычно используют первый анализ на ВПЧ для выявления любой группы типов ВПЧ, которые характеризуются высоким риском развития рака шейки матки. Результат может быть положительным или отрицательным, но тип ВПЧ не указывается. Часто врачи проводят контрольный тест для выявления конкретных типов ВПЧ, которые с наибольшей вероятностью могут вызывать рак (16 и 18) — процесс, называемый генотипированием. Генотипирование проводится с помощью таких исследований, как полимеразная цепная реакция (ПЦР). В этом исследовании создается множество копий гена, что позволяет врачу идентифицировать уникальный генетический материал (ДНК) ВПЧ. Если результаты Пап-теста из шейки матки или ВПЧ-теста отклоняются от нормы (положительные), врач может провести кольпоскопию (обследование шейки матки с использованием увеличителя) для выявления предрака или рака шейки матки. В странах с низким уровнем жизни без доступа к стандартным Пап-тестам или кольпоскопии скрининг и обследование на рак шейки матки включают анализ на ВПЧ и/или визуальный осмотр с использованием уксуса (уксусной кислоты) или йода (раствора Люголя). Аноскопия (с помощью гибкого зонда с оптической системой для обследования заднего прохода изнутри) проводится для выявления кондилом в заднем проходе. Во время кольпоскопии или аноскопии на эту область можно наносить один из видов уксуса, чтобы кондиломы можно было легче увидеть. При обнаружении очага поражения проводят биопсию.

Лечение инфекции ВПЧ Обычно лечение поражений с помощью лекарственных препаратов для местного применения или замораживания (криотерапия);

иногда лечение или удаление очагов поражений с помощью лазера, электрокаутеризации или хирургического вмешательства. Если иммунная система здоровая, в конце концов она берет ВПЧ под контроль и справляется с вирусом. Инфекция ВПЧ проходит через 8 месяцев в половине случаев. Менее чем в 10 % случаев она длится более 2 лет. Иногда генитальные остроконечные кондиломы проходят даже без лечения. Если у людей с генитальными остроконечными кондиломами ослаблена иммунная система, им необходимо пройти лечение, хотя в таких случаях кондиломы часто рецидивируют. При генитальных остроконечных кондиломах в число лекарственных препаратов для местного применения, которые наносятся непосредственно на кондиломы, входят подофиллотоксин, имиквимод, трихлоруксусную кислоту или синекатехины (мазь, изготовленная из экстракта зеленого чая). Такой подход требует многих аппликаций в течение недель или месяцев, может обжигать близлежащую кожу и обычно, хотя и не всегда, бывает эффективным. Кондиломы могут вернуться после на первый взгляд удачного курса лечения. Если лекарственные препараты для местного применения неэффективны, кондиломы удаляются при помощи лазера, электрического тока (электрокоагуляция), замораживания (криотерапии) или хирургического вмешательства. Используется местное обезболивание или наркоз, в зависимости от количества и размера удаляемых кондилом. В случае кондилом в уретре самым эффективным способом их удаления может быть оптический прибор (эндоскоп) с прикрепленным хирургическим инструментом, но при данной процедуре требуется общая анестезия. Часто эффективны лекарственные препараты, например, тиотепа, введенная в уретру, или препарат для химиотерапии 5-фтороурацил, введенный непосредственно в кондилому. Было установлено, что инъекции интерферона-альфа в кондиломы имеют некоторую эффективность. Все половые партнеры должны пройти осмотр на предмет наличия генитальных остроконечных кондилом и других ИППП, после чего, если необходимо, пройти курс лечения. Половые партнеры должны регулярно проходить осмотр на предмет наличия инфекции ВПЧ. Предраковые очаги поражения шейки матки (цервикальную интраэпителиальную неоплазию, или ЦИН) лечат с учетом тяжести изменений, оценивая их либо с помощью более частых Пап-тестов, часто с ВПЧ-тестом, либо крупной биопсии шейки матки (так называемая коническая биопсия, или петлевая электрохирургическая процедура эксцизии, или LEEP).

Профилактика инфекции ВПЧ Существует три вакцины, которые можно выбрать для вакцинации против ВПЧ: Девятивалентная: Защищает от девяти типов ВПЧ

Четырехвалентная: Защищает от четырех типов ВПЧ

Бивалентная: Защищает от двух типов ВПЧ В Соединенных Штатах Америки доступна только девятивалентная вакцина. Все три вакцины от ВПЧ обеспечивают защиту от двух типов ВПЧ (тип 16 и 18), которые вызывают около 70 % случаев рака шейки матки. Четырехвалентная вакцина обеспечивает защиту от двух типов ВПЧ (типов 6 и 11), которые вызывают более 90 % случаев генитальных остроконечных кондилом. Девятивалентная вакцина обеспечивает защиту от 5 других типов ВПЧ (типы 31, 33, 45, 52 и 58), которые вызывают около 15 % случаев рака шейки матки. Эти вакцины выполняются в виде инъекций в мышцу, как правило, плеча. Предпочтительно вакцина вводится в возрасте 11 или 12 лет, но ее можно начать вводить уже в возрасте 9 лет. Дети младше 15 лет получают две дозы; люди в возрасте от 15 лет получают три дозы. Последовательное правильное использование мужских презервативов может снизить риск заражения ВПЧ и развития заболеваний, связанных с ВПЧ, таких как остроконечные кондиломы и рак шейки матки. Поскольку ВПЧ может передаваться при кожном контакте, презервативы не полностью защищают от инфекции. У мужчин обрезание снижает риск заражения ВПЧ, ВИЧ-инфекцией и генитальным герпесом, но не сифилисом. Предотвратить развитие ВПЧ-инфекции (и других инфекций, передающихся половым путем) могут помочь следующие общие меры: снижение риска заражения ИППП путем уменьшения количества половых партнеров, отсутствия половых партнеров из группы высокого риска (имеющих несколько половых партнеров или не практикующих более безопасный секс), или соблюдения взаимной моногамии или воздержания;

Быстрая диагностика и лечение генитальных остроконечных кондилом (для предотвращения передачи заболевания другим людям)